Có gì trong bộ phim bị 50.000 khán giả Hàn phẫn nộ, đòi xóa bỏ

"Perfect Crown" có tiền đề hấp dẫn, mới lạ nhưng dần gây hụt hẫng vì diễn tiến kém thuyết phục. Khủng hoảng thực sự ập đến khi phim bị cáo buộc làm tổn hại bản sắc văn hóa dân tộc.

Perfect Crown được xem là quân bài chiến lược của MBC trong năm 2026. Tác phẩm sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, bao gồm IU và Byeon Woo Seok, lấy bối cảnh giả tưởng khi chế độ hoàng gia vẫn tồn tại ở Hàn Quốc giữa thế kỷ 21.

Chuyện phim xoay quanh Sung Hee Joo, con gái ngoài giá thú của tập đoàn Castle. Sở hữu nhan sắc, trí tuệ, tiền bạc và danh vọng, nhưng cô vẫn mãi bị xem như kẻ đứng ngoài cánh cửa quyền lực vì thân phận tầm thường. Cuộc sống của Hee Joo thay đổi khi gặp đại quân Lee Ahn - người đàn ông mang dòng dõi cao quý nhưng bị ép sống cuộc đời tù túng dưới cái bóng của nhà vua.

Từ một dự án được kỳ vọng trở thành bom tấn truyền hình, Perfect Crown nay chìm trong cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có, khi hàng chục nghìn khán giả Hàn Quốc yêu cầu gỡ bỏ vì cáo buộc xuyên tạc lịch sử và làm tổn hại bản sắc văn hóa dân tộc.

Giấc mộng hoàng gia đầy tham vọng

Ngay từ trước khi phát sóng, Perfect Crown đã mang dáng dấp của một bom tấn truyền hình. Sự kết hợp giữa IU, ngôi sao được mệnh danh “em gái quốc dân”, và Byeon Woo Seok sau hiệu ứng bùng nổ của Cõng anh mà chạy khiến truyền thông Hàn Quốc liên tục gọi tên bộ phim trong các danh sách dự đoán hit lớn của năm. Không ít cây bút đặt tác phẩm lên bàn cân với những hiện tượng của dòng phim lãng mạn như Hạ cánh nơi anh hay Queen of Tears…

Bản thân ý tưởng Perfect Crown cũng đủ sức khơi gợi trí tò mò. Bối cảnh Hàn Quốc hiện đại nhưng vẫn còn sự tồn tại của hoàng tộc tạo nên cảm giác lạ lẫm hiếm có. Mà tại đó, Hee Joo hiện lên là kiểu nhân vật hiếm gặp, thoát khỏi những khuôn mẫu nhân vật trong phim tình cảm Hàn Quốc thời gian gần đây. Cô không nghèo khó, không cần ai cứu rỗi, cũng chẳng phải nàng Lọ Lem cần tìm cơ hội đổi đời.

Cô có tiền bạc, năng lực, có tầm ảnh hưởng, là kiểu phụ nữ biết tính toán để đạt được điều mong muốn. Nhưng dù đã gần như chạm đến đỉnh cao, người đẹp vẫn không thể xóa bỏ vết chàm từ cái mác con ngoài giá thú, khiến cô mãi mãi không thể trở thành “người trong cuộc” ở một thế giới coi trọng huyết thống và tính chính danh.

IU vào vai nữ chính của phim.

Lee Ahn cũng là kiểu nam chính khác biệt so với nhiều phim tình cảm xứ Hàn. Anh không đóng vai người cứu rỗi nữ chính. Nhân vật bị nhốt trong lồng kính tù túng và ngột ngạt, dù được yêu mến, tung hô, nhưng không thể sống theo mong muốn của mình mà luôn bị chi phối bởi ánh nhìn của hoàng gia và những tính toán chính trị nội bộ.

Với Hee Joo, địa vị là thứ cô khao khát đạt được. Nhưng với Lee Ahn, chính thân phận ấy lại là nhà tù khó thể trốn thoát. Chính vì vậy, việc Hee Joo tiếp cận Lee Ahn ban đầu mang cảm giác như một thương vụ hợp tác hơn là tình yêu đơn thuần. Đây có lẽ là nút thắt hấp dẫn nhất Perfect Crown, khi bẻ gãy câu chuyện lọ lem gặp hoàng tử quen thuộc tới tẻ nhạt.

Không ngạc nhiên khi Perfect Crown tạo được sức hút ngay từ giai đoạn đầu. Phim sử dụng motif hợp đồng hôn nhân quen thuộc, nhưng đặt nó vào bối cảnh hoàng gia hiện đại với những nghi thức, quyền lực và sự phân tầng giai cấp rõ rệt. Các cảnh quốc hôn, cung điện, tiệc hoàng gia hay những màn đấu đá trong giới thượng lưu đều được dàn dựng cầu kỳ.

Mise-en-scène là một trong những điểm ấn tượng của tác phẩm. Những hành lang cung điện cổ kính đặt cạnh nội thất hiện đại, hanbok xuất hiện song song với vest cao cấp, các nghi thức truyền thống chen giữa không khí doanh nghiệp kiểu tài phiệt… tạo nên một thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc. Máy quay của đạo diễn Park Joon Hwa đặc biệt thích những khung hình đối xứng, nơi các nhân vật giống như bị đóng khung bên trong hình ảnh, vai trò quyền lực mà họ đại diện.

