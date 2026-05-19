Toàn cảnh vụ thiếu gia tập đoàn Singha 'bóc phốt' gia tộc

Vụ việc thiếu gia Psi Scott đăng đàn tố anh trai ruột xâm hại suốt nhiều năm, trong khi mẹ muốn lấy lại số tài sản mà ông ngoại trao cho mình gây bàn tán suốt nửa tháng qua.

Gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu bia Singha nổi tiếng bậc nhất xứ sở chùa vàng - đang đối diện với vụ bê bối gây chấn động. Mọi chuyện xuất phát từ việc Psi Scott, hậu duệ đời thứ 4 của Bhirombhakdi, đăng đàn bóc trần nhiều bí mật gia đình.

Từ một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng leo thang thành cuộc đối đầu công khai giữa các thành viên trong gia đình, kéo theo tranh cãi dữ dội về cáo buộc xâm hại tình dục, mâu thuẫn tranh giành tài sản và phản ứng của những người liên quan.

Hai bên nói gì?

Ngày 9/5, Psi Scott đăng tải đoạn video trên trang cá nhân. Anh bật khóc khi nhắc lại những tổn thương mà mình phải chịu đựng suốt nhiều năm qua.

Thiếu gia tập đoàn Singha cáo buộc anh trai ruột là Pi Scott từng xâm hại tình dục mình trong thời gian dài, từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Theo lời Psi, điều khiến anh đau lòng không chỉ là hành vi của anh trai, mà còn ở việc nhiều người trong gia tộc biết chuyện nhưng không ai đứng ra bảo vệ.

“Tôi không muốn ai gọi mình là người thừa kế Singha nữa. Anh trai tôi là người đã cưỡng hiếp tôi. Không phải chỉ một lần, mà là nhiều lần khi tôi còn ở tuổi thiếu niên. Tất cả thành viên trong gia đình đều biết, vì họ đã nghe đoạn ghi âm mà anh ta thú nhận chuyện đó. Nhưng chưa từng có người lớn nào đứng ra giúp đỡ tôi cả”, Psi nói.

Psi trước đó được biết tới với nhiều hoạt động bảo tồn môi trường biển. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh việc tố anh trai xâm hại tình dục, Psi còn tiết lộ bản thân đang bị mẹ ruột khởi kiện, liên quan đến căn nhà ở Hua Hin - phần tài sản thừa kế do ông ngoại để lại.

Đoạn video thiếu gia tập đoàn Singha bật khóc cầu cứu được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, gây ra làn sóng tranh luận. Giữa tâm bão truyền thông, nữ diễn viên Mild Lapassalan (chị dâu của Psi, tức vợ của Pi Scott) cũng trở thành mục tiêu công kích của dân mạng.

Trang cá nhân của Mild nhận bão phẫn nộ với hàng loạt bình luận chất vấn, yêu cầu cô và chồng lên tiếng. Đây là câu chuyện phía gia đình chồng, nhưng vì là người nổi tiếng, mọi áp lực truyền thông vẫn đổ dồn về phía cô.

Đến ngày 12/5/2026, Pi Scott chính thức lên tiếng về lùm xùm, thông qua video đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của bà xã. Người thừa kế của tập đoàn Singha phủ nhận toàn bộ cáo buộc từ em trai ruột, cho hay những điều Psi nói hoàn toàn không đúng sự thật và anh cần lên tiếng để bảo vệ gia đình.

“Cưỡng hiếp là hành động khủng khiếp và tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến hay có ý định làm điều đó với bất kỳ ai”, Pi Scott nói. Anh thừa nhận trong quá khứ, cả hai anh em từng cãi nhau và bản thân có thể đã trêu chọc em trai hơi quá trớn. Pi cho rằng thời điểm đó mình chưa trưởng thành và không biết điều gì đúng, sai. Song, anh nhấn mạnh đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả hai cũng làm lành với nhau.

Liên quan tới cáo buộc gia đình bỏ mặc em trai, Pi cho biết người thân đã nhiều lần cố gắng hỗ trợ, bao gồm cả chăm sóc y tế lẫn tinh thần, nhưng chính Psi đã chủ động cắt đứt liên lạc. Về việc mẹ anh khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế là một ngôi nhà ở Hua Hin, Pi Scott giải thích lý do là có sự xâm phạm của người ngoài và việc sử dụng sai mục đích tài sản chung. Do đó, mẹ anh muốn lấy lại ngôi nhà để đảm bảo an toàn cho tài sản và gia đình.

