Lý do không cản nổi 'Doraemon'

"Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" đang càn quét rạp Việt với tốc độ kiếm tiền nhanh khủng khiếp. Với đà tăng này, phim thu 200 tỷ đồng chỉ là chuyện sớm muộn.

45 năm kể từ lần đầu tiên bước lên màn ảnh rộng, Doraemon vẫn là thương hiệu hiếm hoi có thể khiến trẻ em lẫn khán giả trưởng thành cùng ngồi trong rạp với chung cảm giác háo hức.

Suy cho cùng, loạt phim về chú mèo máy thông minh chưa bao giờ hấp dẫn chỉ vì những món bảo bối hay chuyến phiêu lưu kỳ diệu - yếu tố dễ bắt gặp bất cứ đâu trong dòng phim hoạt hình. Gói ghém lại mỗi chuyến phiêu lưu, điều đọng lại trong tâm trí khán giả lại là kỷ niệm rất đẹp về tình bạn, sự tử tế, bao dung và niềm tin cuộc sống, là xúc cảm giản dị, chân thành ôm ấp những tâm hồn dù trưởng thành hay non trẻ.

Movie 45 mới đây là minh chứng nhắc nhớ khán giả vì sao họ từng mê mệt Doraemon suốt một thời gian dài như thế.

Làm mới chuyến phiêu lưu

Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển phiên bản mới (tựa tiếng Anh: Doraemon The Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil) đưa khán giả trở lại một trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú, được yêu thích nhất của mèo ú và nhóm bạn.

Chuyện xảy vào kỳ nghỉ hè, khi Nobita và các bạn tranh cãi chí chóe về địa điểm du lịch. Theo đề xuất của Doraemon, cả nhóm quyết định cắm trại... giữa lòng đại dương. Bằng cách sử dụng bảo bối xe Buggy chạy dưới nước và đèn pin thích nghi, nhóm bạn cuối cùng cũng bước vào chuyến đi cắm trại dưới đáy biển lý thú.

Nhưng ở đó, họ bất ngờ chạm trán chàng thanh niên bí ẩn El, một cư dân đáy biển sống tại “liên bang Mu”. Từ một chuyến nghỉ dưỡng, cả nhóm bị cuốn vào cuộc xung đột căng thẳng giữa Mu và Atlantis, đối mặt với hiểm họa có thể đe dọa sự sống của cả hành tinh.

Nếu phiên bản năm 1983 từng gây ấn tượng nhờ ý tưởng về thế giới biển sâu và hệ sinh thái đại dương phong phú, bản remake 2026 lại làm mới chính mình với cách kể chuyện hiện đại hơn. Kịch bản được tinh chỉnh gọn gàng, nhịp phim nhanh, dễ theo dõi hơn đáng kể.

Phim làm lại từ bản gốc năm 1983.

Điểm thay đổi dễ thấy nhất nằm ở cách tác phẩm lồng ghép các vấn đề hiện đại. Doraemon vốn chưa bao giờ là thương hiệu dành riêng cho trẻ em, và Movie 45 tiếp tục chứng minh nhận định này khi đưa vào phim các chủ đề nóng như chiến tranh, môi trường biển hay trí tuệ nhân tạo và cuộc xung đột giữa con người với công nghệ...

Buggy được nâng cấp đáng kể so với bản phim cũ. Từ một cỗ xe hoạt động theo lập trình, nó dần học cách hiểu cảm xúc con người và trở thành thành viên thứ sáu của nhóm Nobita. Phiên bản mới dành nhiều thời gian hơn để xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa Buggy với Shizuka và cả nhóm bạn. Việc để một AI dần hiểu được khái niệm bạn bè, biết lo lắng, đau lòng và đồng cảm khiến Buggy trở thành nhân vật giàu cảm xúc trong phim.

Không riêng Buggy, El cũng được làm mới rõ rệt. Nếu phiên bản năm 1983 xây dựng nhân vật với hình ảnh đơn giản, bản remake lần này lại giúp El trưởng thành hơn cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Cậu bị giằng xé giữa trách nhiệm bảo vệ quê hương và sự đồng cảm dành cho thế giới loài người. Chính những phức tạp trong nội tâm giúp tuyến nhân vật dưới lòng đại dương không còn chỉ đóng vai trò “dẫn đường” cho nhóm Doraemon như trước.

