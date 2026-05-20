Vợ chồng Lý Hải, Minh Hà hiện tại

Lý Hải, Minh Hà có cuộc hôn nhân viên mãn bên 4 người con. Họ là một trong số cặp đôi của showbiz Việt được nhiều khán giả mến mộ.

Chiều 20/5, trên fanpage với hơn 7 triệu người theo dõi, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới. Cặp đôi khoe vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại khu du lịch Bàu Trắng, Lâm Đồng.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Lý Hải, Minh Hà tạo dáng tình tứ, lang mạn trên đồi cát. "Liều thuốc cho trái tim", vợ chồng đạo diễn Lật mặt chú thích.

Minh Hà cũng chia sẻ loạt ảnh này trên trang cá nhân. Cô nhắn nhủ ông xã: "Wherever I go, I go with you" (tạm dịch: Bất cứ nơi nào em đặt chân tới, đều có bóng hình của anh bên cạnh).

Loạt ảnh mới của Lý Hải, Minh Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây được cho là động thái ngầm phủ nhận tin đồn thất thiệt về việc cả hai rạn nứt tình cảm đang lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua.

Dưới phần bình luận, khi một tài khoản nhận xét "Anh chị thật tâm lý. Không cần phải nói gì. Đăng ảnh hạnh phúc lên là cộng đồng mạng tự hiểu", Minh Hà trả lời: "Cảm ơn em".

Thời gian qua, Lý Hải, Minh Hà vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Thời gian rảnh rỗi, cặp đôi dành thời gian bên các con, tận hưởng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng.

Lý Hải và Minh Hà là một trong những cặp đôi được nhiều khán giả mến mộ của showbiz Việt. Lý Hải sinh năm 1968, từng là ca sĩ nổi tiếng trước khi rẽ hướng diễn xuất và làm đạo diễn điện ảnh. Anh hiện là nhà làm phim ăn khách thứ nhì tại Việt Nam, với franchise Lật mặt đã kiếm được hơn 1.000 tỷ đồng với 8 phần phim.

Minh Hà sinh năm 1985. Cô gặp Lý Hải lần đầu vào năm 2002, khi tham gia một sản phẩm âm nhạc của anh. Sau đó một thời gian, cả hai bắt đầu hẹn hò. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2010. Tới nay, cặp đôi đã có với nhau 4 người con, gồm hai trai và hai gái.