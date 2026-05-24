Hơn 25.000 người đòi gỡ bỏ bộ phim Hàn làm sai lệch lịch sử

Chỉ trong hơn một ngày, bản kiến nghị yêu cầu gỡ bỏ bộ phim “Perfect Crown”, do IU và Byeon Woo Seok đóng chính, thu được hơn 25.000 chữ ký đồng thuận.

Ngày 22/5 (giờ địa phương), bản kiến nghị yêu cầu gỡ bỏ bộ phim Perfect Crown được đăng tải lên diễn đàn kiến nghị công cộng của Quốc hội Hàn Quốc.

Bản kiến nghị đòi gỡ phim

Người thực hiện cho rằng bộ phim truyền hình của đài MBC liên tục xuất hiện những sai lệch lịch sử rõ ràng và “cách dàn dựng dường như chịu ảnh hưởng từ chương trình nghị sự văn hóa của một quốc gia khác”, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công chúng.

Bản kiến nghị yêu cầu gỡ bỏ bộ phim Perfect Crown nhận được sự ủng hộ lớn từ người Hàn.

Bản kiến nghị chỉ ra các tranh cãi liên quan đến việc bóp méo tước hiệu hoàng gia và vị thế quốc gia, vay mượn quá mức các yếu tố văn hóa nước ngoài, cũng như sai sót trong trang phục hoàng gia.

“Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cùng các cơ quan chính phủ liên quan phải lập tức đình chỉ phát sóng bộ phim này, vì nó tồn tại hành vi xuyên tạc lịch sử và xâm phạm văn hóa nghiêm trọng”, bản kiến nghị kêu gọi.

Kiến nghị cũng yêu cầu gỡ hoàn toàn bộ phim khỏi tất cả nền tảng VOD (công nghệ video theo yêu cầu) và OTT (giải pháp cung cấp các nội dung số trực tiếp cho người dùng qua Internet) trong và ngoài nước, nhằm ngăn chặn sự lan truyền “các hình ảnh đại diện văn hóa bị bóp méo”.

Chưa dừng lại ở đó, người này còn đề xuất áp dụng lệnh trừng phạt vĩnh viễn đối với các đài phát thanh - truyền hình “làm tổn hại đến bản sắc dân tộc và chủ quyền văn hóa dưới danh nghĩa hư cấu”, bao gồm hạn chế giấy phép phát sóng, cũng như cấm nhận tài trợ từ chính phủ trong tương lai.

Theo AllKpop, bản kiến nghị dự kiến mở đến ngày 21/6. Nếu đạt 50.000 chữ ký trong vòng 30 ngày, nó sẽ được chuyển tới ủy ban quốc hội liên quan để xem xét xử lý. Tính đến ngày 23/5, bản kiến nghị thu về 25.549 chữ ký, vượt quá một nửa mốc yêu cầu chỉ trong chưa đầy hai ngày.

Xuyên suốt thời gian phát sóng, Perfect Crown liên tục vấp phải tranh cãi về cả nội dung lẫn diễn xuất. Nhưng phải đến tập 11 (gần cuối) vào ngày 16/5, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong phân cảnh Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok đóng) đăng cơ, nam chính đã đội Goryeo Myeonryugwan - mũ miện hoàng gia đính chín chuỗi hạt. Người Hàn chỉ ra trong lịch sử nước này, mũ miện chín chuỗi hạt được các vị vua thời Joseon sử dụng khi Triều Tiên vẫn còn là nước chư hầu của Trung Quốc thời phong kiến. Theo dòng thời gian của phim, Hàn Quốc luôn là quốc gia độc lập. Do đó, nhân vật Lee Ahn đáng lẽ phải đội Sibyi Myeonryugwan - mũ miện có mười hai chuỗi hạt gắn ở phía trước và phía sau, tượng trưng cho quyền cai trị tối cao của một quốc gia độc lập.

