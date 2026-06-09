Ca sĩ Hoài Nhân khóc, kể 8 năm điều trị ung thư

Sau nhiều năm tập trung điều trị ung thư, ca sĩ Hoài Nhân vừa trở lại với âm nhạc. Anh khóc, chia sẻ về hành trình vượt qua biến cố.

Tại sự kiện đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau 8 năm vắng bóng, Hoài Nhân khóc và kể lại hành trình điều trị ung thư thời gian qua. Nam ca sĩ cho biết trước đây, anh hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Jay Hoo. Đến năm 2018, anh buộc phải dừng hát khi phát hiện mắc bạo bệnh, mất hoàn toàn thị lực.

"Nhiều năm qua, tôi tưởng mình đã đánh mất tất cả và không còn hoạt động nghệ thuật được nữa. Nhưng tôi nhận ra mình vẫn rất yêu ca hát. Thời điểm này, tôi quyết định quay lại với cái tên ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân. Việc gắn thêm hai chữ 'khiếm thị' vào tên, không phải mục đích để người khác thương hại. Đây là cách tôi chấp nhận bản thân, hy vọng truyền cảm hứng đến những người cũng đang ở đường cùng như tôi", Hoài Nhân chia sẻ.

Hoài Nhân xúc động trong lần trở lại với âm nhạc sau nhiều năm điều trị bệnh. Ảnh: NVCC.

Trước câu hỏi về việc áp lực tài chính khi điều trị bệnh và chi phí thực hiện phim ca nhạc mới, Hoài Nhân cho biết hiện tại, anh còn nhiều khoản nợ. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn quyết định đầu tư vì không muốn bản thân tiếc nuối hay dang dở ước mơ của bản thân.

Góp mặt trong sản phẩm trở lại của Hoài Nhân có sự tham gia của NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc.

Chia sẻ tại sự kiện, NSƯT Thành Lộc cho biết đồng ý nhận lời tham gia dự án vì đồng cảm và thương Hoài Nhân. Trước đó, nghệ sĩ không biết Hoài Nhân là ai. Nhưng khi nghe đến câu chuyện, số phận của nam ca sĩ, Thành Lộc đã quyết định hỗ trợ đàn em.

Hoài Nhân tên đầy đủ là Hồ Hoài Anh Nhân, sinh năm 1992 tại Quảng Bình. Trước đây, anh hoạt động với nghệ danh Jay Hoo. Anh từng có thời gian sang Hàn Quốc học nhạc. Năm 2017, anh về nước thực hiện 2 MV I Wanna Feel và Một con người mới.

Đến năm 2017, ca sĩ phát hiện mắc bệnh cường giáp. Bệnh tình của anh diễn biến nhanh, mắt bị mờ dần. Tháng 12/2018, Hoài Nhân kể bị ung thư tuyến giáp.

Năm 2019, trong một bài phỏng vấn, Hoài Nhân chia sẻ cuộc sống của anh rất khó khăn vì mắt mờ. Anh cho hay việc đi lại, sinh hoạt phải nhờ sự giúp đỡ của gia đình.

"Không những thế, biến chứng của bệnh tuyến giáp làm chân tay tôi bị run, đi lại khó. Bác sĩ cho rằng tôi có thể vừa phẫu thuật, vừa xạ trị tuyến giáp nhưng điều này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dây thanh quản. Lúc ấy tôi sợ không nói được nữa", anh nói.