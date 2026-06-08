'Ly hôn rồi đổ đốn' và những lời miệt thị tấn công Tóc Tiên

Sự thay đổi dễ nhận ra của Tóc Tiên sau ly hôn và những hình ảnh tình tứ với bạn diễn trong MV mới khiến nữ ca sĩ nhận những phản ứng tiêu cực chưa từng thấy.

Những bàn luận xoay quanh MV mới của Tóc Tiên lại không phải là giọng hát hay âm nhạc. Trái lại, những cảnh hôn nóng bỏng, tình tứ liên tục giữa cô và bạn diễn - Trần Ngọc Vàng - lại trở thành tâm điểm khen chê, tranh cãi.

Dưới sản phẩm người còn thương em không với hơn 1,6 triệu xem là hàng nghìn bình luận, trong đó không thiếu những phản ứng kém tích cực xoay quanh nữ nghệ sĩ.

Thậm chí, một bộ phận antifan còn dùng những từ ngữ nặng nề để tấn công Tóc Tiên trên các nền tảng. Không dừng lại ở đó, một số ca sĩ là đồng nghiệp của Tóc Tiên cũng bị “réo tên”. Giữa những làn sóng tiêu cực nhắm đến, giọng ca sinh năm 1989 không ngồi yên. Cô liên tục có động thái đáp trả để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp.

Điều gì đang xảy ra với Tóc Tiên

Mạng xã hội vài ngày qua ngập tràn thông tin liên quan đến Tóc Tiên. Đặc biệt là sau MV người còn thương em không được đánh giá táo bạo, tình tứ nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, với những cảnh hôn Trần Ngọc Vàng chiếm trọn sản phẩm.

Cũng từ đây, loạt bình luận trái chiều xuất hiện dưới MV. Thông qua trang cá nhân, Tóc Tiên cũng cập nhật những phản hồi từ khán giả và hồi đáp chính thức cho họ về sản phẩm này. Khi một tài khoản mạng bình luận: "MV không đọng lại gì ngoài cảnh hôn", Tóc Tiên trả lời: "Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng. Nhưng từng khung hình đều được cài cắm, chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người xem lại vài lần nhé". Hay lúc một khán giả cho rằng "sản phẩm mới bị phản cảm", nữ ca sĩ phản hồi: "Không sao cả, chị mong em hạnh phúc bên người thương. Và chị cũng mong mọi người bình thường hóa việc phụ nữ tin mình với hạnh phúc để có thể tỏa sáng như thế".

MV nhiều cảnh hôn khiến Tóc Tiên nhận ý kiến trái chiều.

Trên Threads, Facebook, TikTok, một bộ phận tài khoản mạng được cho là người hâm mộ nhiều năm của Tóc Tiên cũng tuyên bố "thoát fan" sau MV đánh dấu sự trở lại của cô.

Những bình luận tiêu cực, có phần miệt thị bắt đầu ngập tràn mạng xã hội xoay quanh Tóc Tiên. Nữ ca sĩ bị tấn công bằng những từ ngữ như "Ly hôn rồi đổ đốn", hay "Quá thay đổi, trở nên sa đà, phóng khoáng, bất cần và tục tĩu"... Thậm chí một bài đăng của dân mạng còn "lôi tên" của MisThy, Cara, Đồng Ánh Quỳnh và cho rằng "do Tóc Tiên chơi với những người này nên mới thay đổi".

Hay trước đó, khi Tóc Tiên xuất hiện trên các sân khấu với những bộ cánh gợi cảm, vũ đạo nóng bỏng, cô cũng bị dân mạng gán mác "hư hỏng", "thích khoe thân" hoặc loạt bình luận khiếm nhã như "Giờ bày đặt tạo nét để đi kiếm người mới. Bớt bớt lại"...

Từ sau khi ly hôn Touliver, mỗi động thái của Tóc Tiên luôn được đặt trong lăng kính soi xét có phần khắt khe hơn từ phía công chúng.

Theo Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam, hiện tượng nữ nghệ sĩ liên tục bị gán mác "hư hỏng" khi theo đuổi phong cách gợi cảm sau ly hôn xuất phát sâu xa từ định kiến giới kép và tập tục kiểm soát xã hội trong văn hóa tập thể. Trong tâm thức truyền thống Đông Á, phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân thường bị áp đặt vào một "kịch bản" vô hình: họ phải khép mình, thể hiện sự cam chịu, buồn bã hoặc chọn lối sống trầm lặng để chứng minh sự "đứng đắn".

Khi Tóc Tiên chủ động lựa chọn điều ngược lại, tiếp tục tự do giải phóng hình thể, khẳng định sự tự chủ và năng lượng quyến rũ, cô đã vô tình phá vỡ khuôn mẫu bấy lâu của đám đông. Sự phản kháng ngôn từ từ dư luận thực chất là cơ chế phòng vệ của những tư duy bảo thủ trước sự thay đổi của các giá trị hiện đại.

