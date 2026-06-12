Mỹ nhân có cú lắc hông gây choáng ngợp

Tờ SCMP đánh giá Dai Dai và sự xuất hiện của Shakira đã "giải cứu World Cup sau nhiều năm các ca khúc chủ đề bị chê tầm thường, nhạt nhẽo". Trong khi đó, Marca nhận định Shakira là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ và khiến cả thế giới ngỡ ngàng tại lễ khai mạc World Cup 2026. "Tâm điểm của buổi lễ chính là màn song ca của Shakira và Burna Boy. Giai điệu bùng nổ của ca khúc chính thức Dai Dai qua giọng ca đầy nội lực của bộ đôi đã truyền lửa đến khắp các khán đài, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, nghẹt thở chưa từng có tại thánh địa Azteca", tờ này viết.