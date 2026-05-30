Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Con gái 14 tuổi của David Beckham ngày càng sành điệu

  • Thứ bảy, 30/5/2026 21:55 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Harper Beckham gây chú ý với phong cách ngày càng sành điệu. Cô bé diện trang phục trắng thanh lịch, mang hai túi Chanel đắt đỏ khi đi ăn trưa cùng gia đình.

Theo Daily Mail, Harper Beckham, con gái út của David và Victoria Beckham, gây chú ý khi xuất hiện trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Ibiza, Tây Ban Nha. Cô bé 14 tuổi được bắt gặp đi ăn trưa cùng người thân tại Casa Jondal, một địa điểm nổi tiếng thường được nhiều ngôi sao lui tới.

Trong lần xuất hiện này, Harper diện trang phục trắng thanh lịch, gồm áo kiểu gypsy và quần được cắt may chỉn chu. Cô phối cùng kính râm và gây chú ý khi mang theo hai chiếc túi Chanel đắt đỏ. Một chiếc là túi tote Chanel bằng da màu trắng, có giá khoảng 6.000 bảng Anh. Chiếc còn lại là mẫu classic flap màu hồng nhạt, trị giá khoảng 5.600 bảng. Tổng giá trị hai món phụ kiện lên tới khoảng 11.600 bảng, tương đương hơn 14.000 USD.

Trước đó, Victoria Beckham cũng chia sẻ trên Instagram một số khoảnh khắc đời thường trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình. Trong một bức ảnh, Harper xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, cười nhí nhảnh dưới nắng. Hình ảnh tự nhiên của cô bé nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bên cạnh phong cách thời trang ngày càng được chú ý.

Harper Beckham anh 1Harper Beckham anh 2

Hình ảnh mới đây của Harper Beckham. Ảnh: Backgird.

Theo Daily Mail, Harper thời gian gần đây thường lấy cảm hứng thời trang từ mẹ và Kim Turnbull, bạn gái của anh trai Romeo Beckham. Trong một lần xuất hiện khác tại Ibiza, cô bé mặc váy nâu, kết hợp túi Jacquemus trị giá 415 bảng và giày kitten heels cùng tông. Kim Turnbull cũng sử dụng mẫu túi tương tự nhưng chọn dép Hermès Oran giá khoảng 640 bảng để thuận tiện di chuyển.

Harper cũng từng diện một thiết kế váy satin hồng được cho là thuộc bộ sưu tập sắp ra mắt của Victoria Beckham khi cùng gia đình đến nhà hàng Es Moli de Sal. Việc con gái út nhà Beckham thường xuyên sử dụng các món đồ hàng hiệu và trang phục từ thương hiệu của mẹ khiến phong cách của cô bé trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm.

Harper Beckham anh 3Harper Beckham anh 4

Cô bé 14 tuổi diện váy satin hồng do Victoria Beckham thiết kế. Ảnh Backgird.

Kỳ nghỉ lần này có sự góp mặt của David Beckham, Victoria Beckham, Harper, Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull. Gia đình nổi tiếng lựa chọn quần đảo Balearics, một trong những điểm đến yêu thích của họ, để tận hưởng kỳ nghỉ. Trên trang cá nhân, Victoria cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc của chồng và con trai Romeo khi tắm nắng, cùng hình ảnh tình cảm của vợ chồng cô trên du thuyền trị giá khoảng 16 triệu bảng.

Bên cạnh hình ảnh Harper, chuyến đi của vợ chồng Beckham cũng thu hút chú ý. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, Victoria đội mũ rộng vành, vòng tay ôm vai David Beckham và trao cho chồng nụ hôn tình cảm.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Tình trạng của Britney Spears

Britney Spears chia sẻ sau một năm biến động, cô trải qua nhiều vấn đề cảm xúc và tìm niềm vui trong bếp. Hiện cô khỏe mạnh và tích cực hướng tới tương lai.

4 giờ trước

'Cuộc đời Kim Soo Hyun bị hủy hoại'

Luật sư cho biết cuộc đời Kim Soo Hyun bị hủy hoại sau loạt cáo buộc sai sự thật. Nam diễn viên chịu thiệt hại nặng về danh dự, kinh tế và sự nghiệp giải trí.

10 giờ trước

Ruben Dias nói về tin ngoại tình, tán tỉnh nhiều cô gái khi yêu Maya Jama

Ruben Dias lên tiếng phủ nhận tin ngoại tình, tán tỉnh nhiều cô gái trong thời gian hẹn hò Maya Jama. Anh nhấn mạnh mối quan hệ luôn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

13 giờ trước

Minh An

Harper Beckham David Beckham Victoria Beckham Chanel Beckham giải trí con gái

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

  • Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

Đọc tiếp

Le cuoi dien vien Viet Hoa hinh anh

Lễ cưới diễn viên Việt Hoa

31 phút trước 21:55 30/5/2026

0

Diễn viên Việt Hoa, Trọng Trí đã có nhiều năm bên nhau. Họ đăng ký kết hôn từ 2021 và vừa tổ chức lễ cưới tại Hà Nội.

Khen che nay lua MV cua Son Tung hinh anh

Khen chê nảy lửa MV của Sơn Tùng

3 giờ trước 19:13 30/5/2026

0

"Come My Way" gây chú ý bởi hệ thống hình ảnh dày đặc, nhiều lớp văn hóa được cài cắm. Song, cách sử dụng các biểu tượng và nội dung của dự án cũng gây nhiều tranh luận.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý