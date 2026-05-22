Ngọc Sơn lên tiếng

Ngọc Sơn cho biết không dính dáng đến các loại chất cấm như một số thông tin đồn đoán trên mạng xã hội. Nam ca sĩ đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Chiều 22/5, Ngọc Sơn livestream để lên tiếng về tin đồn sử dụng chất kích thích. Trên fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi, nam ca sĩ phủ nhận những đồn đoán thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua.

"Tôi cây ngay không sợ chết đứng... Mỗi người có cuộc sống khác nhau, tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi. Điều đó là không có", anh chia sẻ.

Ngọc Sơn cho biết những ngày qua liên tục bắt gặp những đồn đoán ác ý về mình trên mạng xã hội, thậm chí nhận nhiều bình luận chửi bới, xúc phạm. Giọng ca Tình cha cho biết đã chủ động trình báo công an phường và được hướng dẫn đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm.

Hình ảnh mới đây của ca sĩ Ngọc Sơn.

Ở livestream sau đó, nam ca sĩ đã tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, chứng minh bản thân không sử dụng các loại chất cấm.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến”. Tên tuổi ca sĩ gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Lòng mẹ, Tình cha, Vầng trăng cô đơn...

Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh xây dựng hình ảnh là nghệ sĩ vui tính, gần gũi, giàu năng lượng. Ở tuổi ngũ tuần, Ngọc Sơn vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, xuất hiện trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước.