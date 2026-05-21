Kết 'The Boys' gây thất vọng toàn tập

  Thứ năm, 21/5/2026 09:37 (GMT+7)
Tập cuối series "The Boys" đang gây tranh cãi dữ dội vì bị cho là đầu voi đuôi chuột, phá hỏng những gì loạt phim đã xây dựng trước đó.

Tập khép lại mùa 5, cũng là mùa cuối cùng của series The Boys, vừa lên sóng vào ngày 20/5. Vì là hồi kết của thương hiệu phim siêu anh hùng đình đám, tập phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình.

Tập cuối series The Boys gây tranh cãi gay gắt. Ảnh: Prime Video.

Ở những diễn biến cuối cùng, nhóm The Boys tiến được vào Nhà Trắng, trong khi Hughie và MM đối đầu với Oh Father thì Butcher cùng Kimiko đột nhập vào Phòng Bầu dục, đúng lúc Homelander đang có bài phát biểu trước công chúng Mỹ. Homelander lảm nhảm về việc trở thành chúa tể của đống tro tàn sau khi giết sạch nhân loại, rồi sẽ sống cô độc vĩnh viễn.

Đúng lúc đó, Butcher xuất hiện với cây xà beng của mình và một trận chiến nổ ra. Đây là màn so găng được khán giả chờ đợi từ rất lâu. Song, diễn biến lại không hề bùng nổ, hoành tráng như kỳ vọng. Toàn bộ trận đánh chỉ gói gọn trong Phòng Bầu dục, và bản thân căn phòng cũng gần như không bị thiệt hại quá nhiều.

Theo Forbes, Homelander - dù đã tự tiêm huyết thanh V1 vào người - lại tỏ ra yếu đuối hơn bao giờ hết. Tia laser từ mắt gã không còn xẻ đôi kẻ địch mà chỉ đủ để hất văng họ ra. Siêu tốc độ của Homelander (vốn từng ngang ngửa A-Train) giờ lại không đủ nhanh để né những xúc tu của Butcher. Trước đây Homelander có thể dễ dàng cắt Kimiko làm đôi bằng laser, còn bây giờ đòn tấn công đó chỉ đủ khiến cô ngã xuống.

Chưa kể, thứ đánh bại Homelander cuối cùng lại không phải virus diệt siêu nhân hay Soldier Boy - những thứ series đã kỳ công theo đuổi suốt thời gian qua, mà lại là một thí nghiệm do Frenchie và Sister Sage hoàn thành ở tập trước trong khi hoàn toàn không có bất kỳ sự xây dựng nào trước đó. Đây được cho là kiểu giải pháp "trên trời rơi xuống", hoàn toàn không thuyết phục được khán giả.

The Boys chính thức khép lại sau 5 mùa. Ảnh: Prime Video.

Song, điều gây tranh cãi nhất là những khoảnh khắc cuối cùng của phản diện Homelander. Từng sở hữu sức mạnh áp đảo phần còn lại của thế giới suốt nhiều mùa phim, gã đồ tể nay run rẩy, khóc lóc van xin tha mạng, trước khi bị Butcher kết liễu thẳng tay.

Cảnh phim này được mang ra mổ xẻ trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn phim, được cho là gây thất vọng toàn tập. Nhiều người xem đánh giá The Boys xây dựng hình tượng Homelander "đầu voi đuôi chuột", với cái kết quá bất cân xứng với những gì đã xây dựng suốt nhiều năm qua.

Hoàng Nhi

