Tổng giám đốc V-Film của Vingroup: 'Tôi không sợ hoài nghi'

Thời bùng nổ của vlog từng chứng kiến những gương mặt trẻ trên YouTube, trong đó có JVevermind, tên thật Trần Đức Việt. Với loạt nội dung sáng tạo, hài hước và đậm tính châm biếm, anh nhanh chóng trở thành gương mặt đi đầu trong làn sóng vlogger, là người đầu tiên tại Việt Nam nhận được nút vàng YouTube.

Bẵng đi một thời gian dài, JVevermind gần như “biến mất” khỏi mạng xã hội, chỉ một lần hiếm hoi lộ diện với vlog mà anh chia sẻ “mạng xã hội không còn vui nữa”.

Mới đây, JVevermind gây chú ý khi trở lại với vai trò mới.

“Tôi không sợ bị nghi ngờ, OTT là tương lai”

- Khi thông tin JVevermind làm CEO V-Film được tiết lộ, phản ứng của nhiều người là bất ngờ, thậm chí bày tỏ nghi ngờ về sự phù hợp của anh ở vai trò này vì anh chưa từng có sản phẩm điện ảnh, truyền hình nào đáng chú ý, và vẫn chỉ được định hình như một YouTuber?. Anh phản hồi thế nào?

- Có lẽ mọi người đã quen với hình ảnh tôi cá tính, thoải mái và tự do trên những vlog cá nhân. Từng có giai đoạn tôi thích tạo ra những sản phẩm như vậy. Nhưng rồi khi niềm vui đó hết đi, tôi lại đi tìm những sở thích, đam mê mới.

Một quá trình dài làm sáng tạo nội dung, chẳng biết là “được” hay “bị”, nhưng tôi có tính không quá quan tâm đến nhận xét của dư luận mà chỉ tập trung làm sản phẩm. Tôi cũng không ngại mọi người nghi ngờ về năng lực của mình khi đảm nhiệm vai trò CEO của V-Film. Họ có cái lý của họ chứ! Nhưng tôi nhận thức rất rõ việc mình đang ở đâu, vị trí thế nào và cần phải làm gì sắp tới.

- V-Film xuất hiện trong bối cảnh thị trường phim ảnh Việt cực kỳ cạnh tranh: điện ảnh chen chúc ra rạp, streaming thay đổi thói quen xem phim, khẩu vị của tệp khán giả trẻ ngày càng khó đoán… Giờ đã là một CEO, anh nghĩ đâu là khoảng trống thị trường để V-Film chen vào?

JVevermind đảm nhiệm vai trò CEO của V-Film.

- Mọi người thấy điện ảnh đang phát triển, ở giai đoạn cực kỳ sôi động và máu lửa. Nhưng ở góc nhìn của tôi, streaming hay OTT mới là tương lai. Nên thứ tôi nhận ra là sự thiếu hụt của những phim bộ truyền hình chất lượng cao - khoảng trống mà thị trường chưa lấp đầy được khi Netflix, Disney, Amazon đều chưa có tác động sâu sắc tại Việt Nam.

Ở nước ta, điện ảnh vẫn đang là lựa chọn chưa thể thay thế, nhưng tại các thị trường khác như Mỹ, Hàn, OTT đang dần chiếm thị phần của điện ảnh. Đây cũng là xu hướng chung nên khi vấn đề bản quyền trong nước được siết chặt thì xu hướng OTT ảnh hưởng tới Việt Nam chỉ là chuyện sớm muộn. Nhìn nhận điều đó, chúng tôi tin vào tiềm năng của việc tạo ra những dự án truyền hình chất lượng cao, thứ hoàn toàn có thể cạnh tranh với điện ảnh hiện tại.

Các nền tảng OTT tại nước ta có thể cũng chưa có kế hoạch để đầu tư sản xuất những series gốc với chất lượng nổi bật để cạnh tranh với quốc tế. Đây là khoảng trống mà V-Film tự tin có thể lấp đầy được. Thời gian sắp tới, chúng tôi mong muốn tạo dựng tên tuổi thương hiệu công ty, được biết đến là đơn vị phát triển và tôn vinh văn hóa Việt qua những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, thực hiện chỉn chu, được khán giả công nhận. Sau khi đạt mục tiêu này mới tính tới chuyện doanh thu.

