Toàn cảnh vụ Miu Lê bị bắt quả tang dùng ma túy

Miu Lê là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trước khi bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Sự việc gây chấn động showbiz Việt.

Theo thống kê của Google Trend sáng 12/5, Miu Lê đứng đầu top những từ khóa thịnh hành với hơn 200.000 lượt tìm kiếm (tương đương mức tăng 1.000%) trong khoảng 18 tiếng qua.

Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy

Chiều 11/5, thông tin và hình ảnh liên quan đến Miu Lê ngập tràn khắp mạng xã hội. Nữ ca sĩ này phủ sóng tất cả nền tảng với những thông tin tiêu cực. Cùng lúc, các tài khoản cá nhân của giọng ca sinh năm 1991 bị tấn công. Cộng đồng mạng tràn vào trang cá nhân của cô để lại những bình luận chỉ trích. Giữa ồn ào, kênh TikTok của Miu Lê khóa phần bình luận.

Ít giờ sau đó, Công an TP Hải Phòng thông tin bắt quả tang nhóm 6 đối tượng, trong đó có Lê Ánh Nhật (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, thuộc Đặc khu Cát Hải. Trưa 10/5, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm 6 đối tượng kể trên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng sau đó đều được xác định dương tính với ma túy.

Qua quá trình test nhanh, ca sĩ Miu Lê dương tính cùng lúc với 3 loại ma túy là Methamphetamine (ma túy đá), Ketamine ("ke") và MDMA (thuốc lắc). Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Miu Lê gây bàn tán suốt một ngày qua. Ảnh: FBNV.

Tới tối cùng ngày, công ty quản lý của Miu Lê chính thức lên tiếng. Công ty xin lỗi vì những thông tin tiêu cực liên quan đến nữ ca sĩ này lan truyền trên mạng xã hội.

“Trong những giờ qua, KIM Entertainment đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng quý vị. Phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất”, công ty cho biết.

Công ty thông báo sẽ sớm đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Trước những thắc mắc của công chúng, công ty chia sẻ cần thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất.

Động thái của các nhà sản xuất

Giữa lúc Miu Lê vướng ồn ào đời tư, bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 có sự tham gia của nữ ca sĩ cũng chịu cảnh thê thảm, tụt hạng trên bảng tổng sắp doanh thu phòng vé. Tính đến chiều 11/5, tác phẩm chỉ thu về khoảng 32,5 tỷ đồng sau 3 tuần ra rạp và rơi xuống vị trí thứ 10 doanh thu ngày. Theo nhiều nguồn tin trong giới phát hành, Đại tiệc trăng máu 8 cần đạt khoảng 70 tỷ đồng để hòa vốn. Thành tích hiện tại khiến dự án đối diện nguy cơ thua lỗ đáng kể nếu không có cú bứt tốc ở giai đoạn cuối.

Trong khi đó, đạo diễn của bộ phim là Phan Gia Nhật Minh đã khóa bình luận giữa lúc vụ việc của Miu Lê gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh Miu Lê trong Đại tiệc trăng máu 8. Ảnh: NSX.

Liên quan tới số phận của bộ phim giữa lùm xùm xoay quanh Miu Lê, lãnh đạo Cục Điện ảnh cho biết tác phẩm đã được cấp phép phổ biến theo đúng quy định của Luật Điện ảnh 2022. Đại diện cơ quan quản lý cũng cho hay sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, lãnh đạo Cục sẽ đánh giá mức độ và xem xét xử lý theo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Không chỉ ảnh hưởng tới phim điện ảnh, các hoạt động âm nhạc liên quan đến Miu Lê cũng có biến động. Cụ thể, kênh YouTube của Em xinh “say hi” đã ẩn video solo Em thích là được của nữ ca sĩ tại đêm chung kết chương trình. Hiện khán giả chỉ còn tìm thấy các phiên bản nhạc số hoặc video ngắn trên những nền tảng phụ.

Ồn ào của Miu Lê cũng khiến một số nghệ sĩ vô tình bị réo tên, trong đó có Karik. Nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai từng hợp tác trong ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay. Chiều 11/5, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình từ một tài khoản mang tên Karik với nội dung chia sẻ MV Vì mẹ anh bắt chia tay kèm dòng trạng thái gây chú ý: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ".

Tối cùng ngày, Karik nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Nam rapper khẳng định anh không đăng tải nội dung đang lan truyền và bày tỏ sự bức xúc: “Tôi viết như vậy bao giờ. Đùa vậy không vui”.

Trước khi vụ việc nổ ra, Miu Lê là ca sĩ có nhiều thành tích trong cả âm nhạc lẫn phim ảnh. Trong đó, MV Vì mẹ anh bắt chia tay của cô đạt hơn 130 triệu lượt xem.

Sự nghiệp của Miu Lê

Miu Lê sinh năm 1991, bước chân vào làng giải trí từ năm 2009 khi tham gia Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng. Sau đó, cô chuyển hướng sang ca hát với nghệ danh Miu Lê.

Cô xây dựng tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Ngày anh xa, Yêu một người có lẽ hay Vì mẹ anh bắt chia tay. Trong đó, Vì mẹ anh bắt chia tay là một trong những bản hit nổi bật nhất của Miu Lê khi MV đạt hơn 130 triệu lượt xem sau khoảng 3 năm phát hành. Khi mới ra mắt, MV này liên tục nắm giữ vị trí số 1 top thịnh hành trong nhiều tuần.

Hình ảnh gần đây của Miu Lê. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh ca hát, Miu Lê vẫn phát triển song song ở mảng diễn xuất. Cô tham gia nhiều dự án điện ảnh như Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua và Bạn gái tôi là sếp.

Trong số đó, Em là bà nội của anh là dự án thành công nhất. Bộ phim đạt doanh thu ấn tượng khi vượt mốc 100 tỷ đồng .

Trong mảng truyền hình, cô góp mặt ở một số dự án như Những giấc mơ hồng, Oan gia đại chiến, Gia đình yêu dấu... nhưng không tạo được tiếng vang lớn như khi xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Năm 2025, Miu Lê tham gia Em xinh “say hi” và được gọi tên vào top 10 chung cuộc ở đêm chung kết. Tuy nhiên, ngoài chương trình này và việc tập trung cho Đại tiệc trăng máu 8, nữ ca sĩ gần như không có thêm sản phẩm âm nhạc nổi bật trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Sản phẩm chính thức gần nhất của cô là Cô đơn đã quá bình thường phát hành vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, MV này không tạo được hiệu ứng mạnh như các sản phẩm trước và hiện đạt khoảng 6,7 triệu lượt xem.

Thời gian gần đây, nội dung trên kênh cá nhân của Miu Lê chủ yếu là vlog ghi lại công việc, cuộc sống thường ngày hoặc các chương trình nấu ăn có sự tham gia của đồng nghiệp. Trong khi đó, trang cá nhân và fanpage của cô cũng không cập nhật bài đăng mới trong khoảng nửa tháng qua.