Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mất bao nhiêu tiền để đưa Hương Giang vào top 10 Miss Grand?

  • Chủ nhật, 31/5/2026 05:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hương Giang vào Top 10 Miss Grand International All Stars nhờ lượng bình chọn áp đảo từ khán giả. Với hơn 32.000 lượt vote, số tiền quy đổi khiến nhiều người bất ngờ.

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ. Hương Giang, đại diện Việt, trở thành tâm điểm khi lọt vào Top 10 nhờ lượng bình chọn áp đảo từ khán giả, mặc dù điểm giám khảo của cô chỉ ở mức trung bình so với các thí sinh khác.

Theo bảng điểm được công bố, cô có điểm trung bình từ ban giám khảo là 8,64, xếp thứ 11 trong nhóm Top 18. Dù vậy, đại diện Việt Nam bứt phá nhờ 32.680 lượt bình chọn từ khán giả, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. Cũng từ đây, cô vươn lên vị trí dẫn đầu bảng điểm với tổng điểm 7,03. Đáng chú ý, khi quy đổi số lượt vote này thành tiền, con số ước tính khiến nhiều người bất ngờ.

Theo quy định của ban tổ chức Miss Grand International, mỗi phiếu bầu tiêu chuẩn có giá 35 baht Thái. Khi quy đổi ra tiền Việt, với mức khoảng 28.000 đồng cho mỗi lượt vote, tổng giá trị bình chọn dành cho Hương Giang rơi vào khoảng 915 triệu đồng.

Huong Giang anh 1

Hương Giang trong đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026. Ảnh: Grand TV.

Tối 30/5, chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng sắc đẹp. Đại diện Việt Nam Hương Giang tiếp tục là một trong những thí sinh được chú ý nhất mùa giải.

Sau phần thi áo tắm, Hương Giang được gọi tên vào Top 10 và bước tiếp vào phần thi dạ hội. Đây cũng là chi tiết khiến phần thi của Hương Giang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Ở vòng dạ hội dành cho Top 10, Hương Giang xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh bướm chúa, gây ấn tượng với phần tà lớn và đôi cánh bướm nổi bật phía sau. Màn trình diễn của cô được đánh giá cao khi nhận 6 điểm 10 từ ban giám khảo, cùng hai điểm số còn lại là 9,5 và 9.

Với phần thể hiện này, Hương Giang trở thành thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 5. Các đại diện còn lại góp mặt trong nhóm này đến từ Cộng hòa Séc, Ghana, Colombia và Philippines.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Con gái 14 tuổi của David Beckham ngày càng sành điệu

Harper Beckham gây chú ý với phong cách ngày càng sành điệu. Cô bé diện trang phục trắng thanh lịch, mang hai túi Chanel đắt đỏ khi đi ăn trưa cùng gia đình.

9 giờ trước

Tình trạng của Britney Spears

Britney Spears chia sẻ sau một năm biến động, cô trải qua nhiều vấn đề cảm xúc và tìm niềm vui trong bếp. Hiện cô khỏe mạnh và tích cực hướng tới tương lai.

13 giờ trước

'Cuộc đời Kim Soo Hyun bị hủy hoại'

Luật sư cho biết cuộc đời Kim Soo Hyun bị hủy hoại sau loạt cáo buộc sai sự thật. Nam diễn viên chịu thiệt hại nặng về danh dự, kinh tế và sự nghiệp giải trí.

19 giờ trước

Minh An

Hương Giang Miss Grand International giải trí hoa hậu Thái Lan

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

Đọc tiếp

MV cua Son Tung M-TP ngon bao tien? hinh anh

MV của Sơn Tùng M-TP ngốn bao tiền?

2 giờ trước 05:10 31/5/2026

0

Theo chuyên gia, ngoài số tiền lớn mời Tyga hợp tác, MV "Come My Way" của Sơn Tùng có thể ngốn trên hàng tỷ đồng để đầu tư, sản xuất và phát hành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý