Hoa hậu Pháp tuyên bố rút lui

Tổ chức Miss France (Hoa hậu Pháp) vừa chính thức thông báo sẽ bỏ thi mùa giải Miss Universe 2026.

Theo tờ Daily Tribune, trong thông báo hôm 28/5 (giờ Pháp), Miss France cho biết quyết định được đưa ra nhằm duy trì “sự trung thành với bản sắc, cam kết và các giá trị của cuộc thi Miss France”. Đơn vị này cho rằng những thay đổi và định hướng gần đây của Miss Universe không còn phù hợp với Miss France, đồng thời nhắc đến nhiều vấn đề xoay quanh mùa giải Miss Universe 2025 là một phần lý do dẫn đến quyết định rút lui.

Đơn vị Miss France tuyên bố rút lui khỏi đấu trường Miss Universe 2026. Ảnh: Miss France Officiel.

"Việc tham gia Miss Universe luôn là một dấu mốc quan trọng và là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh nước Pháp trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo sự trung thành và tính toàn vẹn đối với các giá trị cũng như bản sắc của cuộc thi Miss France. Quyết định được đưa ra hôm nay xuất phát từ chính yêu cầu đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những thay đổi trong tương lai", Frédéric Gilbert - đại diện Miss France thông báo.

Đơn vị này nhấn mạnh việc rút lui chỉ áp dụng cho mùa giải 2026 và bày tỏ hy vọng sẽ trở lại cuộc thi trong tương lai. Quyết định bỏ thi Miss Universe 2026 của Miss France gây xôn xao cộng động hâm mộ sắc đẹp, làm dấy lên nhiều bàn luận.

Mới đây, tổ chức Miss Universe đã có động thái đáp trả. Đơn vị này tuyên bố rằng kể từ chu kỳ năm 2026, Miss Universe sẽ trực tiếp tổ chức và quảng bá cuộc thi Miss Universe France, thay vì thông qua đơn vị nắm bản quyền cũ là Miss France.

Phía Miss Universe cho biết đây là kết quả sau quá trình đánh giá nội bộ về tầm nhìn dài hạn và cấu trúc vận hành mới tại Pháp để đảm bảo đúng tiêu chuẩn quốc tế, sự chuyên nghiệp và uy tín của thương hiệu Miss Universe toàn cầu. Họ vẫn cam kết sẽ tìm kiếm đại diện Pháp xuất sắc cho sân chơi sắc đẹp này.