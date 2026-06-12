Mỹ nhân có cú lắc hông gây choáng ngợp

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Màn trình diễn mới đây của Shakira và rapper người Nigeria, Burna Boy đang gây sốt trên toàn thế giới. Ngôi sao người Colombia gợi cảm, khỏe khoắn trong thiết kế xuyên thấu màu vàng, khuấy động sân khấu với những cú lắc hông, bước nhảy điêu luyện và màn hất tóc ấn tượng. Hàng vạn khán giả tại khán đài đã đứng dậy reo hò, cổ vũ và hát theo nữ ca sĩ. Tiết mục ghi nhận hàng chục triệu lượt xem khi đăng tải trên các nền tảng mạng chỉ trong thời gian ngắn.
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Tờ SCMP đánh giá Dai Dai và sự xuất hiện của Shakira đã "giải cứu World Cup sau nhiều năm các ca khúc chủ đề bị chê tầm thường, nhạt nhẽo". Trong khi đó, Marca nhận định Shakira là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ và khiến cả thế giới ngỡ ngàng tại lễ khai mạc World Cup 2026. "Tâm điểm của buổi lễ chính là màn song ca của Shakira và Burna Boy. Giai điệu bùng nổ của ca khúc chính thức Dai Dai qua giọng ca đầy nội lực của bộ đôi đã truyền lửa đến khắp các khán đài, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt, nghẹt thở chưa từng có tại thánh địa Azteca", tờ này viết.
Dưới các video, clip ghi lại màn biểu diễn của chủ nhân bản hit Dai Dai là hàng triệu bình luận từ khán giả trên toàn thế giới. "Chỉ có Shakira hát mới thấy tinh thần thực sự của World Cup"; "Nữ ca sĩ là thương hiệu không thể thay thế tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh"; "Sau nhiều năm, Shakira gần như không thay đổi về vẻ ngoài lẫn giọng hát"; "Nữ ca sĩ đã trở lại và giải cứu World Cup"... là những chia sẻ từ người hâm mộ.
Đây là lần thứ tư cô góp giọng tại World Cup. Trước đó, nữ ca sĩ từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với Waka Waka (This Time For Africa) vào năm 2010. Đây là ca khúc chủ đề của World Cup diễn ra ở Nam Phi. Tính đến thời điểm hiện tại, MV này đã cán mốc khoảng 4,5 tỷ lượt xem. Đến năm 2014, siêu sao tiếp tục phát hành La La La cho World Cup 2014 tại Brazil. Sản phẩm này cũng thu hút hơn 1,3 tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.
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Không chỉ trình diễn bài hát chính thức của World Cup 2026 tại lễ khai mạc, Shakira còn được xác nhận sẽ biểu diễn trực tiếp ở giữa hiệp đấu trận chung kết ngày 19/7 cùng Madonna và nhóm nhạc BTS.
Trong mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ người Colombia luôn chiếm trọn sự chú ý của công chúng, khán giả. Cô được gọi là "nữ hoàng" trình diễn tại các sân khấu đình đám với nguồn năng lượng dồi dào, đáng kinh ngạc. Những năm qua, Shakira phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc. Trong đó, album thứ 12 mang tên Las Mujeres Ya No Lloran, được phát hành tháng 3/2024 thành công hơn cả. Album này gồm 16 bài hát với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Cardi B, Karol G, và Tiësto. Các ca khúc trong album đạt hơn 3,7 tỷ lượt nghe trên Spotify. Soltera phát hành cuối 2024 cũng nhanh chóng lọt Top 50 Spotify toàn cầu.
|Theo tạp chí Hello!, để giữ được sắc vóc ở tuổi U50, Shakira tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với những bữa ăn nhỏ, giàu chất dinh dưỡng, nhằm duy trì năng lượng suốt cả ngày. Để chuẩn bị cho những màn trình diễn lớn, huấn luyện viên của cô cho biết Shakira loại bỏ đường và các sản phẩm từ sữa. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ chú trọng việc tập thể dục hàng ngày, nhất là khiêu vũ. Cô cũng chăm sóc da kỹ lưỡng, hạn chế trang điểm để giữ da đẹp, ít nếp nhăn.
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