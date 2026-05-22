Diệp Lâm Anh cho biết cô không có bất kỳ ẩn ý nào khi tương tác trong bài đăng tuyên truyền phòng chống ma túy trước đó.

Tối 22/5, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh lên tiếng về động thái bình luận tại một bài đăng ở fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM. Cô giải thích không hề có ẩn ý nhắm tới bất kỳ ai trong bình luận của mình.

"Việc tôi có sự tương tác với page PC04 không phải điều mới mẻ hay bất thường. Tôi đã đồng hành và ủng hộ các hoạt động của lực lượng PC04 từ trước đến nay, và việc tôi bình luận dưới bài đăng của page hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm tới chiến dịch.

Tuy nhiên, từ một comment không nhắc tới bất kỳ cá nhân nào, một số page đã cố tình dẫn dắt theo hướng 'ẩn ý', tạo liên tưởng và biến nó thành câu chuyện drama giữa người này với người khác. Đó không phải điều tôi muốn hướng tới", Diệp Lâm Anh đính chính.

Diệp Lâm Anh trước đó gây bàn tán khi bình luận ở một bài đăng. Ảnh: FBNV.

Nữ ca sĩ khẳng định bình luận của mình không nhắm tới bất kỳ cá nhân nào. "Mọi suy diễn hay quy chụp đều xuất phát từ cách hiểu chủ quan của một bộ phận người dùng mạng xã hội. Xin đừng cố tình đặt tên tôi cạnh những cá nhân hay câu chuyện không liên quan chỉ để tạo tương tác", người đẹp viết.

Trước đó, tại bài đăng tuyên truyền liên quan đến chất cấm ở fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM, Diệp Lâm Anh bình luận tương tác. Động thái của cô nhanh chóng thu hút chú ý, bàn luận. Một số luồng ý kiến cho rằng cô ẩn ý về người cũ, do đó nữ ca sĩ lên tiếng.

Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai Phạm Kiên. Anh là người mẫu, nổi lên sau chương trình The Next Gentleman. Phạm Kiên kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Thời gian qua, cả hai thường xuyên công khai ảnh hẹn hò, nghỉ dưỡng và du lịch cùng nhau.