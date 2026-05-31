Brad Pitt si mê bạn gái kém 29 tuổi

Ngôi sao "F1" thường xuyên được bắt gặp quấn quít bạn gái Ines de Ramon. Hai người hẹn hò đã được vài năm.

Theo Page Six, Brad Pitt và Ines de Ramon xuất hiện với tâm trạng đầy hứng khởi vào tối 29/5, chỉ một ngày sau khi con trai cả của nam diễn viên là Maddox nộp đơn xin bỏ họ Pitt khỏi tên hợp pháp của mình.

Brad Pitt diện áo sơ mi xanh dương nổi bật kết hợp cùng quần tím, đeo kính râm. Trong khi đó, Ines de Ramon lựa chọn quần nâu phối cùng áo trắng với phần cổ khoét sâu khoe đường cong quyến rũ. Người đẹp hoàn thiện outfit bằng đôi giày và chiếc túi xách màu be đồng điệu.

Brad Pitt và Ines de Ramon. Ảnh: BACKGRID.

Đôi uyên ương bị chụp lại nhiều khoảnh khắc lãng mạn, tình tứ khi nắm tay nhau đi dạo trên phố. Cả hai sau đó còn cùng thưởng thức đêm nhạc của ban Red Hot Chili Peppers tại Paris.

Trước đó một ngày, Maddox (24 tuổi) đã nộp đơn xin xóa họ "Pitt" khỏi tên của mình. Nếu yêu cầu được chấp thuận, tên đầy đủ của anh sẽ không còn là Maddox Chivan Jolie-Pitt mà sẽ đổi thành Maddox Chivan Jolie.

Maddox không phải người con đầu tiên của Brad Pitt và Angelina Jolie từ bỏ họ của cha.

Sau khi bước sang tuổi 18 vào năm 2024, Shiloh cũng nộp đơn xin bỏ họ Pitt. Yêu cầu này được tòa án chấp thuận chỉ ba tháng sau đó. Khi ấy, một nguồn tin nói với Us Weekly rằng sự việc khiến Pitt "suy sụp". Người này cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sự xa cách sâu sắc trong gia đình đã âm ỉ suốt nhiều năm.

Một nguồn tin khác cũng khẳng định nam diễn viên gặp nhiều khó khăn trong việc chấp nhận quyết định đổi tên của con gái. Dù vậy, ngôi sao Bullet Train vẫn chưa từ bỏ hy vọng hàn gắn với các con.

Các con chung của Brad Pitt và Angelina Jolie đang lần lượt bỏ họ cha. Ảnh: SplashNews.

Năm 2025, một nguồn tin khác tiết lộ với Us Weekly rằng Pitt vẫn gặp hai người con nhỏ theo định kỳ, nhưng mối quan hệ của tài tử với các con vẫn khá căng thẳng.

Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu hẹn hò từ năm 2005, kết hôn vào năm 2014 rồi chia tay năm 2016. Hai người chính thức được công nhận độc thân từ năm 2019. Các thủ tục ly hôn kéo dài nhiều năm cuối cùng được hoàn tất vào tháng 12/2024.

Brad Pitt bắt đầu công khai hẹn hò Ines de Ramon từ năm 2022. Nam diễn viên được cho là không có ý định kết hôn thêm lần nữa.