Chi tiết gây tranh cãi khác là quần thần hô vang “Cheonse” (chúc nhà vua sống nghìn năm) trước Lee Ahn. Đây là thuật ngữ trong lịch sử thường gắn với các quốc gia chư hầu. Với tư cách nguyên thủ của một quốc gia độc lập, vị vua trẻ đáng lẽ phải được chúc tụng bằng từ “Manse” (vạn tuế hay chúc vua sống vạn năm).

Những phát hiện trên thổi bùng làn sóng giận dữ trong cộng đồng mạng xứ kim chi. Đông đảo khán giả chỉ trích bộ phim hạ thấp chủ quyền của Hàn Quốc.

Làn sóng thù ghét IU

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, ê kíp sản xuất đăng thông báo xin lỗi, đồng thời hứa chỉnh sửa phần âm thanh cùng phụ đề liên quan trong những lần phát sóng lại sau này, cũng như trên các nền tảng VOD và OTT nhanh nhất có thể.

Đạo diễn Park Joon Hwa, biên kịch Yoo Ji Won cùng hai diễn viên chính là IU và Byeon Woo Seok cũng công khai xin lỗi về vụ ồn ào.

Sau đó, ê kíp sản xuất thông báo sẽ cắt bỏ các phân cảnh gây tranh cãi trong những phiên bản phát hành sau này. Cửa hàng pop-up quảng bá cho bộ phim hoạt động tại trung tâm thương mại ở Yeouido (Seoul) cũng đóng cửa sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Bất chấp các động thái sửa sai đó, cơn thịnh nộ của người Hàn có vẻ như chưa nguôi ngoai. Bên cạnh kiến nghị gỡ bỏ phim, họ còn chuyển sự thù ghét sang nữ chính IU (đóng vai Sung Hee Joo - vợ hợp đồng của Lee Ahn).

Sau khi scandal Perfect Crown nổ ra, cư dân mạng khơi lại vụ bê bối của cô cách đây hơn một thập kỷ. Theo đó, bài hát Zeze - ca khúc trong album đầu tay của IU là Chat-shire, được phát hành vào tháng 10/2015 - từng bị cáo buộc có yếu tố tình dục hóa trẻ em.

Mặc dù hơn 10 năm trước IU đã xin lỗi vì sử dụng từ ngữ sai hoàn cảnh, một bộ phận cư dân mạng ngày nay vẫn chỉ trích cô là nghệ sĩ có vấn đề và tuyên bố không theo dõi bất kỳ sản phẩm nghệ thuật nào của cô nữa.

IU trở thành người bị ghét nhất trong Perfect Crown.

Không chỉ vậy, IU còn bị tấn công liên quan đến cát-xê đóng phim. Theo một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, IU được cho là bỏ túi 500 triệu won (khoảng 336.000 USD ) cho mỗi tập phim, tổng cộng 6 tỷ won (khoảng 4,03 triệu USD ) cho 12 tập. Điều này khiến cô trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất trong ngành giải trí xứ củ sâm.

Dù thông tin chưa được xác thực, không ít người tỏ ra tức giận. Họ cho rằng người đẹp sinh năm 1993 không xứng đáng với số tiền đó.

"Nếu điều này là sự thật, có vẻ như Hàn Quốc không còn tương lai nữa. 6 tỷ won cho IU và diễn xuất tệ hại của cô ấy sao?", một người bình luận.

Tình hình còn bị đẩy xa hơn khi ê kíp sản xuất bị nghi cố tình đưa các yếu tố thân Trung Quốc vào cốt truyện và có dụng ý khi lựa chọn IU làm nữ chính.

Cư dân mạng bình luận: "Liệu có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên khi IU, người nói tiếng Trung Quốc thành thạo, lại trở thành nữ chính trong bộ phim đó?", "Nữ chính từ chối mặc hanbok, trong khi tất cả phản diện đều mặc hanbok", "Trong khi nữ chính từ chối mặc hanbok và dùng chiếc trâm cài tóc kiểu Trung Quốc, thái hậu - người mặc hanbok xuyên suốt - lại bị bắt phải quỳ xuống trước mặt cô ta", "Nữ chính sử dụng các phương pháp trà đạo kiểu Trung Quốc tại cung đình Hàn Quốc"...