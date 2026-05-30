NSND Xuân Bắc xúc động trước tình yêu của Việt Hoa, Trọng Trí

NSND Xuân Bắc tâm sự anh xúc động khi chứng kiến tình yêu của Việt Hoa, Trọng Trí từ những ngày đầu tiên đến khi họ cùng nhau vượt qua sóng gió, lời đàm tiếu.

Tối 30/5, lễ cưới của hai diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong giới nghệ thuật.

Lên sân khấu phát biểu, NSND Xuân Bắc bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hành trình tình yêu của đàn em.

“Không dễ gì để trải qua 10 năm bên nhau, yêu thương và tiến đến hôn lễ tuyệt đẹp thế này. Không dễ gì để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Không dễ gì vượt qua những lời đàm tiếu, đồn thổi, nhất là trong lĩnh vực giải trí. Nhưng hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu lứa đôi nồng cháy. Xin chúc 2 em luôn luôn bình an, hạnh phúc. Chúc 2 gia đình có dâu hiền, rể thảo”, NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Xuân Bắc tới chúc mừng lễ cưới đàn em. Ảnh: Lê Chí Linh.

Theo nghệ sĩ, anh và những thành viên Nhà hát Kịch Việt Nam được chứng kiến Việt Hoa, Trọng Trí từ những ngày đầu họ yêu nhau. Họ được chứng kiến giây phút giận hờn, thăng hoa của cô dâu, chú rể.

“Chúng tôi chứng kiến cảnh Trí vượt hàng trăm km để đón Hoa đi diễn về. Có những lần diễn cách Hà Nội khoảng 300 km, Hoa xin phép tôi về trước. Lúc đó, Trí đến đón Hoa vào nửa đêm. Khi đó, chúng tôi rất xúc động và dặn dò 2 bạn đi về cẩn thận", NSND Xuân Bắc kể thêm.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Việt Hoa lựa chọn thiết kế váy cưới mang phom dáng truyền thống với phần chân váy xòe rộng. Bộ trang phục nổi bật nhờ thiết kế cúp ngực kết hợp tay dài xuyên thấu, vừa tôn nét thanh lịch vừa tạo điểm nhấn quyến rũ.

Không gian hôn lễ được trang trí sang trọng, ấm cúng. Nhiều nghệ sĩ quen thuộc của màn ảnh Việt đã có mặt để chúc phúc cho cặp đôi như Quỳnh Kool, Phương Oanh, Hồng Diễm, Anh Đào và Ngọc Huyền...

Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn từ 2021 sau nhiều năm gắn bó. Cả hai quen nhau khi còn là sinh viên lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, họ luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.