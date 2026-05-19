Thùy Anh: 'Tôi buồn khi bị chê nặng nề'

Thùy Anh thừa nhận từ nhỏ đã có nhiều người nhận xét bề ngoài cô chảnh, khó gần. Nữ diễn viên từng buồn vì điều đó nhưng giờ cô nhìn nhận theo hướng tích cực.

Thùy Anh từng sợ bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ nổi bật và rất dễ bị những điều bên ngoài làm dao động. Điều bên ngoài đó là sự chê bai, chỉ trích từ khán giả, rằng “Thùy Anh đóng phim nào là phim đó flop” hay “Gương mặt chỉ hợp vai phụ không thể lên chính nổi”.

Đã có những lúc muốn bỏ nghề nhưng thành công với Vì mẹ anh phán chia tay giúp Thùy Anh nhận ra sự nỗ lực, kiên trì thời gian qua của cô là đúng đắn và xứng đáng. Thành quả không đến sớm nhưng đúng lúc để nữ diễn viên có thêm niềm tin vào con đường cô đã chọn.

Giấc mơ của Thùy Anh

- Sau Vì mẹ anh phán chia tay, khán giả nhắc đến Hoàn Mỹ rất nhiều. Với Thùy Anh, vai Hoàn Mỹ khiến chị có cảm giác “như đang sống trong giấc mơ”. Cụ thể, giấc mơ đó như thế nào?

- Tôi có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ đẹp vì Hoàn Mỹ không chỉ được khán giả yêu thương mà còn khiến mọi người nhìn thấy những cố gắng của tôi suốt nhiều năm làm nghề. Với một người diễn viên, được công nhận và được khán giả đồng cảm với nhân vật mình sống cùng là một cảm giác rất hạnh phúc. Ai cũng thích được yêu và được thương. Với bộ phim này khán giả không chỉ yêu Hoàn Mỹ mà còn yêu thương cả Thùy Anh nữa.

Khán giả gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, thư tay và cả những món quà đầy tình cảm. Tôi thích đọc thư nhất, vì trong đó có rất nhiều tâm tư và sự yêu thương mọi người dành cho mình. Có những bức thư rất dài, rất chân thành, đọc xong tôi thấy mình được tiếp thêm lửa để đi tiếp trên con đường này. Với tôi, đó là món quà lớn nhất.

- Sau bộ phim, điều gì thay đổi rõ nhất với chị: cát-xê, vị thế trong nghề hay sự tự tin của bản thân?

- Tôi cảm thấy mình có thêm trách nhiệm với nghề. Sự yêu thương hay những thành công hiện tại không phải điểm để tôi dừng lại, mà là động lực để tôi phải nghiêm túc và cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi vai diễn được khán giả đón nhận là một lời nhắc không được phép hài lòng với bản thân quá sớm, phải tiếp tục cố gắng làm tốt hơn, sáng tạo hơn và mang đến những điều mới mẻ cho vai diễn tiếp theo.

Tôi không thấy vai diễn lần này là áp lực, mà giống một cột mốc để mình tự nhắc bản thân không được phép an toàn nữa. Với tôi, điều khó nhất không phải là có một vai diễn được yêu thích, mà sau đó, mình còn dám thay đổi, đi xa hơn và không lặp lại chính mình. Tôi nghĩ khán giả yêu thương cũng vì họ muốn thấy mình trưởng thành hơn qua từng vai diễn, nên tôi muốn dùng sự đón nhận lần này như một động lực để khám phá những màu sắc mới của bản thân trong nghề.

Thùy Anh thời gian qua được chú ý với vai Hoàn Mỹ.

- Chị từng tâm sự có giai đoạn, cộng đồng mạng gắn cho chị những cụm từ rất nặng nề như “bảo chứng phim flop”. Chị chống chọi với những lời đó như thế nào?

- Chắc chắn tôi buồn và suy nghĩ chứ, vì mình rất yêu nghề và luôn mong những sản phẩm mình tham gia sẽ được khán giả yêu thương. Nhưng thay vì trách hay tiêu cực, tôi nghĩ điều đó khiến mình phải cố gắng thay đổi và phát triển bản thân nhiều hơn. Vì nếu khán giả chưa cảm nhận được những điều mình muốn truyền tải, thì phần nhiều là do mình chưa làm đủ tốt.

