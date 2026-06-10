'Biểu tượng gợi cảm' Sydney Sweeney lên tiếng

Sydney Sweeney lên tiếng về những đồn đoán kéo dài nhiều năm qua xoay quanh việc phần 3 của "Euphoria" bị trì hoãn vô thời hạn.

Trong bài phỏng vấn mới nhất trên tạp chí Vanity Fair hôm 9/6, Sydney Sweeney phủ nhận tin đồn cho rằng lịch trình bận rộn của dàn sao hay những mâu thuẫn nội bộ phía sau hậu trường là nguyên nhân khiến bộ phim đình đám của nhà đài HBO bị "đóng băng" một thời gian dài.

"Chúng tôi đã cùng trưởng thành từ dự án này. Thật điên rồ khi chứng kiến truyền thông và mạng xã hội thêu dệt, xoay chuyển mọi chuyện theo hướng tiêu cực", người đẹp chia sẻ.

Sydney Sweeney lên tiếng về những tin đồn xoay quanh dự án Euphoria. Ảnh: WireImage.

Thực tế, phần 3 của Euphoria từng bị lùi lịch bấm máy sang năm 2024 do ảnh hưởng từ cuộc đình công kép của Hiệp hội Biên kịch (WGA) và Hiệp hội Diễn viên (SAG-AFTRA) tại Hollywood, bên cạnh việc chậm trễ trong khâu hoàn thiện kịch bản. Tuy nhiên, truyền thông, công chúng lại quay sang đổ lỗi cho lịch trình dày đặc của dàn diễn viên trẻ khi họ đều vươn lên thành sao hạng A.

Sweeney giải thích về nguyên tắc hợp tác: "Tôi luôn đặt HBO ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Ngay khi họ thông báo ngày bấm máy, tôi hoàn toàn không được phép tham gia bất kỳ dự án nào khác về mặt pháp lý. Lịch trình của tôi hay bất kỳ ai trong dàn diễn viên đều không thể làm chậm trễ tiến độ của phim".

Dàn diễn viên trong bộ phim. Ảnh: HBO.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ngôi sao sinh năm 1997 tiết lộ cô đã được đạo diễn Sam Levinson định hình về tương lai của nhân vật từ nhiều năm trước. Khi phần 2 vừa đóng máy, vị đạo diễn này đã gọi điện và vạch ra hướng đi: Cassie sẽ kết hôn với Nate, chuyển đến vùng ngoại ô và trở nên "điên rồ" hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, ở phần mới này, nhân vật Cassie gây sốc khi trở thành một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng OnlyFans. Sydney Sweeney cho rằng bước ngoặt này hoàn toàn hợp lý với tâm lý nhân vật. "Ngay từ đầu, Cassie luôn khao khát được yêu thương và công nhận. Cô ấy không biết cách tự yêu bản thân trừ khi có ai đó yêu mình. Cassie hào hứng với việc được đám đông chú ý để thấy thế giới của mình không còn nhỏ bé", cô nói.

Trước những tranh cãi về các cảnh quay nhạy cảm phục vụ cho tuyến truyện mới, Sweeney phản hồi: "Tôi có đồng tình với mọi quyết định của Cassie không? Bản thân tôi có chọn như vậy không? Dĩ nhiên là không. Nhưng tôi là diễn viên và công việc của tôi là truyền tải mong muốn của Sam Levinson, thể hiện một Cassie tổn thương, điên rồ nhất có thể".

Mùa 3 của Euphoria vừa khép lại hành trình phát sóng vào cuối tháng 5 vừa qua. Với cột mốc thời gian nhảy vọt 5 năm, bộ phim đã chính thức đưa các nhân vật bước qua thời trung học để đối diện với thế giới trưởng thành nhiều thay đổi, biến cố.

Kể từ khi Euphoria ra mắt năm 2019, Sydney Sweeney đã có bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Vai diễn Cassie giúp cô nhận về hàng loạt lời khen ngợi, mở đường cho những dự án lớn tiếp theo như The White Lotus, Anyone but You hay phim kinh dị The Housemaid.