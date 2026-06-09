Jung Kyung Ho và Soo Young thông báo chia tay sau 14 năm gắn bó, đồng hành. Cả hai hiện giữ mối quan hệ đồng nghiệp.

Ngày 9/6, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về việc cặp nghệ sĩ đình đám Jung Kyung Ho (43 tuổi) và Choi Soo Young (36 tuổi) đã chính thức khép lại mối tình kéo dài 14 năm. Quyết định đường ai nấy đi của cặp sao khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Theo nguồn tin độc quyền từ My Daily, nguyên nhân dẫn đến rạn nứt là do lịch trình làm việc dày đặc. Nguồn tin thân cận với hai nghệ sĩ tiết lộ: "Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Soo Young bận rộn với lịch trình di chuyển qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc thiếu thời gian dành cho nhau khiến mối quan hệ dần xa cách. Họ quyết định trở về làm đồng nghiệp".

Soo Young chia tay bạn trai sau 14 năm gắn bó. Ảnh: News1.

Ngay sau đó, đại diện công ty quản lý của Soo Young - Saram Entertainment - lên tiếng xác nhận về thông tin nói trên. "Thông tin hai nghệ sĩ chia tay là chính xác. Hiện họ giữ mối quan hệ đồng nghiệp", phía công ty cho biết.

Jung Kyung Ho với Choi Soo Young có 14 năm bên nhau và được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Jung Kyung Ho sinh năm 1983 tại Seoul, là diễn viên kỳ cựu với hơn 20 năm hoạt động. Anh nổi tiếng qua các tác phẩm như Hospital playlist, Prison playbook và Crash course in romance. Anh là con trai của đạo diễn truyền hình Jung Eulyoung.

Choi Soo Young sinh năm 1990 tại Gwangju, Gyeonggi, ra mắt năm 2007 với Girls’ Generation - SNSD và góp phần đưa họ trở thành một trong những nhóm nữ hàng đầu Hàn Quốc với loạt ca khúc hit như Gee, I Got A Boy... Ngoài ca hát, Sooyoung còn tham gia diễn xuất trong các phim như The third hospital, Dating agency: Cyrano, Run on, Not others.

Năm 2025, trong một cuộc phỏng vấn, Jung Kyung Ho dành những lời có cánh cho Soo Young. Anh nói: "Trung tâm cuộc sống của tôi ngoài diễn xuất là Choi Soo Young. Tôi diễn xuất cũng vì cô ấy, để trông thật tốt trong mắt cô ấy và chứng minh tôi là người tử tế, một diễn viên giỏi".