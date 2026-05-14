Nhấn thích bài đăng của thiếu gia tập đoàn Singha, Baifern Pimchanok bị chỉ trích dữ dội. Nữ diễn viên giải thích cô chỉ muốn động viên đồng nghiệp thân thiết là Mind Lapassalan.

Nữ diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok mới đây đã lên tiếng về tranh cãi xoay quanh việc nhấn thích bài đăng của thiếu gia tập đoàn Singha. Trước đó, thông qua tài khoản của vợ là Mind Lapassalan Jiravechsoontornkul, Pi Scott phủ nhận cáo buộc từ em trai là Psi Scott. Baifern Pimchanok và nhiều ngôi sao Thái Lan khác nhấn thích bài đăng dẫn đến bị chỉ trích, tẩy chay dữ dội.

Theo Thairath, chiều 14/5, Baifern Pimchanok tham gia một sự kiện ở Thái Lan đã chia sẻ về vụ việc. Nữ diễn viên thừa nhận rất sốc khi theo dõi diễn biến sự việc. Cô khẳng định không quen biết hay thân thiết với chồng của Mind Lapassalan. Hai người chỉ gặp nhau thông qua lễ cưới của Mind Lapassalan. Do đó, Baifern Pimchanok không nắm rõ sự việc liên quan đến gia đình của Pi Scott.

Diễn viên Baifern Pimchanok. Ảnh: @Baifernbah.

Nhắc tới đoạn ghi âm do Psi Scott đưa ra nhằm tố cáo anh trai, đang gây xôn xao dư luận, Baifern thừa nhận cô cảm thấy đau lòng và thương cảm cho nạn nhân. “Tôi thấy lạm dụng tình dục dưới bất kỳ hình thức nào cũng không thể chấp nhận được. Điều đó thật đau lòng”, cô nhấn mạnh.

Về việc bị cư dân mạng chỉ trích chỉ vì nhấn “thích” bài đăng của Pi Scott trên trang cá nhân của Mind Lapassalan, Baifern cho biết cô hiểu vì sao công chúng phản ứng mạnh bởi đây là vấn đề xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô mong mọi người không vội quy chụp mọi thứ chỉ dựa trên một lượt tương tác trên mạng xã hội.

“Việc tôi bấm thích bài đăng chỉ đơn giản là muốn thể hiện tôi vẫn ở bên cạnh Mind Lapassalan và lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cô ấy”, nữ diễn viên giải thích. Baifern khẳng định cô và nhiều người khác đều nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời không bao giờ ủng hộ bất kỳ hành vi lạm dụng tình dục nào.

Sau đó, nữ diễn viên gửi lời động viên tới Mind Lapassalan giữa thời điểm đối mặt áp lực dư luận.

“Tôi chỉ có thể gửi lời hỏi thăm và sự quan tâm của mình đến cô ấy. Tôi tin rồi cô ấy sẽ tìm ra cách vượt qua. Và dù bây giờ cô ấy có cảm thấy như không còn ai bên cạnh, thì khi quay lại, cô ấy sẽ thấy tôi vẫn ở đây”, Baifern nhắn nhủ tới Mind Lapassalan. Họ là đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm qua sau khi cùng hợp tác trong bộ phim 46 ngày.

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến gia tộc Singha gây xôn xao dư luận Thái Lan. Pi Scott - chồng của diễn viên Mind Lapassalan - bị em trai là Siranudh Scott (biệt danh Psi) tố quấy rối suốt nhiều năm. Theo Psi Scott, gia đình biết chuyện nhưng bênh vực người anh trai, thậm chí kiện Psi để đòi lại tài sản thừa kế.

Ngày 13/5, Pi Scott lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định thông tin em trai đưa ra là sai sự thật. Video này được Pi Scott đăng tải thông qua trang cá nhân của vợ. Nhiều ngôi sao Thái Lan như Baifern Pimchanok, Tay Tawan, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, Aom Sushar Manaying… nhấn thích bài đăng dẫn đến họ bị chỉ trích dữ dội.