Chúng tôi không xác định làm phim là để lập tức kiếm tiền hay sinh lãi. Như đã nói việc đầu tiên là làm văn hóa, phát triển và lan tỏa văn hóa Việt, lịch sử Việt tới khán giả trong nước lẫn quốc tế. Bản thân tôi cũng cực kỳ hứng khởi, say mê khi bắt tay vào làm những dự án mang tầm vóc, ý nghĩa như vậy. Và tôi tin khán giả cũng thế, khi được thưởng thức những dự án được đầu tư tâm huyết, công phu.

- Anh có quá tự tin khi bắt đầu với dự án phim lịch sử, vốn là đề tài khó, mạo hiểm, không phải ai cũng làm được và làm thành công, có những người đã thất bại?

- Tôi tự tin vào sản phẩm đầu tay của công ty. Thực ra ai cũng biết kịch bản là khâu mà chúng ta đang thiếu hụt nhất. Không phải vì Việt Nam thiếu biên kịch giỏi, mà vì chúng ta thiếu một hệ sinh thái để nuôi dưỡng và cho ra đời những kịch bản tốt một cách liên tục. Đôi khi biên kịch tốt lại không phải xuất phát từ những lò đào tạo chuyên nghiệp, bài bản. Chưa kể vị trí biên kịch còn áp lực, từ chuyện thù lao tới thời hạn hoàn thành kịch bản.

Xuất phát từ một người làm nội dung, làm kịch bản cho các vlog, tôi luôn xác định khâu kịch bản là thứ mình cần quan tâm và chú trọng nhất. Vậy nên tôi tự tin vào nội dung các dự án sắp tới mà V-Film sẽ tung ra thị trường.

- Cụ thể hơn, anh và ê-kíp đã triển khai những gì?

- Để giảm thiểu các rủi ro liên quan tới nội dung, chúng tôi dành khoảng thời gian khá lớn cho việc nghiên cứu và hoàn thiện kịch bản, ít nhất 6 tháng. Về nhân sự, chúng tôi cũng đã bắt tay với những gương mặt có tên tuổi, kinh nghiệm trên thị trường từ rất sớm, để họ tiếp xúc, nắm rõ được thông tin lẫn tinh thần của dự án.

Chúng tôi xác định tái hiện cả một thế giới phim dã sử Việt, bắt đầu từ triều Trần cho tới các thời Đinh, Tiền Lê, Hậu Lê… Đơn cử trong thế giới của triều đại nhà Trần cũng chia làm nhiều giai đoạn, với nhiều dấu mốc và câu chuyện, giai thoại khác nhau, nhân vật khác nhau, từ Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản…

Mỗi nhân vật như vậy dự kiến sẽ có một limited series (series giới hạn) được phát triển như một dạng spin-off (dự án riêng lẻ) khai thác thêm. Điều đó tạo nên sự hấp dẫn và phong phú cho cả thế giới phim dã sử Việt mà chúng tôi đang thai nghén.

JVevermind không sợ mọi người hoài nghi khi trở lại với vai trò hoàn toàn mới.

- Có lý do đặc biệt nào cho việc V-Film chọn triều Trần để thực hiện dự án phim đầu tay?

- Đây là triều đại có bề dày lịch sử và rất nhiều chất liệu phong phú, hấp dẫn. Ba cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên đã là chất liệu kể chuyện đặc sắc, mà hoàn toàn có thể tự tin đưa phim Việt vươn ra khu vực, quốc tế. Chưa kể, đây còn là một trong số triều đại hưng thịnh, phát triển nhất.

Với dự án triều đại nhà Trần, V-Film muốn sản xuất theo công thức nhiều mùa, nhiều series gốc và chất lượng tiệm cận, ngang với các series quốc tế. Chúng tôi sẽ nâng tầm chất lượng hình ảnh series Việt Nam, phải mang chất lượng điện ảnh, ngang hàng với những series nổi tiếng trong khu vực lẫn quốc tế như Shogun, Star Wars… Hiện tại, dự án này đang ở cuối giai đoạn tiền kỳ, chuẩn bị vào giai đoạn khởi quay và dự kiến công chiếu vào cuối năm nay. Như tôi đã nói, dự án này không chỉ dừng lại ở một mùa, mà ít nhất kéo dài 3-4 mùa, mỗi mùa khoảng 10 tập.

“Kịch bản là khâu khó khăn nhất”

- V-Film đối diện những thách thức, khó khăn nào trong quá trình thực hiện?

