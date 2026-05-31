Hàng chục nghìn khán giả đổ về Ninh Bình gặp Hà Anh Tuấn, Đen Vâu

Từ 19h, khu vực khán đài gần như đã lấp đầy khán giả. Đen khuấy động chương trình với loạt ca khúc Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm, Mang tiền về cho mẹ. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, nhiều khán giả phía dưới hát theo. Đen thậm chí còn chạy xuống khu vực khán đài để giao lưu. Anh bày tỏ hạnh phúc khi năm thứ hai liên tiếp được hát ở sân khấu Ninh Bình, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên.