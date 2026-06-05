Chia sẻ gây lo lắng của 'chàng trai chăn bò từng gây sốt' Sô Y Tiết

Sô Y Tiết đăng tải ảnh nằm trên giường bệnh. Anh chia sẻ đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Sô Y Tiết có bài đăng dài bằng tiếng Anh trên trang Instagram có 1,7 triệu người theo dõi. Anh cho biết: "Tôi đến đây để tâm sự với bạn. Nỗi đau khi phải chiến đấu với bệnh tật chỉ là một thử thách nhỏ. Ngoài kia, chiến tranh vẫn tiếp diễn không ngừng. Hàng trăm nghìn trẻ em đã thiệt mạng ở độ tuổi còn rất nhỏ. Và chúng vẫn đang chiến đấu giành giật sự sống, bám víu vào từng giây phút cuối cùng để được sống như chúng ta. Tôi hiểu cảm giác đói khát. Bởi vì tôi từng là một người ăn xin ở chợ và thành phố, ngủ dưới gầm cầu vào những đêm giông bão".

Sô Y Tiết đăng ảnh nằm trên giường bệnh. Ảnh: IGNV.

Anh cũng đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh, đeo khẩu trang. Dưới bình luận, nhiều người nổi tiếng, khán giả ở nhiều quốc gia để lại lời chúc cho Sô Y Tiết. Bài đăng của anh ghi nhận hơn 92.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận.

Sô Y Tiết trở thành hiện tượng mạng từ năm 2020. Ảnh: FBNV.

Sô Y Tiết sinh năm 1988, đến từ Gia Lai. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội vào cuối năm 2020 sau khoảnh khắc vừa chăn bò vừa đếm số bằng tiếng Anh. Một số clip ghi lại giọng hát vui tươi của anh thu hút hàng triệu người thích trên các nền tảng.

Một số ngôi sao như Chris Brown, Wiz Khalifa, Snoop Dogg... từng chia sẻ lại clip hát của Sô Y Tiết trên trang cá nhân. Dân mạng quốc tế cũng bày tỏ sự yêu thích và tương tác nhiệt tình với "chàng trai chăn bò" đến từ Việt Nam.

Sức khỏe của Sô Y Tiết khá yếu. Anh mắc bệnh lao phổi từ nhỏ. Nhiều năm qua, Sô Y Tiết thường xuyên phải ra vào bệnh viện.

Tháng 10/2024, anh kết hôn với Bông Lan và có một người con trai. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Cảm ơn vợ yêu đã cùng anh gây dựng tổ ấm nhỏ. Cảm ơn anh, chị, em gần xa đến chung vui với lễ thành hôn của gia đình mình".