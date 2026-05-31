Mất bao nhiêu tiền để đưa Hương Giang vào top 10 Miss Grand?

Hương Giang vào Top 10 Miss Grand International All Stars nhờ lượng bình chọn áp đảo từ khán giả. Với hơn 32.000 lượt vote, số tiền quy đổi khiến nhiều người bất ngờ.

Tối 30/5, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ. Hương Giang, đại diện Việt, trở thành tâm điểm khi lọt vào Top 10 nhờ lượng bình chọn áp đảo từ khán giả, mặc dù điểm giám khảo của cô chỉ ở mức trung bình so với các thí sinh khác.

Theo bảng điểm được công bố, cô có điểm trung bình từ ban giám khảo là 8,64, xếp thứ 11 trong nhóm Top 18. Dù vậy, đại diện Việt Nam bứt phá nhờ 32.680 lượt bình chọn từ khán giả, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. Cũng từ đây, cô vươn lên vị trí dẫn đầu bảng điểm với tổng điểm 7,03. Đáng chú ý, khi quy đổi số lượt vote này thành tiền, con số ước tính khiến nhiều người bất ngờ.

Theo quy định của ban tổ chức Miss Grand International, mỗi phiếu bầu tiêu chuẩn có giá 35 baht Thái. Khi quy đổi ra tiền Việt, với mức khoảng 28.000 đồng cho mỗi lượt vote, tổng giá trị bình chọn dành cho Hương Giang rơi vào khoảng 915 triệu đồng.

Hương Giang trong đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026. Ảnh: Grand TV.

Tối 30/5, chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng sắc đẹp. Đại diện Việt Nam Hương Giang tiếp tục là một trong những thí sinh được chú ý nhất mùa giải.

Sau phần thi áo tắm, Hương Giang được gọi tên vào Top 10 và bước tiếp vào phần thi dạ hội. Đây cũng là chi tiết khiến phần thi của Hương Giang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Ở vòng dạ hội dành cho Top 10, Hương Giang xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh bướm chúa, gây ấn tượng với phần tà lớn và đôi cánh bướm nổi bật phía sau. Màn trình diễn của cô được đánh giá cao khi nhận 6 điểm 10 từ ban giám khảo, cùng hai điểm số còn lại là 9,5 và 9.

Với phần thể hiện này, Hương Giang trở thành thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 5. Các đại diện còn lại góp mặt trong nhóm này đến từ Cộng hòa Séc, Ghana, Colombia và Philippines.