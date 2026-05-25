Lệ Quyên lên tiếng về tin đồn sử dụng chất cấm

  Thứ hai, 25/5/2026 09:09 (GMT+7)
Giọng ca "Trái tim tổn thương" bày tỏ bức xúc trước những tin đồn cho rằng cô sử dụng chất cấm. Trước Lệ Quyên, nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng để bảo vệ bản thân.

Trên mạng xã hội, Lệ Quyên mới đây gây chú ý khi lên tiếng về những tin đồn thất thiệt cho rằng cô sử dụng chất cấm. Nữ ca sĩ khẳng định đây là những lời vu khống, bịa đặt, đồng thời cho biết sẵn sàng đối chất và kiểm tra để làm rõ sự thật.

"Ai vu khống, cứ mạnh dạn tới trước mặt tôi, thích test lúc nào cũng được. Ai dám, tôi chờ, bất cứ khi nào cũng được... Nhà bao việc, lo kiếm tiền sống lành mạnh là tốt rồi. Việc người khác bớt lo và đừng đơm đặt nữa", Lệ Quyên bày tỏ bức xúc.

Lệ Quyên phủ nhận việc dính líu tới chất cấm như những lời đồn đoán thất thiệt trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Bài viết của giọng ca Trái tim tổn thương nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bàn luận. Nhiều dân mạng bày tỏ cảm thông với nữ ca sĩ khi vướng phải những tin đồn ác ý, vô căn cứ. Số khác cho rằng Lệ Quyên nên giữ im lặng, không cần phải đôi co.

Khi một dân mạng bày tỏ không tin vào lời thanh minh của Lệ Quyên, cô thẳng thừng đáp trả: "Đừng nói bậy là được. Tin hay không, không quan trọng. Cá nhân tôi thì tôi nói rồi đó".

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt liên tục bị cộng động mạng réo tên vì nghi ngờ có sử dụng chất cấm, buộc họ phải có động thái lên tiếng bảo vệ bản thân. Tối 24/5, Tuấn Hưng đăng tải video trực tiếp xét nghiệm ma túy.

Trước Tuấn Hưng, ca sĩ Duy Mạnh cũng đăng tải video và hình ảnh tự kiểm tra ma túy bằng que thử nhanh. Vài ngày trước, trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ Ngọc Sơn cũng livestream quá trình tới bệnh viện xét nghiệm. "Tôi cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có", nam ca sĩ bày tỏ.

Hoàng Nhi

    Lệ Quyên là một nữ ca sĩ rất thành công với dòng nhạc nhẹ và trữ tình. Từ khi còn là sinh viên khoa Quần chúng trường Đại học Văn hóa Hà Nội cô đã bắt đầu con đường ca hát. Đến khi phát hành album đầu tay "Giấc mơ có thật", Lệ Quyên mới được nhiều khán giả biết đến qua các ca khúc "Giấc mơ có thật", "Thôi đừng chiêm bao" và "Hãy trả lời em". Ngoài ra, Lệ Quyên còn nổi tiếng với các ca khúc nhạc xưa và cho phát hành nhiều album chuyên trị dòng nhạc này.

    • Ngày sinh: 02/04/1984
    • Chiều cao: 1.55 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao, Nỗi đau ngự trị, Sầu lẻ bóng, Ai khổ vì ai, Để nhớ một thời ta đã yêu

