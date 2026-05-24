‘Phí Phông’ thu 200 tỷ đồng

Bộ phim kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau khoảng 1 tháng công chiếu.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, Phí Phông là phim Việt thứ 2 trong năm 2026 đạt được thành tích này, sau Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành.

Mở bán suất chiếu sớm từ 16/4, đứa con tinh thần của đạo diễn Đỗ Quốc Trung nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tác phẩm ban đầu ấn định lịch chiếu vào dịp 30/4, song chủ động đẩy lịch chiếu sớm để tận dụng khoảng trống thị trường. Nhờ chiến lược phát hành thông minh, phim thuận lợi kiếm tiền và không gặp trở ngại ngoài phòng vé.

Tác phẩm kinh dị gần như chiếm trọn thị phần rạp (khoảng 85%) trong khoảng thời gian mới phát hành. Trung bình mỗi ngày, phim có khoảng trên 5.000 suất chiếu - con số dư sức giúp doanh thu Phí Phông phi nước đại.

Kiều Minh Tuấn đóng chính trong Phí Phông. Ảnh: ĐPCC.

Sau hơn 1 tháng phát hành, các chỉ số phòng vé của Phí Phông hiện đã giảm mạnh. Riêng trong ngày 23/5, tác phẩm thu thêm khoảng 300 triệu đồng, xếp top 6 trên bảng tổng sắp. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, 200 tỷ đồng gần như sẽ là doanh thu "chốt sổ" của Phí Phông.

Phí Phông là phim điện ảnh kinh dị - tâm linh do đạo diễn Đỗ Quốc Trung cầm trịch, khai thác truyền thuyết dân gian về loài quỷ có khả năng đội lốt con người và hút sinh khí. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Nina Nutthacha, Đoàn Minh Anh cùng Hạnh Thúy.

Tác phẩm được khán giả đón nhận nhờ chất lượng ở mức khá tốt so với mặt bằng phim kinh dị Việt. Khâu thiết kế sản xuất, mỹ thuật, quay phim cho đến diễn xuất đều được đánh giá khá thuyết phục. Kịch bản phim vẫn còn một số lỗ hổng, một số tuyến truyện chưa thực sự được khai thác tốt song câu chuyện vẫn có sự hấp dẫn nhất định, tạo được những cú plot-twist gây bất ngờ.