Tiếc cho Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm vừa trở lại với dự án mới mang tên "Thỏ săn mồi". Đáng tiếc sản phẩm này nhận phản hồi trái chiều, thành tích cũng không cao.

Tối 12/5, Thiều Bảo Trâm chính thức phát hành single Thỏ săn mồi, mở đường cho mini album thứ hai dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Tuy nhiên, ngoài sức hút ban đầu từ câu chuyện bên lề, Thỏ săn mồi lại chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh về âm nhạc để giữ chân khán giả.

MV của Thiều Bảo Trâm nhận ý kiến trái chiều

Ca khúc do Trid Minh sáng tác, mang màu sắc Pop R&B hiện đại, kết hợp với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ nữ ca sĩ theo đuổi suốt thời gian qua.

Theo ê-kíp sản xuất, tên gọi Thỏ săn mồi gợi nên sự đối lập thú vị. Trong đó, hình tượng “thỏ” vốn gắn với cảm giác mong manh, hiền lành, bị động, yếu đuối nhưng nay được đặt ở vị thế của người đi săn.Thiều Bảo Trâm chia sẻ ca khúc nói về sự chủ động và tỉnh táo trong tình yêu hiện đại, nơi phụ nữ không còn chờ được lựa chọn mà biết kiểm soát cảm xúc, giữ tiêu chuẩn riêng và bảo vệ bản thân trong các mối quan hệ.

Trong khi đó, phần hình ảnh tập trung nhiều vào yếu tố trình diễn và vũ đạo. Những cú máy dài bám theo chuyển động của nghệ sĩ, tông màu nóng cùng hiệu ứng ánh sáng dồn dập, không chỉ truyền tải thông điệp bài nhạc, còn giúp Thiều Bảo Trâm vừa khoe thế mạnh hình thể, thần thái vừa bộc lộ khả năng trình diễn.

Hình ảnh của Thiều Bảo Trâmg trong MV. Ảnh: NVCC.

“Sau Không lời, tôi muốn mang đến một năng lượng đối lập hơn. Tôi mong khán giả khi nghe Thỏ săn mồi sẽ có cảm giác muốn chuyển động, bước vào không khí tiệc đêm mùa hè nhưng vẫn nhận ra thông điệp cảm xúc rõ ràng. Tôi vẫn luôn là người giàu cảm xúc, nhưng ở hiện tại, tôi muốn thể hiện phiên bản trưởng thành, cá tính hơn trong âm nhạc. Thỏ săn mồi mở ra màu sắc mới mà tôi muốn tiếp tục khai thác ở bản thân trong tương lai, mang một năng lượng trình diễn dồi dào và yêu đời”, Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Có thể thấy nữ ca sĩ đang nỗ lực xây dựng hình tượng trưởng thành, cá tính hơn sau giai đoạn ghi dấu với những bản ballad mang màu sắc an toàn. Tuy nhiên, điều khán giả chờ đợi ở Thiều Bảo Trâm không chỉ là hình ảnh đẹp hay phần nhìn chỉn chu, mà còn là một ca khúc đủ mạnh để tạo dấu ấn.

Sau gần hai ngày phát hành, MV đạt khoảng 180.000 lượt xem, con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh mặt bằng chung thị trường âm nhạc và so cả với Không lời - sản phẩm trước đó của Thiều Bảo Trâm. So với MV ngay trước đó là Không lời, dường như lần trở lại này của Thiều Bảo Trâm giảm nhiệt rõ rệt. Không lời từng vào top thịnh hành mảng âm nhạc với hơn 276.000 lượt xem chỉ sau một ngày. Quan trọng hơn, phản hồi dành cho Thỏ săn mồi trên mạng xã hội không mấy khả quan.

Khán giả cho rằng bài hát thiếu cao trào, giai điệu ngang, không tạo được điểm nhấn rõ rệt. "Ngoài Phía sau lưng anh có ai kìa, tôi chưa thật sự thấm thêm bài nào của cô ấy", "Đã rất mong chờ sản phẩm lần này bứt phá nhưng thật sự tôi thất vọng. MV quay cảnh nhảy quá nhiều. Phần nhạc không có cao trào, cảm rất ngang, không phô được hết màu giọng và khả năng” hay “Nghe xong không đọng lại được gì”... là một số bình luận.

Thiếu dự án bứt phá

Không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối khi nữ ca sĩ sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, khả năng trình diễn tốt, vũ đạo ổn định và giọng hát có màu sắc riêng, nhưng vẫn thiếu một sản phẩm đủ sức bật để định vị tên tuổi rõ nét trên thị trường.

Sự tiếc nuối ấy càng lớn hơn sau Chị đẹp đạp gió. Tại chương trình, Thiều Bảo Trâm gây bất ngờ khi thể hiện tốt ở cả những tiết mục ballad giàu cảm xúc lẫn các sân khấu trình diễn mạnh về vũ đạo. Hình ảnh một ca sĩ có chuyên môn, chăm chỉ và giàu năng lượng giúp cô nhận thêm nhiều thiện cảm từ công chúng. Trước đó, công chúng vốn tưởng cô chỉ nổi trội về ngoại hình nhưng Chị đẹp đạp gió đã chứng tỏ Thiều Bảo Trâm có thể làm được nhiều hơn thế.

Chính vì vậy, khán giả từng kỳ vọng đây sẽ là cú hích để Thiều Bảo Trâm bứt phá sau nhiều năm hoạt động. Nhưng đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn loay hoay trong hành trình tìm kiếm một bản hit thực sự mang tính đại chúng.

Khán giả tiếc nuối khi Thiều Bảo Trâm chưa thể bứt phá. Ảnh: FBNV.

Trước Thỏ săn mồi, Không lời cũng từng cho thấy nỗ lực đổi mới của Thiều Bảo Trâm khi kết hợp Pop, R&B cùng rap melody và guitar điện. Dẫu vậy, ca khúc vẫn bị nhận xét thiếu điểm nhấn và chưa đủ bắt tai để tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Một số khán giả còn cho rằng cách xử lý vocal của nữ ca sĩ đôi lúc khiến phần lời chưa rõ ràng.

Trong nhiều năm hoạt động, những ca khúc thành công nhất của Thiều Bảo Trâm vẫn là Sau lưng anh có ai kìa hay Một mình có buồn không. Thế nhưng, thực tế, tuy tạo được xem là hit với cá nhân Thiều Bảo Trâm và có độ nhận diện nhất định, các sản phẩm này vẫn chưa thể bùng nổ trên diện rộng như nhiều hit lớn khác của Vpop.

Điều khiến Thiều Bảo Trâm được khán giả yêu mến có lẽ nằm ở sự nghiêm túc, chăm chỉ và tinh thần không ngừng làm mới bản thân. Nhưng trong một thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt, sự chỉn chu thôi đôi khi chưa đủ. Sau nhiều lần thử nghiệm với Pop, R&B hay hình tượng trưởng thành, điều nữ ca sĩ cần lúc này có lẽ là một định hướng âm nhạc rõ nét hơn, cùng một sản phẩm thực sự chạm tới số đông khán giả.