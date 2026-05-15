Không nhận ra 'ma nữ đẹp nhất Thái Lan'

Mai Davika tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện mới đây. Cô được khen ngợi với đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể ấn tượng.

Ngày 14/5, tờ Naewna đưa tin nữ diễn viên được mệnh danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” Mai Davika Hoorne tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram cá nhân. Loạt ảnh được chụp khi nữ diễn viên tham dự sự kiện của thương hiệu thời trang xa xỉ Gucci.

Trong bộ ảnh, Mai Davika xuất hiện với phong cách thanh lịch nhưng vẫn đậm chất thời trang cao cấp. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc bob ngắn có mái, kết hợp kính râm đen mang hơi hướng thể thao cùng bộ suit màu hồng pastel. Thiết kế vừa mềm mại vừa cá tính giúp cô toát lên thần thái sang trọng và hiện đại.

Hình ảnh mới của Mai Davika. Ảnh: @davikah.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Phần bình luận tràn ngập lời khen dành cho nhan sắc, thần thái cùng gu thời trang ngày càng nổi bật của nữ diễn viên sinh năm 1992. Nhiều người hâm mộ cho rằng Mai Davika tiếp tục chứng minh sức hút hàng đầu của mình trong làng giải trí Thái Lan, đặc biệt ở lĩnh vực thời trang cao cấp.

Đặc biệt, bộ đồ ôm sát giúp Mai Davika khoe được tỷ lệ cơ thể ấn tượng với đôi chân dài.

Thời gian qua, Mai Davika không ít lần gây lo lắng khi xuất hiện với vóc dáng được nhận xét quá gầy. Sau đó, nữ diễn viên giải thích cô giảm cân để phục vụ công việc và đang cố ăn uống, tập thể dục để lấy lại vóc dáng.

Mai Davika Hoorne sinh năm 1992 và bắt đầu được công chúng biết tới rộng rãi khi còn là diễn viên độc quyền của đài CH7 Thái Lan. Sở hữu gương mặt lai ấn tượng cùng chiều cao nổi bật, cô nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ chùa vàng.

Tại Việt Nam, Mai Davika ghi dấu mạnh mẽ qua bộ phim điện ảnh Pee Mak (Tình người duyên ma), đóng cùng Mario Maurer. Tác phẩm không chỉ gây sốt tại Thái Lan mà còn tạo cơn sốt khắp châu Á nhờ sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị, hài hước và chuyện tình cảm động.

Sau thành công của Tình người duyên ma, Mai Davika tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình nổi bật như Astrophile, You're My Heartbeat hay My Ambulance.

Ngoài sự nghiệp, chuyện tình của Mai Davika với Ter Chantavit Dhanasevi cũng nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Ter Chantavit được mệnh danh “ông hoàng phòng vé” của điện ảnh Thái Lan. Anh đứng sau thành công của hàng loạt dự án nổi tiếng với vai trò biên kịch và đạo diễn, trong đó có chính Tình người duyên ma. Cặp sao đã tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2025.