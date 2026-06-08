Thanh Huyền sinh con gái

Thanh Huyền, bà xã Rhymastic sinh con thứ hai tại một bệnh viện ở TP.HCM. Con gái của cặp đôi được đặt tên ở nhà là Ma Di.

Sáng 8/6, Rhymastic và bà xã Thanh Huyền thông báo tin vui trên trang cá nhân. Vợ rapper sinh con gái thứ hai tại một bệnh viện ở TP.HCM. Rhymastic đồng hành, túc trực trong thời gian vợ lâm bồn. Con gái của cặp đôi là An Di, được đặt tên ở nhà Ma Di.

Anh đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của bốn thành viên trong gia đình kèm chia sẻ: "Con là An Di. Con xin chào các ông các bà, các bác, cô chú. Con mới chào đời mấy ngày thôi mà trộm vía thấy khỏe mạnh và được yêu thương quá trời".

Bà xã Rhymastic giữ sức khỏe tốt sau khi lâm bồn. Cô xúc động khi chào đón con gái thứ hai. "Vậy là từ nay, nhà cháu có 4 thành viên rồi. Chào mừng em bé Ma Di đã đến với gia đình mình. Ma Bư và Ma Di hãy luôn là hai em bé ngoan ngoãn, mạnh khỏe và hạnh phúc của bố Thiện mẹ Mít nhé", cô viết trên trang cá nhân.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới tổ ấm nhỏ của Rhymastic - Thanh Huyền.

Thanh Huyền giữ vẻ ngoài rạng rỡ, sức khỏe tốt trong thai kỳ. Ảnh: @thanhhuyen.

Rhymastic và Thanh Huyền kết hôn vào năm 2019 sau khoảng 3 năm hẹn hò. Một năm sau, vợ chồng rapper đón con trai đầu lòng, tên ở nhà là Ma Bư. Vợ Rhymastic sinh năm 1996, trước đây là hot girl, mẫu ảnh có tiếng trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn, cô tập trung vào chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng. Trang cá nhân của Thanh Huyền thu hút hơn 200.000 lượt theo dõi.

Rhymastic (tên thật là Vũ Đức Thiện) sinh năm 1991. Anh là thành viên của SpaceSpeakers. Rhymastic được biết tới với nhiều bản hit như Nến và hoa, Giàu sang, Yêu 5, Kho báu... Rhymastic từng góp mặt trong Rap Việt, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên. Gần đây, anh tham gia Gia đình Haha và thu hút thêm lượng fan đông.