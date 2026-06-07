Ca sĩ Đình Dũng ngừng diễn

Ca sĩ Nguyễn Đình Dũng thông báo ngừng biểu diễn tại các quán bar, vũ trường. Anh cho biết sức khỏe không cho phép.

Chiều 7/6, thông qua trang cá nhân, ca sĩ Nguyễn Đình Dũng thông báo ngừng biểu diễn tại các quán bar, vũ trường, phòng trà... Anh cho biết sức khỏe không cho phép để có thể thức khuya hoặc giao lưu, uống bia rượu như trước.

"Đây là một quyết định tôi đã suy nghĩ từ rất lâu. Sẽ rất buồn vì không có nhiều dịp gặp gỡ khán giả nữa. Tôi xin cảm ơn các phòng trà, quán bar, club, những bầu show đã nhiều năm ưu ái để tôi có các buổi biểu diễn rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu thương ủng hộ. Xin hẹn gặp quý vị ở những sân khấu khác phù hợp hơn", nam ca sĩ chia sẻ.

Đình Dũng thông báo ngừng hát ở quán bar. Ảnh: FBNV.

Đình Dũng cho biết với một số đêm nhạc đã có lịch trình từ trước, anh sẽ cố gắng hoàn thành và tạm ngừng sau đó.

Quyết định của ca sĩ Đình Dũng được nhiều đồng nghiệp và fan ủng hộ. Dưới bình luận, một bộ phận khán giả cho biết vẫn tiếp tục ủng hộ các sản phẩm âm nhạc và những sân khấu khác của nam ca sĩ.

Trước Đình Dũng, vào đầu năm 2025, ca sĩ Tuấn Hưng cũng từng tuyên bố dừng hát tại các quán bar, tụ điểm. Anh giải thích: "Không một ai dại dột bỏ nơi giúp mình kiếm tiền tốt đúng không. Hôm nay, tôi hát ở đây kiếm cả trăm triệu đồng nhưng tôi phải nói lời chia tay để tập trung cho gia đình. Tôi vẫn ra sản phẩm âm nhạc, vẫn đi hát nhưng môi trường sẽ khác ở đây. Ở đây rất vui nhưng tôi đã diễn môi trường này 20 năm rồi. Không ai ở Việt Nam hát quán bar nhiều như tôi. Do đó, rất khó để đưa ra quyết định này và tôi cũng cần tiền nuôi vợ con. Nhưng đã đến lúc đưa ra quyết định này, phải chuyển sang làm gì khác đi. Cái cuối cùng quan trọng nhất vẫn là gia đình".

Ca sĩ Nguyễn Đình Dũng sinh năm 1992, đến từ Lào Cai. Anh tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh cũng là tác giả của nhiều bản hit như Sai lầm của anh, Tránh duyên, Tướng quân, Tình anh, Anh không tha thứ, Đế vương, Câu hẹn câu thề...