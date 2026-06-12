Tình huống bất ngờ với Shakira

Một phóng viên đang dẫn bản tin trực tiếp ở trận khai mạc World Cup 2026 bất ngờ "buông micro" để được chụp ảnh với Shakira.

Theo Daily Mail, một phóng viên người Argentina vừa trở thành tâm điểm chú ý khi quyết định "bỏ nhiệm vụ" ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, để nắm lấy cơ hội chụp ảnh cùng Shakira tại trận khai mạc World Cup 2026.

Sự việc hy hữu xảy ra tại sân vận động Estadio Mexico City, chỉ vài giờ trước khi trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi chính thức bắt đầu. Shakira có mặt tại đây để biểu diễn ca khúc chủ đề World Cup mới nhất mang tên Dai Dai cùng rapper người Nigeria, Burna Boy.

Benedetto bỏ ngang bản tin để được chụp ảnh với Shakira. Ảnh: DSports.

Khi giọng ca Waka Waka đang sải bước gần khu vực sân cỏ, cô đã lọt vào tầm mắt của Marcelo Benedetto - nam phóng viên đang đưa tin trực tiếp từ hiện trường.

Ngay khi phát hiện ra sự xuất hiện của siêu sao người Colombia, Benedetto liền buông micro, quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của khán giả truyền hình. Nhận ra tình huống bất ngờ, người quay phim của anh cũng nhanh chóng lia ống kính, bắt trọn khoảnh khắc Shakira đang di chuyển ở khán đài phía dưới.

Cuối cùng, Benedetto cũng tiếp cận được thần tượng và ngỏ lời xin chụp một bức ảnh kỷ niệm. Shakira vui vẻ đồng ý. Cô thoải mái tạo dáng và giơ tay chữ "V", trong khi nam phóng viên không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.

Shakira biểu diễn tại trận khai mạc World Cup. Ảnh: Reuters.

Đoạn video ghi lại tình huống dở khóc dở cười này lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với dòng chú thích bằng tiếng Tây Ban Nha: "Marcelo Benedetto đã bỏ cả sóng trực tiếp để xin chụp ảnh với Shakira. Thứ tự ưu tiên luôn luôn chuẩn xác".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Benedetto "bỏ quên" công việc vì người nổi tiếng tại các sự kiện thể thao lớn. Ngay dưới phần bình luận, người hâm mộ đã nhanh tay đào lại bức ảnh anh từng chụp cùng nữ ca sĩ Dua Lipa tại trận Chung kết UEFA Champions League năm 2018 diễn ra ở Kyiv.

Trở lại với Shakira, nữ ca sĩ tỏa sáng khi biểu diễn ca khúc Dai Dai tại lễ khai mạc đầu tiên của World Cup. Ngôi sao diện thiết kế xuyên thấu màu vàng, khuấy động sân khấu với những cú lắc hông, bước nhảy điêu luyện và màn hất tóc ấn tượng.