Sau khi chồng lên tiếng không lâu, diễn viên Mild Lapassalan tiếp tục gây chú ý khi đăng tải giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu căn nhà ở Hua Hin. Cô nói mình không muốn can thiệp sâu vào chuyện gia đình chồng, nhưng buộc phải lên tiếng vì chồng đang bị xã hội kết án. Nữ diễn viên cho biết cô muốn làm rõ thông tin về tài sản, đồng thời cảnh báo những người tung tin sai lệch hoặc có bình luận mang tính xúc phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cuộc chiến bùng nổ

Giữa lúc dư luận hoang mang, trưa 13/5, Psi tung đoạn ghi âm cuộc trò chuyện trong quá khứ giữa hai anh em. Anh nói mình giữ đoạn ghi âm suốt nhiều năm vì biết sẽ có lúc cần dùng đến để bảo vệ sự thật. Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với anh trai, Psi liên tục chất vấn Pi về những hành động xâm hại tình dục suốt nhiều năm liền. Anh thừa nhận bị tổn thương, mang theo nỗi ám ảnh tâm lý suốt thời gian dài tới mức không dám có người yêu.

Pi Scott, anh trai ruột của Psi Scott. Ảnh: X.

“Những điều tồi tệ anh làm, nhiều lần qua nhiều năm, đã tác động tới em rất lớn. Hủy diệt một người thì rất dễ, nhưng để chữa lành cho họ thì khó hơn rất nhiều Pi ạ. Em thì muốn dành thời gian chơi với anh, còn anh thì lại lợi dụng điều đó. Đừng nói hồi đó anh còn nhỏ dại nên không biết gì. Lúc đó em 10 tuổi thì anh hơn em 6 tuổi là cũng đã 16 tuổi rồi...”, Psi chất vấn anh trai trong đoạn ghi âm được công bố.

Trước lời chất vấn của em trai, Pi tỏ ra ấp úng và tìm cách biện hộ cho những hành động của mình.

Đoạn ghi âm mà Psi tung ra làm bùng nổ truyền thông, giáng một đòn mạnh vào những lời chối bỏ cáo buộc trước đó của Pi. Dư luận lúc này gần như về phe người em và chỉ trích Pi cùng gia đình anh một cách gay gắt.

Trước sức ép dư luận, tới hôm 16/5, nữ diễn viên Mild lên tiếng xin lỗi, đồng thời thông báo tạm ly thân chồng sau lùm xùm đời tư. "Tôi thành thật xin lỗi về những hành động và sự hiểu lầm của tôi trong sự việc vừa qua. Nó đã gây ra thiệt hại và thất vọng cho nhiều người, đặc biệt là em Psi Scott. Tôi cảm thấy có lỗi và hối tiếc vì để tình hình leo thang đến mức này", Mild cho biết.

Cô khẳng định chưa từng được nghe đoạn ghi âm của chồng và em trai trong suốt thời gian 2 người yêu nhau. Do đó, cô đau lòng với những gì Psi Scott đã phải chịu đựng. Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi bạn bè, đồng nghiệp và những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này.

Mới nhất, hôm 18/5, Psi Scott xuất hiện trong một chương trình của đài Channel 3. Khi được hỏi về video thanh minh trước đó của Pi, anh chia sẻ: “Tôi quá chán ghét việc phải nhìn thấy bản mặt của kẻ đã xâm hại mình rồi”.

Psi cũng phản bác việc anh trai gọi mọi chuyện xảy ra trong quá khứ là trò đùa giữa hai anh em. “Cưỡng hiếp người khác thì không bao giờ là trò đùa cả”, Psi nhấn mạnh. Anh cho biết bản thân còn nhiều bằng chứng khác chưa tung ra.

Thiếu gia Singha cũng cho rằng việc anh trai cố tình lèo lái vụ việc sang tranh chấp đất đai là điều “bẩn thỉu”, bởi bản chất câu chuyện anh lên tiếng nằm ở việc đi tìm công lý chứ không phải giành giật tài sản.

Psi xuất hiện trên truyền hình, kể lại toàn bộ vụ việc. Ảnh: Channel 3.

Anh đồng thời tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng để đưa anh trai ra trước pháp luật. “Tôi chỉ có một cuộc đời. Tôi sẽ không để bất cứ ai, dù họ có bao nhiêu tiền hay quyền lực, cản trở những gì tôi phải làm. Tôi chỉ biết rằng một ngày nào đó mọi chuyện phải kết thúc, và nó phải kết thúc ngay lập tức. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian", Psi cho hay.

Hiện vụ việc không chỉ là chủ đề gây bàn tán dữ dội tại Thái Lan, mà còn thu hút sự quan tâm của dân mạng tại nhiều quốc gia châu Á. Nhiều luồng ý kiến ủng hộ Psi đấu tranh đến cùng và yêu cầu phía gia tộc Bhirombhakdi lên tiếng.