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Giải trí

Chia sẻ gây lo lắng của 'chàng trai chăn bò từng gây sốt' Sô Y Tiết

  • Thứ sáu, 5/6/2026 10:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sô Y Tiết đăng tải ảnh nằm trên giường bệnh. Anh chia sẻ đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Sô Y Tiết có bài đăng dài bằng tiếng Anh trên trang Instagram có 1,7 triệu người theo dõi. Anh cho biết: "Tôi đến đây để tâm sự với bạn. Nỗi đau khi phải chiến đấu với bệnh tật chỉ là một thử thách nhỏ. Ngoài kia, chiến tranh vẫn tiếp diễn không ngừng. Hàng trăm nghìn trẻ em đã thiệt mạng ở độ tuổi còn rất nhỏ. Và chúng vẫn đang chiến đấu giành giật sự sống, bám víu vào từng giây phút cuối cùng để được sống như chúng ta. Tôi hiểu cảm giác đói khát. Bởi vì tôi từng là một người ăn xin ở chợ và thành phố, ngủ dưới gầm cầu vào những đêm giông bão".

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Sô Y Tiết đăng ảnh nằm trên giường bệnh. Ảnh: IGNV.

Anh cũng đăng tải hình ảnh đang nằm trên giường bệnh, đeo khẩu trang. Dưới bình luận, nhiều người nổi tiếng, khán giả ở nhiều quốc gia để lại lời chúc cho Sô Y Tiết. Bài đăng của anh ghi nhận hơn 92.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận.

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Sô Y Tiết trở thành hiện tượng mạng từ năm 2020. Ảnh: FBNV.

Sô Y Tiết sinh năm 1988, đến từ Gia Lai. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội vào cuối năm 2020 sau khoảnh khắc vừa chăn bò vừa đếm số bằng tiếng Anh. Một số clip ghi lại giọng hát vui tươi của anh thu hút hàng triệu người thích trên các nền tảng.

Một số ngôi sao như Chris Brown, Wiz Khalifa, Snoop Dogg... từng chia sẻ lại clip hát của Sô Y Tiết trên trang cá nhân. Dân mạng quốc tế cũng bày tỏ sự yêu thích và tương tác nhiệt tình với "chàng trai chăn bò" đến từ Việt Nam.

Sức khỏe của Sô Y Tiết khá yếu. Anh mắc bệnh lao phổi từ nhỏ. Nhiều năm qua, Sô Y Tiết thường xuyên phải ra vào bệnh viện.

Tháng 10/2024, anh kết hôn với Bông Lan và có một người con trai. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Cảm ơn vợ yêu đã cùng anh gây dựng tổ ấm nhỏ. Cảm ơn anh, chị, em gần xa đến chung vui với lễ thành hôn của gia đình mình".

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

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An Nhi

Sô Y Tiết Snoop Dogg Sô Y Tiết

  • Snoop Dogg

    Snoop Dogg

    Calvin Cordozar Broadus, Jr. thường được biết đến với nghệ danh Snoop Dogg là một rapper, ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1992 khi được phát hiện bởi Dr. Dre và xuất hiện trong buổi ra mắt solo của Dre. Anh đã bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ và 35 triệu album trên toàn thế giới.

    • Ngày sinh: 20/10/1971
    • Nơi sinh: Long Beach, California, Mỹ

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