Bên cạnh đó, tôi cũng nghĩ diễn viên rất cần cơ hội để gặp được một ê-kíp tốt, một dự án đủ chỉn chu và nhân vật phù hợp để có thể thể hiện hết khả năng. Nên tôi luôn mong mình sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa, vì tôi tin chỉ cần được trao cơ hội, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để mang đến cho khán giả những vai diễn thật sự chạm được tới cảm xúc của họ.

- Điều đau buồn nhất với chị là bị chê diễn xuất, bị phủ nhận sức hút hay mặc định ngoại hình “ác, chảnh”, “không có số làm nữ chính”?

- Điều làm tôi buồn nhất chắc là không có nhiều phim để tôi được xuất hiện trước khán giả đó. Chứ còn chuyện bị nói mặt ác hay chảnh, tôi nghe từ nhỏ tới lớn luôn rồi. Mặt tôi kiểu chảnh cơ địa, nhiều người gặp lần đầu còn tưởng tôi khó tính lắm. Nhưng thường nói chuyện được 2 câu, mọi người quay qua kiểu: “Ủa bà này tăng động mà?”.

Nên tôi nhìn mọi thứ cũng khá tích cực thôi. Chỉ là mọi người cho tôi làm nhiều nhiều một xíu, tại tôi khỏe lắm, tôi làm liên tục được. Tôi rất thích được làm nghề và được xuất hiện trước khán giả.

- Không có phim để đóng có đáng sợ hơn “được đóng phim liên tục nhưng không ai nhớ tới”?

- Tôi nghĩ với một người diễn viên, được làm nghề liên tục đã là một điều rất may mắn rồi. Nhưng điều tôi luôn mong hơn cả là mỗi nhân vật mình làm ra phải để lại được cảm xúc gì đó cho khán giả. Với tôi, một vai diễn được nhớ tới không nằm ở việc xuất hiện nhiều hay ít, mà là khán giả có thật sự tin, thương và đồng cảm với nhân vật đó hay không.

Nên tôi luôn mong mình không chỉ được làm nghề nhiều hơn, mà còn được gặp những vai diễn và dự án đủ tốt để mình có thể thật sự chạm tới cảm xúc của mọi người.

- Chị từng tham gia Đập cánh giữa không trung - bộ phim được đánh giá khá cao về chuyên môn. Nhưng sau đó sự nghiệp lại không bật lên như kỳ vọng. Chị nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì, chưa có vai diễn, dự án đủ tốt hay do diễn xuất của chị chưa thật sự chạm tới cảm xúc người xem?

- Thời điểm sau Đập cánh giữa không trung, tôi chọn dừng lại nghệ thuật một thời gian để học đại học. Đó là một quyết định tôi muốn dành cho bố mẹ, vì lúc đó tôi cảm thấy mình chưa làm được điều gì khiến bố mẹ thật sự yên tâm. Tôi nghĩ ít nhất mình nên cố gắng làm một điều mà bố mẹ kỳ vọng nhất.

Có thể khoảng thời gian đó khiến tôi chậm lại và nhiều cơ hội đi qua mất, nhưng tôi không hối hận. Vì đó là quyết định tôi dành cho gia đình.

- Có bao giờ chị nhìn thành công của bạn bè cùng thế hệ hoặc những người bạn thân thiết như Ninh Dương Lan Ngọc rồi tự hỏi: “Mình thiếu điều gì không”?

- Có chứ. Tôi nghĩ việc nhìn những người bạn của mình thành công rồi tự hỏi bản thân “mình còn thiếu điều gì” là một điều rất đúng và cần thiết. Vì mình phải biết bản thân đang thiếu gì mới có thể học hỏi và cố gắng để tốt hơn được.

Tôi nhìn chị Ninh Dương Lan Ngọc, chị Trang Pháp hay chị Huyền Lizzie và những người bạn của tôi phát triển, thành công, tôi thật sự cảm thấy rất vui, hạnh phúc cho họ. Vì với tôi, họ đều là những người rất nỗ lực và chăm chỉ trong cuộc sống. Và chính điều đó cũng trở thành động lực để tôi cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.

