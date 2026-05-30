Luật sư cho biết cuộc đời Kim Soo Hyun bị hủy hoại sau loạt cáo buộc sai sự thật. Nam diễn viên chịu thiệt hại nặng về danh dự, kinh tế và sự nghiệp giải trí.

Theo Nate, phía Kim Soo Hyun tiếp tục lên tiếng sau khi cơ quan điều tra xác định nhiều bằng chứng cáo buộc nam diễn viên là giả mạo. Đại diện pháp lý của anh cho rằng vụ việc đã gây thiệt hại nghiêm trọng, không chỉ về kinh tế mà còn ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của Kim Soo Hyun.

Cụ thể, Sáng 28/5, luật sư Go Sang Rok, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, xuất hiện trên chương trình News Today và đề cập đến quá trình xử lý pháp lý đối với YouTuber Kim Se Ui. Đây là người từng nêu nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn ở tuổi vị thành niên.

Theo luật sư Go, vụ việc không chỉ dừng lại ở việc lan truyền tin đồn chưa được kiểm chứng. “Vụ án này không chỉ lan truyền những nghi vấn chưa được xác minh, bóp méo câu chuyện để thao túng nhận thức của công chúng, mà còn làm giả cả những tài liệu cốt lõi như KakaoTalk và giọng nói”, luật sư nói.

Phía Kim Soo Hyun cho biết nam diễn viên đã trải qua hơn một năm khó khăn để chứng minh sự thật. Sau khi ồn ào nổ ra, các hoạt động giải trí của anh gần như bị đình trệ. Series Knock Off của Disney+, dự án toàn cầu có kinh phí khoảng 60 tỷ won, cũng bị ảnh hưởng lịch phát hành. Ngoài ra, Kim Soo Hyun còn bị nhiều nhãn hàng quảng cáo quay lưng.

Kim Soo Hyun khóc trong buổi họp báo. Ảnh: @Starnews.

“Ban đầu được đưa vào đơn kiện là khoảng 12 tỷ won. Tuy nhiên, con số thực tế ở hiện tại lớn hơn nhiều. Chỉ riêng tổn thất kinh tế đã vượt xa mức đó. Dựa trên tài liệu chúng tôi nộp cho cơ quan điều tra, thiệt hại hiện được ước tính khoảng 30 tỷ won”, luật sư Go cho biết.

Luật sư cũng nhấn mạnh nội dung gây tổn hại lớn nhất là việc lan truyền thông tin Kim Soo Hyun hẹn hò lâu dài với Kim Sae Ron từ khi cô còn vị thành niên, đồng thời thông qua công ty quản lý gây sức ép buộc cô trả nợ, khiến cô đi đến cái chết. Theo phía Kim Soo Hyun, các tin nhắn KakaoTalk và giọng nói được dùng để củng cố cáo buộc này đều bị làm giả.

“Người ta ước tính có khoảng 3 tỷ người trên thế giới biết tên và gương mặt Kim Soo Hyun”, ông nói. Từ đó, luật sư gọi đây là “trường hợp làm xấu mặt quốc gia”.

Luật sư Go nhấn mạnh: “Đây là hành vi nhằm hủy hoại hoàn toàn danh dự và cuộc đời của một diễn viên vô tội, người được khán giả trên toàn thế giới yêu mến”.

Trước khi được minh oan, Kim Soo Hyun bị cáo buộc đã từng có mối quan hệ tình cảm với cố diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, thông tin này lan truyền rộng rãi trên mạng và gây dư luận dữ dội. Theo các nội dung được đăng tải, lời cáo buộc còn cho rằng nam diễn viên bắt đầu mối quan hệ này từ khi Kim Sae‑ron còn ở tuổi thiếu niên, thậm chí hơn sáu năm, và đã tạo áp lực tài chính buộc cô trả nợ dẫn đến kết cục đau lòng của người quá cố sau này.