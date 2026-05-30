Lễ cưới diễn viên Việt Hoa

Diễn viên Việt Hoa, Trọng Trí đã có nhiều năm bên nhau. Họ đăng ký kết hôn từ 2021 và vừa tổ chức lễ cưới tại Hà Nội.

Tối 30/5, lễ cưới của 2 diễn viên Việt Hoa và Trọng Trí diễn ra tại Hà Nội. Trong hôn lễ, Việt Hoa chọn váy cưới tùng rộng truyền thống, dáng cúp ngực với tay dài gợi cảm. Nhiều đồng nghiệp như Quỳnh Kool, Phương Oanh, Hồng Diễm, Anh Đào, Ngọc Huyền... tới chúc mừng cô dâu, chú rể.

Trước đó, cặp diễn viên tổ chức lễ thành hôn tại quê nhà Yên Bái (nay thuộc tỉnh Lào Cai) vào 10/5. Tuy nhiên, cả hai giữ kín thông tin và không chia sẻ hình ảnh về buổi lễ trên mạng xã hội.

Ngày 7/3, Việt Hoa và Trọng Trí tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng. Trong ngày trọng đại, cặp đôi diện áo dài trắng với họa tiết thêu hoa tinh tế. Không gian buổi lễ được trang trí chủ đạo bằng tông trắng cùng những đóa sen, tạo cảm giác trang nhã và ấm cúng.

Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn từ 2021 sau nhiều năm gắn bó. Cả hai quen nhau khi còn là sinh viên lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, họ luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Việt Hoa từng tâm sự ông xã luôn động viên cô theo đuổi đam mê diễn xuất, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ vợ trong công việc. Cặp đôi được nhiều đồng nghiệp và khán giả nhận xét có sự đồng điệu trong tính cách cũng như quan điểm sống.

Sinh năm 1996, Việt Hoa là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Độc đạo và Gió ngang khoảng trời xanh. Bên cạnh hoạt động diễn xuất, cô hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.