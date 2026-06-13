Ảnh cưới của Xuân Nghi và chồng kỹ sư

Sáng 13/6, ca sĩ Xuân Nghi đăng tải bộ ảnh cưới bên chồng kỹ sư trước thềm hôn lễ. Trong những thước hình lãng mạn, Nhật Minh - chồng Xuân Nghi diện vest lịch lãm trong khi nữ ca sĩ gợi cảm với thiết kế cúp ngực. Cả hai tạo dáng bên một xe cổ.

Bộ ảnh được thực hiện ở cả không gian ngoài trời lẫn trong nhà. Đôi uyên ương tình tứ giữa khung cảnh mát mẻ, với nhiều cây xanh, hoa tươi. "Nôn đăng ảnh cưới mấy hôm nay thì cuối cùng cũng đăng đây. Cô dâu chú rể ngại ngùng, bẽn lẽn, tung tăng", Xuân Nghi chia sẻ.

Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện tại Việt Nam. Xuân Nghi cũng chọn các mẫu váy cưới từ một thương hiệu trong nước. Thiết kế tối giản với điểm nhấn ở những đường xếp nếp mềm mại giúp tôn vẻ thanh lịch và sang trọng của cô dâu.

Hôn lễ của Xuân Nghi và chồng sẽ diễn ra tại Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới. Ngày trọng đại của bộ đôi có sự tham gia của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Một số nghệ sĩ Việt như DJ Mie, Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Phước, Dương Hoàng Yến, Gil Lê, Xoài Non, Vũ Ngọc Anh… sẽ có mặt để chúc phúc đôi uyên ương.

Loạt ảnh được thực hiện ở không gian trong nhà. Xuân Nghi trang điểm đơn giản và không tạo kiểu tóc cầu kỳ để hướng sự chú ý đến đầm cưới cổ yếm với phần tay bồng sang trọng.

Trước khi quyết định về chung một nhà, Xuân Nghi và Nhật Minh đã có hơn 4 năm gắn bó. Ngày 27/2, Nhật Minh thực hiện màn cầu hôn lãng mạn và nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ ca sĩ. Chia sẻ về người bạn đời, Xuân Nghi dành nhiều lời khen cho sự chín chắn và tình cảm của đối phương. Theo nữ ca sĩ, cả hai làm việc ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ trong cuộc sống.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.