- Phần kịch bản, cũng là khâu khó khăn, mạo hiểm nhất, chúng tôi đã hợp tác, làm việc với nhiều biên kịch có tiếng. Bên cạnh đó là đội ngũ cố vấn lịch sử, từ cố vấn lịch sử cho toàn bộ dự án, tới từng khâu như phục trang, bối cảnh, ngôn ngữ, võ thuật đều có cố vấn riêng. Giả sử triều Trần gắn liền với hào khí Đông A, chúng tôi phải nghiên cứu tỉ mỉ về môn võ này, làm sao để tái hiện vừa đúng, vừa hay trên màn ảnh. V-Film muốn đảm bảo các dữ liệu lịch sử quan trọng được tái hiện một cách chân thực, nguyên bản nhất. Bên cạnh đó, cũng có những sáng tạo trong phạm vi cho phép để tác phẩm tăng tính giải trí và nghệ thuật, dễ tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

Tranh luận là điều khó tránh khỏi, đặc biệt ở những chi tiết nhỏ. Nhưng chúng tôi muốn tập trung hướng tới những thông điệp lớn, mang sức nặng và ý nghĩa tích cực.

Ở khâu sản xuất, những dự án lịch sử trước nay ít nhà làm phim “chạm” vào, ngoài việc mạo hiểm về mặt nội dung, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về doanh thu, sự đón nhận của khán giả. Với chúng tôi, nguồn lực tài chính từ tập đoàn giúp tạo nên một nền tảng vững chắc cho công ty. Ngân sách đầu tư cho dự án phim này thậm chí lớn hơn nhiều so với các dự án điện ảnh.

Ngay cả khâu chuẩn bị máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất, V-Film cũng đầu tư những sản phẩm tiên tiến, hiện đại nhất, đạt chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã đầu tư những thiết bị đang dùng để ghi hình những dự án bên Hollywood để đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội so với mặt bằng phim Việt.

V-Film thực hiện dự án đầu tay về triều Trần.

- Ngoài nguồn lực tài chính như anh đã nói ở trên, V-Film còn có gì?

- “DNA” của chúng tôi là thử thách bản thân ở những lĩnh vực khó và chinh phục nó. Chúng tôi không đơn thuần xác định làm phim, mà là làm văn hóa. Tất nhiên để hiện thực hóa được điều này rất khó, từ nguồn lực tài chính, nguồn lực con người cho tới hệ thống cơ sở vật chất. Tầm nhìn cũng là yếu tố vô cùng quan trọng.

Để có thể xuất khẩu được văn hóa, đất nước cần một hệ sinh thái điện ảnh bài bản đầy đủ từ thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, cho đến khâu đào tạo nhân sự theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi mong muốn có thể tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để góp phần phát triển nền điện ảnh nước nhà.

- Khi Vingroup tham gia vào thị trường phim ảnh, nhiều người dự đoán rằng "một phim trường sẽ có trong tương lai". Anh nói gì về điều này?

- Hiện tại, chúng tôi chưa thể tiết lộ chi tiết, nhưng nếu làm thì chắc chắn sẽ lớn và hoành tráng. Đào tạo lại là một quá trình dài hơn, có thể kéo dài tới vài năm. Nên với những dự án hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng tìm được những nhân sự tốt nhất trên thị trường. Bật mí riêng ở mảng thiết kế mỹ thuật, chúng tôi đang làm việc với đội ngũ từng thực hiện phim Kong: Skull Island hay nhiều dự án của Netflix.

Còn về đạo diễn, diễn viên, chúng tôi đã có danh sách những cái tên đã nhắm tới cho từng dự án và sẽ công bố sớm. Tiêu chí của chúng tôi là hợp thì sẽ chọn, dù nổi tiếng hay không.

- Hình dung về V-Film trong 3-5 năm nữa sẽ như thế nào, một studio phim thương mại, hay trở thành một ‘A24 phiên bản Việt’, mang đến sự mới lạ, có thể dị biệt?

- Nhắc đến A24 cũng là một studio tôi rất thích, họ tập trung vào những dự án có ý tưởng đặc sắc, mới mẻ, thậm chí táo bạo, không phải kinh phí lớn nhưng có dấu ấn riêng. Đặc thù ở thị trường Việt Nam có lẽ chưa đến lúc tạo ra những sản phẩm quá khác biệt như vậy. V-Film vẫn muốn cân bằng giữa sự độc đáo, mới mẻ, có dấu ấn giữa thị trường mà vẫn phải gần gũi công chúng.