Bên cạnh phần nội dung được đổi mới, Movie 45 tiếp tục phát huy sức mạnh của thương hiệu Doraemon với những món bảo bối thần kỳ cả quen thuộc, cả mới lạ, thứ đã hớp hồn tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Cánh cửa thần kỳ, đèn pin thích nghi, xe Buggy chạy dưới nước hay các thiết bị hỗ trợ sinh tồn dưới đại dương… giúp chuyến phiêu lưu trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Sức hút kỳ diệu của Doraemon

Doraemon chưa bao giờ cần những cú plot-twist quá phức tạp để hấp dẫn người xem. Điều khiến thương hiệu này tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua luôn nằm ở cảm giác thỏa mãn khi được cùng nhóm bạn Nobita bước vào một thế giới kỳ ảo, với vô vàn sinh vật, quy tắc sinh tồn mới lạ.

Phim thu 100 tỷ chỉ sau 6 ngày chiếu ở rạp Việt.

Không nằm ngoài công thức này, phần phim điện ảnh thứ 45 vẫn mang tới trải nghiệm giàu tính phiêu lưu, có sự nhấn nhá về mặt cảm xúc như một gia vị không thể thiếu. Không cố biến mình thành tác phẩm hoạt hình nặng tính triết lý hay hoành tráng kiểu bom tấn Disney, thay vào đó, Doraemon vẫn trung thành với công thức nội dung đã khiến khán giả yêu mến suốt nhiều thập kỷ, đó là lòng tốt và tình bạn vượt qua thử thách, là sức mạnh đoàn kết, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nobita vẫn hậu đậu, nhút nhát và thường xuyên sợ hãi - những cảm xúc, trạng thái dễ lý giải ở một cậu bé tiểu học. Thế nhưng Nobita trở nên đặc biệt ở chỗ cậu dù sợ hãi, vẫn lựa chọn đứng lên bảo vệ bạn bè khi cần. Doraemon trở thành người đồng hành đắc lực, giúp một cậu bé yếu đuối từng bước thành người hùng theo cái cách gần gũi, đời thường nhất.

Ngoài sức hấp dẫn về nội dung, bản phim mới cũng mang tới trải nghiệm thị giác khá sống động. Thế giới dưới đáy biển hiện lên rực rỡ với các mái vòm phát sáng, thành phố biển khổng lồ và những sinh vật đại dương sặc sỡ màu sắc, hình thái. Liên bang Mu được tái hiện như một thủy cung cổ tích trên màn ảnh rộng, gợi cảm giác phiêu lưu đúng chất Doraemon.

Dẫu vậy, phim không phải không có hạn chế. Câu chuyện ở nửa sau hơi vội vàng, đặc biệt ở các phân cảnh hành động và cao trào. Những màn đối đầu dưới đáy biển chưa tạo được cảm giác căng thẳng như kỳ vọng. So với bản gốc năm 1983, nhiều chi tiết về đại dương và kiến thức sinh vật biển cũng bị cắt giảm, giúp chuyện phim cô đọng nhưng đâu đó lại gây ra cảm giác hụt hẫng.

Phần hình ảnh tươi sáng, rực rỡ hơn, nhưng lại vô tình đánh mất bầu không khí ma mị của bản cũ. Một vài bối cảnh chưa tạo được cảm giác choáng ngợp của đại dương sâu thẳm. Dẫu vậy, những hạn chế đó vẫn không làm giảm sức hút của Movie 45. Bộ phim vẫn chứng minh sức mạnh áp đảo của thương hiệu Doraemon tại phòng vé Nhật Bản.

Doraemon vẫn là lựa chọn khó thể thay thế ở mảng hoạt hình.

Ngay cuối tuần mở màn, tác phẩm dắt túi gần 800 triệu yên và đánh bật các đối thủ khác. Sau 52 ngày công chiếu, bom tấn hoạt hình đạt gần 4 tỷ yên với hơn 3,18 triệu lượt vé bán ra - con số cho thấy sức hút bền bỉ của thương hiệu hoạt hình đã tồn tại hơn nửa thế kỷ.

Còn ở Việt Nam, Doraemon cũng làm dậy sóng phòng vé khi “một mình một cõi” trên bảng tổng sắp rạp. Sau khoảng 1 tuần ra mắt, phim đã mang về 125 tỷ đồng , trở thành phim ngoại ăn khách nhất 2026 tới hiện tại.