Hai diễn viên chính bị nhận xét không có chemistry.

Khủng hoảng

Dù có ý tưởng và tiền đề hấp dẫn, Perfect Crown cũng để lộ không ít hạn chế. IU thể hiện khá sinh động sự khao khát công nhận ẩn dưới vẻ ngoài lạnh lùng, tính toán của Hee Joo. Thế nhưng, lời thoại và biểu cảm cường điệu của cô bị nhận xét gượng gạo. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang lặp lại kiểu nhân vật sắc lạnh quen thuộc từng xuất hiện trong các dự án phim trước. Chưa kể, tương tác giữa người đẹp và bạn diễn Byeon Woo Seok cũng được nhận xét là kém ăn ý, chưa thể hiện được sự ngọt ngào của một cặp đôi.

Perfect Crown cũng bộc lộ vấn đề ở cách kể chuyện. Nhịp phim khá chậm, đặc biệt ở nửa đầu. Có cảm giác đạo diễn quá say mê việc phô bày thế giới hoàng gia nên đôi lúc quên đi việc đẩy cảm xúc nhân vật tiến triển rõ rệt. Một số xung đột chính trị và gia tộc được nhắc đến liên tục nhưng phát triển thiếu chiều sâu, dễ tạo cảm giác hụt hẫng khi theo dõi.

Khủng hoảng thực sự ập đến với Perfect Crown trong tập 11, phát sóng hôm 15/5. Trong cảnh đăng cơ của Lee Ahn đại quân, bộ phim để nhân vật đội cửu lưu miện quan (loại mũ miện chín chuỗi hạt) - vốn gắn với hình tượng các quốc gia chư hầu trong lịch sử Đông Á - thay vì thập nhị miện quan, tượng trưng cho hoàng đế của một quốc gia độc lập.

Không dừng ở đó, các quan lại tung hô "Thiên tuế" thay vì "Vạn tuế", đồng thời sử dụng danh xưng "Chúa thượng Điện hạ" không phù hợp - chi tiết khiến nhiều khán giả bức xúc, chỉ trích là hành động hạ thấp vị thế chủ quyền quốc gia. Trong khi cảnh Hee Joo thực hiện nghi thức trà đạo mang đậm phong cách Trung Quốc được cho là chiếm dụng văn hóa một cách trắng trợn.

Tranh cãi lập tức bùng nổ dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người cáo buộc bộ phim vay mượn hình ảnh, nghi thức và văn hóa một cách thiếu kiểm soát. Từ một bộ phim lãng mạn đơn thuần, Perfect Crown biến thành tâm điểm tranh luận về lịch sử, bản sắc và chủ quyền văn hóa.

Phim đang đối diện làn sóng tẩy chay diện rộng.

Ngày 22/5, một đơn kiến nghị yêu cầu gỡ bỏ hoàn toàn bộ phim được đăng tải lên diễn đàn kiến nghị công cộng của Quốc hội Hàn Quốc. Chỉ sau hơn một ngày, đơn này đã vượt 25.000 chữ ký. Theo truyền thông Hàn Quốc, tính tới sáng 26/5, đơn kiến nghị đã vượt mốc 50.000 chữ ký chỉ sau 4 ngày đăng tải. Theo quy định của Luật Quốc hội Hàn Quốc, khi một kiến nghị đạt đủ số lượng đồng thuận trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm công bố, nội dung đó sẽ chính thức được chuyển tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Nội dung kiến nghị yêu cầu ngừng phát sóng ngay lập tức, gỡ phim khỏi tất cả nền tảng VOD và OTT trong lẫn ngoài nước, đồng thời kêu gọi xử phạt mạnh tay các đơn vị sản xuất bị cho là “làm tổn hại bản sắc dân tộc dưới danh nghĩa làm phim hư cấu”.

Áp lực dư luận khiến ê-kíp sản xuất phải liên tục cúi đầu xin lỗi. Đạo diễn Park Joon Hwa và biên kịch Yoo Ji Won thừa nhận thiếu sót trong khâu nghiên cứu lịch sử. Trong khi hai ngôi sao IU và Byeon Woo Seok sau đó không lâu cũng công khai nhận lỗi. Nhà đài MBC thậm chí quyết định xóa bỏ toàn bộ cảnh kết gây tranh cãi khỏi các nền tảng VOD và OTT - động thái hiếm thấy trong ngành phim truyền hình Hàn Quốc gần đây.

Dù vậy, việc xóa cảnh phim không thể xoa dịu được sự phẫn nộ trong dư luận. Khủng hoảng của Perfect Crown cho thấy sự nhạy cảm rất lớn của công chúng Hàn Quốc với các vấn đề liên quan lịch sử và bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh K-content ngày càng có sức ảnh hưởng toàn cầu, nhiều khán giả xứ kim chi xem việc tái hiện sai các biểu tượng hoàng gia không đơn thuần là lỗi kỹ thuật, mà là vấn đề liên quan đến hình ảnh quốc gia.