Con gái 14 tuổi của David Beckham ngày càng sành điệu

Harper Beckham gây chú ý với phong cách ngày càng sành điệu. Cô bé diện trang phục trắng thanh lịch, mang hai túi Chanel đắt đỏ khi đi ăn trưa cùng gia đình.

Theo Daily Mail, Harper Beckham, con gái út của David và Victoria Beckham, gây chú ý khi xuất hiện trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Ibiza, Tây Ban Nha. Cô bé 14 tuổi được bắt gặp đi ăn trưa cùng người thân tại Casa Jondal, một địa điểm nổi tiếng thường được nhiều ngôi sao lui tới.

Trong lần xuất hiện này, Harper diện trang phục trắng thanh lịch, gồm áo kiểu gypsy và quần được cắt may chỉn chu. Cô phối cùng kính râm và gây chú ý khi mang theo hai chiếc túi Chanel đắt đỏ. Một chiếc là túi tote Chanel bằng da màu trắng, có giá khoảng 6.000 bảng Anh. Chiếc còn lại là mẫu classic flap màu hồng nhạt, trị giá khoảng 5.600 bảng. Tổng giá trị hai món phụ kiện lên tới khoảng 11.600 bảng, tương đương hơn 14.000 USD .

Trước đó, Victoria Beckham cũng chia sẻ trên Instagram một số khoảnh khắc đời thường trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình. Trong một bức ảnh, Harper xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, cười nhí nhảnh dưới nắng. Hình ảnh tự nhiên của cô bé nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bên cạnh phong cách thời trang ngày càng được chú ý.

Hình ảnh mới đây của Harper Beckham. Ảnh: Backgird.

Theo Daily Mail, Harper thời gian gần đây thường lấy cảm hứng thời trang từ mẹ và Kim Turnbull, bạn gái của anh trai Romeo Beckham. Trong một lần xuất hiện khác tại Ibiza, cô bé mặc váy nâu, kết hợp túi Jacquemus trị giá 415 bảng và giày kitten heels cùng tông. Kim Turnbull cũng sử dụng mẫu túi tương tự nhưng chọn dép Hermès Oran giá khoảng 640 bảng để thuận tiện di chuyển.

Harper cũng từng diện một thiết kế váy satin hồng được cho là thuộc bộ sưu tập sắp ra mắt của Victoria Beckham khi cùng gia đình đến nhà hàng Es Moli de Sal. Việc con gái út nhà Beckham thường xuyên sử dụng các món đồ hàng hiệu và trang phục từ thương hiệu của mẹ khiến phong cách của cô bé trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm.

Cô bé 14 tuổi diện váy satin hồng do Victoria Beckham thiết kế. Ảnh Backgird.

Kỳ nghỉ lần này có sự góp mặt của David Beckham, Victoria Beckham, Harper, Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull. Gia đình nổi tiếng lựa chọn quần đảo Balearics, một trong những điểm đến yêu thích của họ, để tận hưởng kỳ nghỉ. Trên trang cá nhân, Victoria cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc của chồng và con trai Romeo khi tắm nắng, cùng hình ảnh tình cảm của vợ chồng cô trên du thuyền trị giá khoảng 16 triệu bảng.

Bên cạnh hình ảnh Harper, chuyến đi của vợ chồng Beckham cũng thu hút chú ý. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, Victoria đội mũ rộng vành, vòng tay ôm vai David Beckham và trao cho chồng nụ hôn tình cảm.