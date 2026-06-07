Diễn viên 'Tân Hoàn Châu cách cách' cầu cứu nửa đêm

Nam diễn viên Lý Giai Hàng livestream và lên tiếng về những thông tin thất thiệt xoay quanh hôn nhân của vợ chồng anh.

Theo Sohu, giữa đêm 6/6, Lý Giai Hàng bất ngờ xuất hiện trên livestream với vẻ ngoài có phần gầy gò, hốc hác, tóc lòa xòa. Nam diễn viên lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán nản. Sau đó, anh lên tiếng về những thông tin thất thiệt xoay quanh hôn nhân của vợ chồng anh thời gian qua.

Lý Giai Hàng cho biết nhiều tài khoản mạng cắt ghép, dựng các video và lan truyền tin anh đối xử lạnh nhạt với vợ, hôn nhân cả hai rạn nứt. Cụ thể, dân mạng "đào" lại video trong chương trình truyền hình thực tế Mẹ và vợ phát sóng năm 2020, có Lý Giai Hàng, vợ là nữ diễn viên Lý Thạnh và Thành Quả tham gia. Sau đó, họ ghép những cảnh Lý Giai Hàng và Thành Quả thường xuyên ở gần đây, trong khi xóa bỏ phân đoạn có Lý Thạnh.

Lý Giai Hàng và Lý Thạnh nhiều lần vướng tin đồn ly hôn. Ảnh: Sina.

Một bộ phận người xem nghi vấn Lý Giai Hàng có tình cảm với đồng nghiệp, bỏ bê vợ trong chương trình thực tế.

Theo Lý Giai Hàng, chương trình nói trên có khoảng 20 người trong đội ngũ sản xuất, biên tập, ghi hình, chứng kiến các cảnh quay. Nam diễn viên phủ nhận việc anh và Thành Quả ở chung một phòng trong show.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Tân Hoàn Châu cách cách khẳng định mối quan hệ giữa anh và vợ vẫn tốt đẹp, không rạn nứt như những tin đồn trên mạng.

Lý Giai Hàng livestream khoảng hai phút và nhiều lần tỏ ra mất bình tĩnh. Sau đó, anh tắt phát trực tiếp.

Lý Giai Hàng và Lý Thạnh nên duyên sau khi hợp tác trong Tân Hoàn Châu cách cách 2011. Lý Thạnh đóng Tiểu Yến Tử, còn Lý Giai Hàng đảm nhận vai Phúc Nhĩ Khang. Họ công khai tình cảm vào năm 2014. Một năm sau, hai nghệ sĩ đăng kết hôn. Đến giữa năm 2018, họ đón con trai đầu lòng.

Trong thời gian chung sống, cả hai không ít lần vướng tin trục trặc. Song, bộ đôi diễn viên khéo léo phủ nhận bằng cách công khai ủng hộ các dự án nghệ thuật của đối phương trên mạng xã hội.