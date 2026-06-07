Bianca Censori lạ lẫm

Vợ rapper Kanye West gây chú ý với diện mạo khác lạ trong buổi hẹn hò lãng mạn của cặp đôi tại Amsterdam mới đây.

Kanye West (48 tuổi) và vợ Bianca Censori (31 tuổi) lọt vào ống kính truyền thông khi rời khỏi nhà hàng sang trọng Ciel Bleu ở Amsterdam sau một bữa tối lãng mạn. Cặp đôi liên tục nắm tay và cười nói vui vẻ, xóa tan những tin đồn rạn nứt trước đó, theo Daily Mail.

Nữ kiến trúc sư gây bất ngờ với diện mạo khác lạ. Cô diện một chiếc váy trắng ôm sát cơ thể với đường xẻ ngực sâu, kết hợp cùng quần tất trắng bóng và giày cao gót hở mũi đồng điệu.

Bianca lạ lẫm trong buổi hẹn hò với Kanye West. Ảnh: LS.

Điểm nhấn trong outfit của Bianca là mái tóc được rẽ ngôi giữa, tết thành hai bím hai bên và giấu gọn sau gáy, tạo hình dễ gây liên tưởng đến nhân vật Công chúa Leia huyền thoại (do cố minh tinh Carrie Fisher thủ vai) trong loạt phim Star Wars. Cô chọn layout makeup mắt khói quyến rũ, môi bóng màu nude và hoàn toàn không sử dụng trang sức cầu kỳ. Trong khi đó, Kanye West chọn phong cách bụi bặm với quần da, áo khoác da màu nâu và bốt cổ cao.

Bianca Censori từ lâu đã nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo, thường xuyên diện những trang phục "mặc như không" đầy tranh cãi mỗi khi xuất hiện cùng chồng hoặc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô cũng chứng minh bản thân là một người đa phong cách khi biết cách ăn mặc kín đáo đúng lúc. Tháng trước, vợ rapper Kanye West diện đồ thanh lịch để ủng hộ con gái riêng của chồng là North West (12 tuổi) tại tiệc ra mắt album, hay trước đó là phong cách sang trọng khi làm giám khảo khách mời tại Đại học Columbia (Mỹ) nhờ sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Kiến trúc.

Trong bài phỏng vấn với tờ Vanity Fair gần đây, Bianca đã thẳng thắn lên tiếng phủ nhận tin đồn bị Kanye West kiểm soát trang phục: "Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì mà bản thân không muốn". Cô khẳng định việc diện các bộ cánh táo bạo là sở thích cá nhân, dù cô vẫn thường xuyên tham khảo ý kiến của chồng để hoàn thiện vẻ ngoài của mình.