Tình tiết gây sốc trong phim có Sydney Sweeney

Cái chết của nhân vật Nate Jacobs (do Jacob Elordi thủ vai) trong mùa 3 "Euphoria" khiến nhiều khán giả cảm thấy sốc.

Theo Page Six, tập 7 của mùa 3 Euphoria đang trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả truyền hình. Ở tập này, Nate Jacobs, một trong những nhân vật nổi tiếng của loạt phim, có cái kết gây xôn xao.

Nhân vật của Elordi có cái kết gây sốc. Ảnh: HBO.

Cụ thể, Nate bị chôn sống trong quan tài, chỉ có một chiếc ống dẫn lên mặt đất để thở. Người đứng sau màn là Naz (Jack Topalian), tên gangster mà Nate đang nợ khoảng 1 triệu USD . Kế hoạch của Naz là nhốt Nate dưới lòng đất trong 72 giờ - vẫn để lại ống thở - để vợ anh, Cassie (Sweeney), có thời gian gom tiền trả nợ.

Không may cho Nate, trước khi hết 72 giờ, một con rắn độc đã bò xuống và cắn anh ta tới chết. Cassie cuống cuồng xoay sở tiền bạc, nhưng tới khi họ đào quan tài lên, mọi thứ đã quá muộn.

Cái kết dành cho nhân vật gây tranh cãi trên mạng xã hội và các diễn đàn phim. Chia sẻ về vai diễn của mình, Jacob Elordi cho hay anh nghĩ đây là "một cách ra đi khá ngầu". Nam diễn viên chia sẻ Euphoria đã trở thành một phần khổng lồ trong không chỉ sự nghiệp mà còn cả cuộc đời mình, và anh tự hào khi được góp mặt trong dự án.

Ra mắt lần đầu năm 2019, series do Sam Levinson sáng tạo nổi tiếng toàn cầu, là bàn đạp giúp các diễn viên như Elordi, Zendaya hay Sweeney trở thành sao hạng A như hiện tại.

Jacob Elordi từng tiết lộ với GQ UK rằng trước khi nhận được vai trong series Euphoria, anh gần như cạn tiền.

“Tôi không kiếm được việc. Tôi nghĩ lúc đó tài khoản chỉ còn khoảng 400 hoặc 800 USD . ‘Euphoria’ là buổi thử vai cuối cùng trước khi tôi quay về nhà kiếm tiền và nghỉ ngơi một thời gian”, diễn viên kể.

Trong hai mùa đầu, Nate là phản diện chính của phim - một nam sinh nổi tiếng nhưng đầy vấn đề tâm lý. Anh thao túng, đe dọa và tống tiền mọi người xung quanh, từng bóp cổ bạn gái Maddy (Alexa Demie), đồng thời lén lút qua lại với cô bạn thân Cassie (Sweeney).

Euphoria giúp Jacob Elordi vụt sáng thành sao. Ảnh: HBO.

Những tổn thương của Nate bắt nguồn từ việc anh phát hiện các băng sex của cha mình, Cal (Eric Dane), từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên ở mùa 3 - lấy bối cảnh 5 năm sau trung học - Nate lại thay đổi tính cách gần như hoàn toàn. Những cơn giận dữ dường như biến mất không lời giải thích. Anh trở nên mềm mỏng, tử tế hơn và có vẻ thật sự yêu Cassie thay vì lợi dụng cô như ở mùa 2.

Nhiều khán giả phẫn nộ chỉ trích Euphoria vì sự thay đổi tính cách vô lý này, cho rằng nhân vật như bị “thay não”.