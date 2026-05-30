Ruben Dias nói về tin ngoại tình, tán tỉnh nhiều cô gái khi yêu Maya Jama

Ruben Dias lên tiếng phủ nhận tin ngoại tình, tán tỉnh nhiều cô gái trong thời gian hẹn hò Maya Jama. Anh nhấn mạnh mối quan hệ luôn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Theo Mirror, cầu thủ bóng đá Ruben Dias vừa chính thức lên tiếng về việc chia tay người dẫn chương trình Love Island, Maya Jama, sau 18 tháng hẹn hò. Anh khẳng định mình không phản bội bạn gái, bất chấp những tin đồn ngoại tình lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Trước khi chia tay, từng có tin đồn về việc Ruben “toe dipping” - thuật ngữ chỉ hành vi có thể tán tỉnh người khác dù đang trong mối quan hệ tình cảm. Theo các ảnh chụp màn hình, anh từng theo dõi rồi hủy theo dõi người mẫu Catarina Duraes và một phụ nữ tên Claire từ Perth.

Trong một tuyên bố dài trên Instagram, Ruben Dias cho biết: “Maya và tôi luôn có một mối quan hệ được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau. Không có giới hạn nào bị vượt qua. Tôi khẳng định tôi không ngoại tình, cũng chưa từng có ý định hay bị cám dỗ làm điều đó. Tôi tin rằng Maya xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng trên thế giới này”.

Mối quan hệ giữa Ruben Dias và Maya Jama từng nhận nhiều sự quan tâm. Ảnh: Instagram.

Anh cũng chia sẻ về áp lực từ dư luận: “Khi ông nội 85 tuổi của tôi hỏi liệu tôi có ngoại tình hay không chỉ vì đã thấy tin tức lặp đi lặp lại, tôi thấy cần phải làm rõ ranh giới giữa điều chấp nhận được và không chấp nhận được”.

Ruben từ chối tiết lộ chi tiết nguyên nhân chia tay, nhấn mạnh đây là chuyện riêng tư của cả hai: “Lý do chúng tôi chia tay là chuyện riêng, thuộc về chúng tôi và đã được xử lý một cách trưởng thành. Tôi luôn chọn giữ im lặng về đời sống cá nhân vì đó là quyền riêng tư của tôi”.

Cuối tuyên bố, Ruben Dias kêu gọi người hâm mộ dành sự tôn trọng cho cả anh và Maya, đồng thời nhấn mạnh rằng ngoại tình không phải lúc nào cũng là nguyên nhân dẫn đến chia tay.

Ruben Dias là cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha, hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho Manchester City và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Sinh năm 1997, anh trưởng thành từ lò đào tạo Benfica trước khi chuyển sang Man City vào năm 2020. Tại đội bóng Anh, Dias nhanh chóng trở thành trụ cột hàng phòng ngự, góp công trong giai đoạn thành công của CLB dưới thời HLV Pep Guardiola.

Ngoài sự nghiệp sân cỏ, Ruben Dias còn được truyền thông quốc tế chú ý bởi chuyện tình cảm với Maya Jama. Maya Jama là MC, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại Anh, được biết đến rộng rãi qua chương trình Love Island. Cả hai từng có khoảng 18 tháng hẹn hò trước khi được cho là chia tay vào cuối tháng 4, thời điểm Maya Jama sang Scotland ghi hình Celebrity Traitors