Nếu tôi nhìn thấy ở họ có điều gì đáng học hỏi, chắc chắn tôi sẽ học. Còn nếu tôi cảm thấy mình thiếu điều gì, tôi sẽ cố gắng để có được nó và hoàn thiện bản thân hơn, để luôn sẵn sàng cho những vai diễn và những chặng đường tiếp theo.

Thùy Anh thừa nhận từng buồn vì nhận ý kiến tiêu cực về ngoại hình.

"Tôi từng hoài nghi bản thân"

- Giữa những bình luận chê bai, có khi nào chị thấy mình bị đánh giá phiến diện không?

- Tôi nghĩ ai làm công việc xuất hiện trước công chúng cũng sẽ có lúc bị nhìn nhận phiến diện, vì mọi người thường chỉ thấy một khoảnh khắc rất ngắn của mình trên mạng xã hội thôi. Nhưng tôi tin về lâu dài, cách mình sống, làm nghề và đối xử với mọi người mới là điều giúp khán giả hiểu rõ hơn.

Tôi sẽ lắng nghe những góp ý giúp mình tốt hơn để thay đổi, còn những điều không phù hợp, tôi chọn bỏ qua nhẹ nhàng. Giờ tôi muốn tập trung vào hiện tại và làm tốt nhất công việc.

- Đã bao giờ chị nghĩ tới việc bỏ nghề?

- Chắc chắn là có rồi. Cũng có giai đoạn tôi cảm thấy quá nhiều khó khăn và áp lực đến cùng lúc, khiến tôi hoài nghi cả bản thân lẫn con đường mình đang đi. Nhưng sau khi vượt qua rồi, tôi lại thấy những trải nghiệm đó trở thành “chất liệu” rất quý cho công việc và giúp mình hiểu, cảm và trưởng thành hơn với nghề.

Tôi nghĩ cảm giác tự ti hay mơ hồ là điều ai làm nghề sáng tạo cũng từng trải qua. Có thời điểm tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người đều rất giỏi, còn tôi luôn tự hỏi liệu mình có đủ tốt hay không.

Nhưng rồi tôi chọn cách không bỏ cuộc. Tôi đi tiếp bằng việc học thêm, trải nghiệm nhiều hơn và tập trung làm tốt từng vai diễn một. Tôi nghĩ càng làm nghề lâu, mình càng hiểu điều quan trọng không phải lúc nào cũng tự tin, mà là vẫn cố gắng đi tiếp dù có những giai đoạn chênh vênh.

Hình ảnh gần đây của nữ diễn viên sinh năm 1995.

- Chị cũng vừa thắng vụ kiện kéo dài gần 2 năm liên quan tới một nhà sản xuất phim. Khoảng thời gian đó ảnh hưởng thế nào tới tinh thần, ngoại hình và niềm tin của chị với nghề?

- Như tôi từng chia sẻ, khoảng thời gian đó tôi gần như mất tinh thần và niềm tin vào mọi thứ. Tôi cũng bị động phải dừng lại một thời gian khá dài để bình tâm và nhìn lại. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy đó lại là một bài học rất lớn giúp mình trưởng thành hơn không chỉ trong công việc mà cả cách mình đối diện với cuộc sống và những biến cố.

Lúc đó tôi mệt và áp lực tới mức không còn để ý nhiều tới ngoại hình hay vóc dáng nữa, chỉ tập trung cố gắng giữ tinh thần ổn định để vượt qua mọi thứ thôi.

- Sau chuỗi thời gian đã qua, có những sóng gió, ồn ào kiện tụng rồi được quan tâm với Vì mẹ anh phán chia tay, chị học được điều gì?

- Dù cuộc sống đối xử với tôi không tử tế, tôi vẫn chọn người tử tế.

Ngày trước tôi luôn sợ mình chưa đủ tốt, chưa đủ nổi bật và rất dễ bị những điều bên ngoài làm dao động. Còn hiện tại tôi hiểu làm nghề là một hành trình rất dài. Có lúc được yêu thương, có lúc bị hoài nghi, nhưng điều quan trọng, mình vẫn giữ được tình yêu với nghề và không đánh mất bản thân giữa tất cả những điều đó.

Hiện tại, khi nhận được nhiều tình cảm và sự đón nhận từ khán giả, tôi cũng học cách mở lòng hơn, thoải mái thể hiện cảm xúc và tận hưởng hành trình làm nghề nhiều hơn trước.