Vợ hoa hậu của Lý Liên Kiệt hiếm hoi lộ diện

Hoa hậu Lợi Trí lộ diện trong một khóa tu ở Nepal. Ở tuổi ngoài 60, vợ của Lý Liên Kiệt vẫn giữ sắc vóc cân đối, thần thái rạng rỡ.

Theo Straits Times, Lợi Trí vừa có chuyến đi tu tập cùng ông xã Lý Liên Kiệt và con gái út Jada (23 tuổi). Trong những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, cựu Hoa hậu châu Á xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, diện trang phục giản dị gồm áo khoác đen kết hợp cùng khăn choàng dài. Bà cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm bên một vị sư Tây Tạng.

Diện mạo mới nhất của bà xã Lý Liên Kiệt lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người nhận xét sắc vóc của Lợi Trí trông khỏe mạnh, hồng hào và tràn đầy sức sống hơn hẳn trước đây. Làn da của bà vẫn giữ được độ săn chắc, ít nếp nhăn dù đã bước sang tuổi 65. Gương mặt của cựu diễn viên cũng đầy đặn hơn nhiều so với thời điểm năm 2024, khi những hình ảnh gầy gò, hốc hác của bà từng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Hình ảnh mới nhất của Lợi Trí bên gia đình. Ảnh: X.

Lợi Trí sinh năm 1961, là một trong những mỹ nhân đình đám của điện ảnh Hong Kong những năm 1990. Bà đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á ATV năm 1986.

Tính đến nay, gia tài phim ảnh của Lợi Trí khoảng 30 tác phẩm, trong đó có các bộ phim nổi tiếng như Song Long hội, Quyết chiến giang hồ, Tứ thiên kim... Trước khi kết hôn với Lý Liên Kiệt, bà từng có thời gian qua lại với ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân.

Lý Liên Kiệt và Hoa hậu châu Á Lợi Trí kết hôn năm 1999. Theo On, sao võ thuật trúng tiếng sét ái tình ngay khi gặp đàn chị hơn 2 tuổi trên phim trường Long tại thiên nhai. Sau hơn 20 chung sống, họ có 2 cô con gái.

Tài tử Hoắc Nguyên Giáp nổi tiếng là người si tình và rất yêu thương vợ. Trong thời gian yêu đương, Lý Liên Kiệt từng đứng ra chi trả một khoản nợ khổng lồ cho Lợi Trí sau khi cô làm ăn thua lỗ.