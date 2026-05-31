Hàng chục nghìn khán giả đổ về Ninh Bình gặp Hà Anh Tuấn, Đen Vâu

Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình Forestival 2026 mang chủ đề “Chiến binh Bình Minh” - lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ vạn năm của con người Tràng An cổ. Không gian sân khấu được thiết kế hài hòa, dựa trên ý tưởng này, kết hợp yếu tố văn hóa và màu sắc hiện đại. Tối 30/5, khoảng hơn 20.000 khán giả đổ về sân khấu để cổ vũ dàn nghệ sĩ gồm Hà Anh Tuấn, Đen, Binz, HieuThuHai, Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Grey D, Nguyễn Hùng...
Từ 19h, khu vực khán đài gần như đã lấp đầy khán giả. Đen khuấy động chương trình với loạt ca khúc Đi theo bóng mặt trời, Ngày lang thang, Hai triệu năm, Mang tiền về cho mẹ. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên, nhiều khán giả phía dưới hát theo. Đen thậm chí còn chạy xuống khu vực khán đài để giao lưu. Anh bày tỏ hạnh phúc khi năm thứ hai liên tiếp được hát ở sân khấu Ninh Bình, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên.
Binz xuất hiện với hình ảnh lịch lãm trong bộ suit, mang đến phiên bản acoustic của OK - Sao cũng được. Nam rapper sau đó gây bất ngờ khi lần đầu tiên hòa giọng cùng Bùi Công Nam trong bản phối Hoa ban - I Love You. Khán giả cổ vũ nồng nhiệt cho màn kết hợp của hai “anh tài”.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Bùi Công Nam hát Tiến hay lùi, Tìm được nhau khó thế nào, Nhớ mãi chuyến đi này. Anh hát live tốt, cảm xúc và luôn giữ được năng lượng trên sân khấu. Bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai, Bùi Công Nam sở hữu lượng fan khá hùng hậu và vẫn duy trì được sức hút.
Vũ Cát Tường, Phùng Khánh Linh là những cái tên cũng để lại ấn tượng với những màn biểu diễn cảm xúc, âm nhạc mang màu sắc riêng. Vũ Cát Tường hát loạt bản hit Từng là, Vết mưa, Don’t you go, Chỉ cần có nhau... Ca sĩ còn giới thiếu một ca khúc mới hoàn toàn và chưa được đặt tên trước hàng chục nghìn khán giả.
Phùng Khánh Linh không giấu được xúc động khi đứng trên sân khấu lớn của Forestival 2026 ở Ninh Bình. Cô chia sẻ một năm trước mình vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ và đến bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực. Căn gác mùa hè, Giả vờ, Ước anh tan nát con tim, Quý cô say xỉn, Cảm ơn người đã thức cùng tôi lần lượt được Phùng Khánh Linh thể hiện.
Một trong những điểm nhấn, khiến khán giả "cháy" ở nửa sau chương trình là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI với Nước mắt cá sấu, Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết, Người im lặng gặp người hay nói, Anh nên đi khỏi đây. Anh không phải người hát live quá tốt, song sức hút sân khấu, phong cách trình diễn là thế mạnh, giúp rapper này níu chân khán giả.
Tương tự năm ngoái, Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ diễn kết màn Forestival 2026. Anh làm mới hai ca khúc quen thuộc Hoa hồng, Tuyết rơi mùa hè, Địa đàng. Khi nam ca sĩ bước ra, khoảng gần 0h, đông đảo khán giả vẫn cổ vũ nồng nhiệt và hát theo giai điệu. Duy Khang (Chillies) sau đó bất ngờ xuất hiện, cùng đàn anh hòa giọng qua liên khúc Cảm ơn và xin lỗi - Mascara - Từ đống tro tàn.
Đêm nhạc khép lại bằng màn kết hợp của Hà Anh Tuấn cùng Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng và GREY D trong liên khúc Có hẹn với thanh xuân - Có ai thương em như anh - Phép màu - Tháng tư là lời nói dối của em. Các ca khúc đều đã quá quen, song chính sự kết hợp của các màu giọng khác nhau mang đến sự mới mẻ cho tiết mục cuối.
