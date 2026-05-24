Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hình ảnh Doraemon ăn bánh mỳ, cơm tấm

  • Chủ nhật, 24/5/2026 09:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong tập phim đặc biệt vừa ra mắt, Doraemon cùng nhóm bạn thân tới Việt Nam du lịch, ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Tập phim đặc biệt về Doraemon mang tên Món quà là chuyến du lịch Việt Nam vừa ra mắt hôm 23/5. Phim có thời lượng khoảng 11 phút, mở ra bằng cảnh Shizuka bày tỏ muốn tới Việt Nam du lịch. Cô bé từng xem lễ hội đèn lồng ở Hội An qua TV và rất tò mò, háo hức được trải nghiệm. Trong khi, Suneo khoe cũng từng đến mảnh đất hình chữ S và ấn tượng bởi phong cảnh và nhiều món ngon nơi đây.

Nobita sau đó đã nhờ Doraemon dùng cánh cửa thần kỳ để cả nhóm cùng tới Việt Nam. Nhưng món bảo bối trứ danh của mèo ú đang trong quá trình bảo dưỡng. Doraemon sau đó phải nhờ em gái Dorami đưa cả nhóm đi.

Doraemon anh 1Doraemon anh 2Doraemon anh 3Doraemon anh 4

Hình ảnh Việt Nam trong tập phim đặc biệt của Doraemon. Ảnh: Mon Fansub.

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm bạn là hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội. Tại đây, họ tới một tiệm áo dài để thử đồ. Nobita và Doraemon đội nón lá, trong khi Shizuka và Dorami diện áo dài. Sau Hà Nội, nhóm bạn thân tiếp tục di chuyển đến các địa điểm khác như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Cầu Rồng Đà Nẵng hay Bưu điện TP.HCM...

Ở cuối tập phim, nhóm bạn trải nghiệm nhiều món ngon như bánh mỳ, cơm tấm, bánh tráng nướng... Hình ảnh Doraemon cùng nhóm bạn thân thưởng thức ẩm thực Việt Nam được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú khi văn hóa, ẩm thực Việt xuất hiện trong thương hiệu phim hoạt hình đình đám.

Tập phim Món quà là chuyến du lịch Việt Nam được thực hiện nhằm quảng bá cho bom tấn điện ảnh thứ 45 Doraemon: Tân Nobita và lâu đài dưới đáy biển (bản mới). Tác phẩm này vừa ra mắt đã gây sốt phòng vé, thu gần 80 tỷ đồng tính đến sáng 24/5.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

‘Phí Phông’ thu 200 tỷ đồng

Bộ phim kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau khoảng 1 tháng công chiếu.

5 giờ trước

Nghệ sĩ tiêu tan sự nghiệp vì ma túy

Nhiều nghệ sĩ Trung Quốc khi vướng vào bê bối ma túy ngay lập tức bị cấm hoạt động nghệ thuật.

33:2000 hôm qua

Diệp Lâm Anh đính chính

Diệp Lâm Anh cho biết cô không có bất kỳ ẩn ý nào khi tương tác trong bài đăng tuyên truyền phòng chống ma túy trước đó.

38:2268 hôm qua

Hoàng Nhi

Doraemon phim hoạt hình bánh mỳ cơm tấm

    Đọc tiếp

    Con trai ong Trump cuoi nguoi mau hinh anh

    Con trai ông Trump cưới người mẫu

    1 giờ trước 09:12 24/5/2026

    0

    Donald Trump Jr. và Bettina Anderson đã đăng ký kết hôn ở Florida. Cặp đôi tổ chức lễ cưới tại một hòn đảo tư nhân ở Bahamas.

    DJ Mie o tuoi 31 hinh anh

    DJ Mie ở tuổi 31

    4 giờ trước 06:35 24/5/2026

    0

    DJ Mie vừa kỷ niệm sinh nhật tuổi 31 trên trang cá nhân. Trước đó, cô ghi dấu ở thị trường giải trí với vai trò DJ và tham gia nhiều chương trình thực tế.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý