Lý Liên Kiệt bức xúc

Ngôi sao "Hoàng Phi Hồng" lên tiếng đính chính thông tin đã thay tim để "cải lão hoàn đồng". Ông bày tỏ bức xúc khi những tin đồn thất thiệt bị lan truyền một cách chóng mặt.

Theo Sohu, Lý Liên Kiệt gây chú ý khi nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn, nơi ông lên tiếng về những tin đồn đời tư đeo bám suốt khoảng thời gian qua. Ở tuổi 63, tài tử ngồi suy tư trước máy quay, chia sẻ với giọng điềm tĩnh nhưng khó giấu vẻ mệt mỏi.

Khi được hỏi về tin đồn “thay tim của một võ tăng trẻ để kéo dài sự sống”, nam diễn viên bày tỏ ngán ngẩm và khẳng định đây chỉ là lời đồn thất thiệt. Ngôi sao hành động mong dân mạng không tiếp tục lan truyền những thông tin vô căn cứ, gây tổn thương những người trong cuộc. “Tôi là người của công chúng. Nhưng việc lôi một võ tăng trẻ hơn 20 tuổi vô tội vào chuyện này, gia đình họ sẽ nghĩ thế nào trước kiểu tổn thương ấy? Đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng”, Lý Liên Kiệt bày tỏ.

Lý Liên Kiệt hiện tại. Ảnh: Sina.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ tháng 8/2025. Khi đó, Lý Liên Kiệt phải phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u lành tính ở cổ. Sau ca mổ, tình trạng sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt, chứng cường giáp đeo bám suốt 13 năm cũng được kiểm soát hiệu quả. Ông nhuộm lại tóc đen, chăm chút ngoại hình, tinh thần trở nên phấn chấn hơn hẳn, khác xa vẻ tiều tụy trước kia. Việc Lý Liên Kiệt trẻ hóa thu hút bàn luận, nhiều đồn đoán cho rằng ông thay tim, thay máu xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội.

Thậm chí, dân mạng còn truyền tai nhau rằng Lý Liên Kiệt được cấy ghép trái tim của một võ tăng Thiếu Lâm đã qua đời. Người đó là Thu Phong, vị tăng nhân Thiếu Lâm tử nạn trong tai nạn xe hơi năm 2025.

Lý Liên Kiệt cho biết ông không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đính chính. Ban đầu, diễn viên cho rằng cây ngay không sợ chết đứng, không cần lãng phí thời gian giải thích. Song, chính việc những tin đồn thất thiệt ngày càng lan xa buộc ông phải lên tiếng đính chính, trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa.