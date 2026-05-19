Báo động đỏ cho phim có Quốc Trường

  • Thứ ba, 19/5/2026 13:33 (GMT+7)
  • 45 phút trước

"Một thời ta đã yêu" sau khoảng 1 tuần chiếu mới kịp thu hơn 1 tỷ đồng, khả năng đối diện thua lỗ.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, doanh thu Một thời ta đã yêu tính đến trưa 19/5 là 1,2 tỷ đồng - mức rất thấp so với mặt bằng phim Việt thời gian qua. Hiện tại, tác phẩm có Quốc Trường, Quỳnh Thy chỉ có chưa đầy 500 suất chiếu/ngày. Các chỉ số phòng vé khác, đặc biệt là tỷ lệ lấp đầy rạp của phim cũng ở ngưỡng thấp báo động.

Một thời ta đã yêu doanh thu lẹt đẹt.

Một thời ta đã yêu hiện ở vị trí top 10 trên bảng tổng sắp phòng vé, xếp sau cả những dự án đã công chiếu khá lâu như Heo năm móng hay Phí Phông. Tốc độ bán vé của phim rất chậm, kiếm tiền nhỏ giọt. Với tình hình phòng vé hiện tại, đứa con tinh thần của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa khả năng cao sẽ rời rạp với doanh thu khoảng 2 tỷ đồng - con số khiến nhà sản xuất khó tránh cảnh thua lỗ.

Những ngày qua, Một thời ta đã yêu gây bàn luận trên mạng xã hội, nhưng theo chiều hướng thiếu tích cực. Nhiều đoạn cắt trong phim được chia sẻ, gây ra tranh cãi. Khán giả bày tỏ thất vọng vì loạt tình huống ngô nghê, lời thoại sáo rỗng trong khi màn thể hiện của dàn diễn viên cũng kém thuyết phục.

Trở lại với diễn biến phòng vé, trong tháng 5, chỉ có 2 phim Việt ra mắt là Thẩm mỹ viện âm phủ cùng Một thời ta đã yêu. Song, cả hai ra mắt vào thời điểm có khoảng trống thị trường nhưng thành tích đều gây thất vọng.

Trước Một thời ta đã yêu, Thẩm mỹ viện âm phủNgọc Trinh, Xuân Lan đóng chính cũng chật vật ở phòng vé.

Việc hai phim Việt mới ra mắt đuối sức khiến phim ngoại tạm vươn lên dẫn đầu phòng vé. Theo Box Office Vietnam, thực tế trong lịch sử phim Việt, khoảng thời gian tháng 5 và tháng 7 vẫn là “vùng trũng” khi chưa có phim trăm tỷ nào từng khởi chiếu trong hai tháng này.

