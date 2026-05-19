Thêm một người con của Brad Pitt bỏ họ bố

Zahara, con gái của Brad Pitt và Angelina Jolie, gây chú ý khi bỏ họ Pitt trong lễ tốt nghiệp. Động thái này tiếp tục cho thấy khoảng cách giữa cô và bố.

Theo Page Six, Zahara, con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt, đã gây chú ý khi bỏ họ Pitt của cha trong lễ tốt nghiệp ở Spelman College vào cuối tuần qua. Khi bước lên sân khấu nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật ngành Tâm lý học, cô được xướng tên là Zahara Marley Jolie, không dùng họ của Brad Pitt.

Đây không phải là lần đầu Zahara thực hiện động thái này. Trước đó, vào năm 2023, khi gia nhập tổ chức sinh viên Alpha Kappa Alpha, cô cũng tự hào giới thiệu bản thân là Zahara Marley Jolie. Trong video lễ kết nạp, Zahara hô lớn tên mới trong lúc hất tóc và thực hiện các động tác biểu diễn, khẳng định sự độc lập.

Một số anh chị em của cô cũng đã từng công khai bỏ họ Pitt trước đó. Maddox từng ngừng dùng họ Pitt trên các giấy tờ và muốn đổi họ hợp pháp sang Jolie, nhưng Angelina không ủng hộ. Shiloh đã chính thức bỏ họ Pitt khi bước sang tuổi 18, thuê luật sư riêng và tự chi trả chi phí. Vivienne cũng ghi tên là Vivienne Jolie khi tham gia phiên bản Broadway của vở The Outsiders năm 2024.

Zahara Marley dùng họ mẹ là Jolie trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Pop Crave.

Brad Pitt và Angelina Jolie hiện có tổng cộng sáu người con: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne. Jolie nhận nuôi Maddox từ Campuchia năm 2002, sau đó là Zahara năm 2005; Brad Pitt nhận nuôi hợp pháp cả hai vào tháng 12/2005. Pax được Jolie nhận nuôi từ Việt Nam năm 2007, Brad Pitt nhận nuôi sau đó một năm.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò năm 2005, kết hôn năm 2014 và chia tay năm 2016. Theo các nguồn tin, cả 6 người con đều giữ khoảng cách với Brad sau khi cha mẹ ly hôn. Dù Brad nhiều lần nỗ lực kết nối lại, mối quan hệ vẫn căng thẳng. Một nguồn tin cho biết điều này khiến ông “rất đau lòng” và “mang gánh nặng cảm xúc sâu sắc” về gia đình.

Một trong những sự kiện được cho là bước ngoặt dẫn đến đổ vỡ là vụ việc xảy ra trên chuyến bay riêng của gia đình vào năm 2016. Trong các tài liệu pháp lý sau này, Jolie cáo buộc Pitt có hành vi bạo lực về thể chất và tinh thần với cô và các con trên chuyến bay. Phía Pitt nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này. Vụ việc từng được FBI và cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương xem xét, nhưng không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với nam diễn viên.

Sau khi ly hôn, cặp sao tiếp tục vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài về quyền nuôi con và tài sản, trong đó có tranh chấp liên quan đến điền trang rượu vang Château Miraval tại Pháp. Theo Reuters, hai bên đạt thỏa thuận ly hôn vào cuối năm 2024, khép lại một phần trong tiến trình pháp lý kéo dài hơn tám năm. Luật sư của Jolie khi đó nói nữ diễn viên “kiệt sức nhưng nhẹ nhõm” vì một phần của vụ việc đã kết thúc.