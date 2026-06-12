Mỹ nhân 'Vườn sao băng' hiện tại ra sao

Han Chae Young tận hưởng kỳ nghỉ ở Bali, Indonesia nhân dịp cô và ông xã kỷ niệm gần hai thập kỷ bên nhau.

Theo Daum, Han Chae Young vừa đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc của gia đình trong chuyến nghỉ dưỡng ở Bali, Indonesia. Cô cũng chia sẻ hình ảnh đang nằm trên một chiếc giường được thiết kế, bày biện tỉ mỉ với nến, bánh kem, cánh hoa hồng tại resort sang trọng.

Ngôi sao Vườn sao băng rạng rỡ khi thổi nến nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới. Chồng nữ diễn viên không xuất hiện trong clip. Ở một khoảnh khắc khác, Han Chae Young khoe dạo biển cùng con trai.

Han Chae Young kỷ niệm 19 năm ngày cưới cùng chồng doanh nhân.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc đến vợ chồng cô. Bên cạnh đó, một số người hâm mộ nhận xét khuôn mặt của Han Chae Young có phần hơi khác lạ so với trước.

Ít ngày trước, khi livestream, Han Chae Young cũng nhận những bình luận trái chiều về ngoại hình.

Không ít dân mạng nghi vấn nữ diễn viên can thiệp dao kéo để hoàn thiện vẻ ngoài. Ngoài ra, số khác nhận xét gương mặt của nữ diễn viên bị cứng đơ, thiếu tự nhiên. Họ cho rằng ánh mắt của cô khá lờ đờ, khi trò chuyện cũng chỉ hé miệng rất nhỏ, tạo cảm giác gượng gạo.

Han Chae Young là nữ diễn viên Hàn Quốc. Cô ra mắt năm 2000, được chú ý trong Autumn in My Heart và trở thành hiện tượng với Sassy Girl Chun-hyang (2005). Han Chae Young được mệnh danh "búp bê Barbie sống".

Đặc biệt, khi nhận vai cameo Min Seo Hyun trong Vườn sao băng (2009), cô được khán giả ca ngợi là "mỹ nhân đẹp nhất Vườn sao băng" nhờ ngoại hình nổi bật.

Vẻ ngoài của nữ diễn viên bị nhận xét có nhiều thay đổi so với trước.

Trong sự nghiệp, cô tham gia nhiều phim như Only you, fireworks, Ad genius lee Tae-baek, Bel Ami và mới đây là Snow white’s revenge (2024). Năm 2007, Han Chae Young kết hôn với doanh nhân Choi Dong-joon và có một con trai.