"Bên cạnh đó, nghệ sĩ biểu tượng thường đóng vai trò như những 'bình chứa tâm lý' của công chúng. Đám đông thường có xu hướng phóng chiếu những bất ổn cảm xúc, sự bất mãn cá nhân hoặc các tiêu chuẩn đạo đức khắt khe của chính họ lên người nổi tiếng. Khi người nổi tiếng không hành xử theo đúng kỳ vọng hay thế giới quan của họ, đám đông sẽ trừng phạt bằng cách dán nhãn tiêu cực nhằm tái lập cảm giác kiểm soát và thượng đẳng về mặt đạo đức", Tiến sĩ trao đổi với Tri Thức - Znews.

Tóc Tiên nên làm gì?

Chuyên gia cho biết việc khán giả tấn công, miệt thị Tóc Tiên sau MV với những cảnh hôn tình tứ với bạn diễn, phản ánh một lỗ hổng lớn trong năng lực tiếp nhận nghệ thuật của một bộ phận công chúng: sự nhập nhằng giữa "nhân vật nghệ thuật" và "con người đời thực". Một sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là MV có tính tự sự cao, cần được đánh giá dựa trên cấu trúc ngôn ngữ điện ảnh, tư duy duy mỹ và thông điệp nghệ thuật mà ê-kíp muốn truyền tải. Việc một bộ phận khán giả lao vào miệt thị ca sĩ bằng những từ ngữ như "đổ đốn" hay "rẻ tiền" không còn là phê bình chuyên môn, mà đã biến tướng thành hành vi bạo lực mạng (cyberbullying) và xúc phạm nhân phẩm.

Sự ẩn danh trên mạng xã hội đang làm giảm rào cản đạo đức, tạo ra hiệu ứng vô can khiến người ta dễ dàng buông lời ác ý mà không nghĩ đến hệ quả.

"Không gian mạng tuy ảo nhưng tổn thương là thật. Khán giả cần phân định rạch ròi giữa quyền tự do ngôn luận, bao gồm việc phê bình, khen chê tác phẩm âm nhạc một cách văn minh, với quyền tự do xúc phạm. Việc nhân danh quan điểm cá nhân để tấn công đời tư, mạt sát nhân phẩm của một con người là hành vi vi phạm nghiêm trọng cả về mặt đạo đức lẫn pháp lý", Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm nhấn mạnh.

Tóc Tiên theo đuổi phong cách gợi cảm nhiều năm qua.

Việc Tóc Tiên luôn lên tiếng đáp trả trước những ý kiến trái chiều là một động thái phản kháng trực diện cần thiết, thể hiện quyền tự vệ chính đáng nhằm thiết lập ranh giới hành vi cho người hâm mộ và bảo vệ giá trị thương hiệu cá nhân.

Trong kỷ nguyên số, chiến lược "im lặng là vàng" truyền thống đã không còn là vạn năng trong quản trị khủng hoảng cá nhân. Sự im lặng kéo dài trước bạo lực mạng dễ bị thuật toán mạng xã hội và đám đông diễn giải sai thành sự thừa nhận tội lỗi hoặc sự đồng lõa với những cáo buộc vô căn cứ.

Tuy nhiên, xét về mặt chiến lược lâu dài, việc đôi co trực tiếp với từng bình luận ác ý có thể vô tình đẩy tương tác cho các tài khoản mạng độc hại và kéo dài chu kỳ của cuộc khủng hoảng.

"Lời khuyên cho nữ ca sĩ là cần chuyển dịch từ 'phản ứng cảm xúc' sang 'phát ngôn định chế'. Tóc Tiên nên thiết lập một ranh giới pháp lý bằng cách ủy quyền cho đại diện truyền thông hoặc luật sư xử lý các trường hợp bôi nhọ danh dự nghiêm trọng. Đồng thời, vũ khí tối ưu nhất của một nghệ sĩ thực lực vẫn là tiếp tục kiên định với con đường âm nhạc chất lượng cao. Việc dùng những sản phẩm nghệ thuật văn minh để đối thoại với công chúng sẽ tự động thanh lọc khán giả và khẳng định vị thế bền vững của cô trước những ồn ào nhất thời", Tiến sĩ Bùi Quốc Liêm nói.

Ở góc độ của công chúng, theo chuyên gia, để thay đổi thực trạng này, bản thân cộng đồng mạng cần hình thành một bộ lọc văn hóa tự thân. Thay vì hùa theo đám đông, bấm "like" hoặc tranh luận để đẩy tương tác cho các bình luận độc hại, người dùng thông thái cần chủ động áp dụng cơ chế "report" (báo cáo vi phạm), cô lập các tài khoản toxic. Một môi trường mạng văn minh chỉ có thể được thiết lập khi công chúng hiểu rằng: việc tôn trọng không gian cá nhân và sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ chính là biểu hiện của sự tôn trọng dành cho chính bản thân mình.