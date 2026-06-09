Ngô Thanh Vân thông báo khẩn

Ngô Thanh Vân bày tỏ bức xúc khi một số trang tin, mạng xã hội đưa tin sai lệch, thiếu kiểm chứng về vợ chồng cô.

Sáng 9/6, Ngô Thanh Vân đăng tải bài viết dài, bày tỏ sự bức xúc khi bị một trang tin sử dụng hình ảnh, tên tuổi và thông tin liên quan đến vợ chồng cô để đăng tải nội dung thiếu kiểm chứng, sử dụng dữ liệu và hình ảnh từ nhiều năm trước.

"Đây không còn là vấn đề đưa tin thiếu chính xác. Đây là hành vi sử dụng hình ảnh, danh tiếng, giá trị thương hiệu của người khác để tạo ra nội dung thu hút tương tác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu hình ảnh và cũng không thực hiện nghĩa vụ kiểm chứng thông tin tối thiểu trước khi phát hành. Chúng tôi đã lưu trữ toàn bộ bằng chứng, dữ liệu phát tán, phạm vi tiếp cận, tương tác và các thiệt hại phát sinh liên quan đến bài viết này", Ngô Thanh Vân bức xúc.

Ngô Thanh Vân bức xúc khi nhiều trang tin, mạng xã hội đưa tin sai lệch về vợ chồng cô. Ảnh: FBNV.

Cô cho biết đã làm việc với đơn vị pháp lý để đánh giá trách nhiệm dân sự, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân cũng như doanh nghiệp liên quan.

Theo Ngô Thanh Vân, từ sau thông báo chính thức kể trên, mọi hành vi sử dụng hình ảnh của gia đình cô cho mục đích thương mại hoặc khai thác tương tác khi chưa được cho phép đều sẽ được ghi nhận là hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, cắt ghép, dẫn dắt hoặc cố ý tạo hiểu lầm gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và hoạt động kinh doanh sẽ không được giải quyết bằng hình thức nhắc nhở.

"Chúng tôi bảo lưu toàn bộ quyền yêu cầu gỡ bỏ nội dung, cải chính công khai, xin lỗi công khai và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Thông báo này cũng được xem là cảnh báo chính thức đối với tất cả tổ chức, cá nhân và đơn vị đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng hình ảnh của chúng tôi mà không được sự cho phép", cô nói.

Trước đó, nhà sản xuất cũng nhiều lần lên tiếng cầu cứu. Đáng chú ý, Ngô Thanh Vân yêu cầu chấm dứt việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của cô để quảng cáo hoặc phát tán thông tin bịa đặt. "Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình. Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng", Ngô Thanh Vân cho biết.

Nhiều năm qua, Ngô Thanh Vân không còn hoạt động nghệ thuật và phim ảnh. Cô cùng ông xã tập trung cho kinh doanh quán chay.

Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Tôi nghĩ mỗi người đều có một thời điểm mà họ chọn dừng bước để làm một điều khác. Với tôi, điểm rơi chính là từ thời khắc gặp Huy Trần. Sau khi lập gia đình, tôi nhận ra một khía cạnh khác của mình trong cuộc sống. Nơi đó, tôi hạnh phúc và không còn chút áp lực. Tôi không phải mải mê theo đuổi mục tiêu, đam mê quá lớn lao. Để rồi chính những đam mê to tát đó lại đè nặng lên cuộc sống và bản thân quá nhiều".