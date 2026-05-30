PSY vướng tranh cãi

Việc PSY công bố thông tin biểu diễn ở Sân vận động World Cup Gwangju khiến người hâm mộ bóng đá địa phương tức giận và chỉ trích nam rapper.

Ngày 30/5, tờ News1 đưa tin PSY lên tiếng xin lỗi và giải thích về những tranh cãi liên quan đến địa điểm tổ chức concert PSY Summer Swag 2026 tại thành phố Gwangju. Theo PSY, trước đó, anh nhận được thông tin từ phía đơn vị tổ chức tại Gwangju rằng việc thuê Sân vận động World Cup Gwangju đã được ban quản lý sân phê duyệt. Vì vậy, ê-kíp của nam rapper mới công bố thông tin tổ chức đêm diễn tại đây.

Tuy nhiên, sau khi xác minh lại, phía PSY nhận thấy việc thuê sân vận động chưa được thông qua. Do đó, anh gửi lời xin lỗi tới khán giả. Nam rapper khẳng định sẽ nhanh chóng tìm kiếm địa điểm thay thế và sớm thông báo tới người hâm mộ.

PSY thay đổi địa điểm biểu diễn sau khi vướng tranh cãi. Ảnh: Tsisalaw.

"Thay mặt đơn vị tổ chức tại Gwangju, tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Trong tương lai, tôi kiểm tra kỹ hơn các đề xuất và xử lý mọi việc cẩn trọng hơn", PSY chia sẻ.

Khi một người hâm mộ để lại bình luận động viên và mong anh mang đến chương trình thật thành công, PSY bày tỏ: "Tôi rất buồn".

Trước đó, vào trưa 29/5, PSY công bố lịch trình tour diễn PSY Summer Swag 2026. Chương trình dự kiến khởi động tại Uijeongbu vào 27/6 trước khi tiếp tục đi qua nhiều thành phố như Daegu, Incheon, Seoul Grand Park, Wonju, Suwon, Gwangju, Busan và Daejeon.

Tuy nhiên, ngay sau khi lịch diễn được công bố, người hâm mộ CLB bóng đá Gwangju đã lên tiếng phản đối việc tổ chức concert tại Sân vận động World Cup Gwangju. Họ lo ngại mặt cỏ sân vận động có thể bị hư hại, ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu và làm tăng nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ.

Trước làn sóng phản đối, ban quản lý sân vận động đã quyết định không cho phép tổ chức đêm diễn PSY Summer Swag 2026 tại địa điểm này. Sau sự việc, PSY cho biết anh tôn trọng ý kiến của người hâm mộ bóng đá địa phương và đang nỗ lực tìm kiếm địa điểm phù hợp khác để có thể gặp gỡ khán giả tại Gwangju.

PSY sinh năm 1977, là một trong những rapper đình đám Hàn Quốc. Anh trở thành hiện tượng thế giới sau cơn sốt Gangnam Style phát hành năm 2012. Vào 24/11/2012, Gangnam Style trở thành video được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube, vượt qua Baby của Justin Bieber.