Lương Thế Thành: 'Khán giả tấn công tôi dữ dội'

Lương Thế Thành thừa nhận sau 20 hơn năm làm nghề với nhiều lần đảm nhận vai phản diện, Dũng là nhân vật khiến anh bị chỉ trích nhiều nhất.

"Đừng chửi Thành nữa, tội lắm", ít nhất 2 lần Lương Thế Thành lên tiếng cầu xin như vậy khi liên tục bị khán giả chỉ trích vì vai Dũng trong Bóng ma hạnh phúc.

Lần đầu sau hơn 20 năm làm nghề, Lương Thế Thành phải lên tiếng vì một nhân vật.

Điều không tưởng với Lương Thế Thành

- Dũng trong Bóng ma hạnh phúc là vai diễn đầu tiên khiến anh phải lên tiếng xin khán giả dừng công kích?

- Thật sự đây là bộ phim đầu tiên tôi có cảm giác lạ và khác hẳn so với trước đây. Từ xưa tới giờ, tôi đóng khá nhiều phim. Cũng có những lần tôi đảm nhận vai phản diện, khán giả vào góp ý, nói này nói kia, thậm chí chê trách. Khi đó, tôi nghĩ khán giả phản ứng như vậy chứng tỏ vai diễn đã thành công.

Nhưng riêng với bộ phim này, tôi không nghĩ hiệu ứng lại kinh khủng đến vậy. Không riêng tôi mà tất cả diễn viên trong phim đều cảm thấy vậy. Khi ngồi lại với nhau, mọi người đều nói đây là bộ phim đầu tiên có cảm giác bị khán giả dồn dập tấn công nhiều đến như vậy. Đó là một trải nghiệm khá thú vị và rất khó quên.

- Khi nhận vai, anh không lường trước được phản ứng?

- Đúng vậy, tôi hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Khi nhận vai Hoàng Dũng, tôi biết đây là vai không đàng hoàng, người chồng bạc bẽo, nhưng vì muốn làm mới màu sắc nên vẫn nhận lời.

- Ngay cả vợ anh là Thúy Diễm cũng phải lên tiếng vì nhận nhiều tin nhắn công kích. Bà xã chia sẻ với anh thế nào về vai diễn lần này cũng như phản ứng của khán giả?

- Lúc mới phát mấy tập đầu, khán giả chưa tràn vào trang cá nhân của Diễm đâu, mà chỉ nhắn tin qua trang cá nhân của tôi thôi. Lúc đó, mọi người cũng hơi ghét nhân vật nhưng chưa lên đến đỉnh điểm. Khi đó, thấy vai diễn của mình được quan tâm, tôi cũng vui. Diễm cũng xem những bình luận trên mạng rồi hỏi tôi: "Anh đóng phim gì mà mọi người nói quá trời vậy?".

Nhưng dần dần về sau, ngày nào hộp thư tin nhắn của tôi cũng một “rổ”. Tôi không thể đọc hết được. Đọc những tin nhắn đó, tôi thấy không thể nói được gì và cũng không biết nói gì để phản biện cho vai diễn nữa nên chọn cách im lặng.

Sau đó khán giả tiếp tục tràn vào trang cá nhân của Diễm. Họ không công kích mà năn nỉ: "Chị ơi, chị kêu anh Thành về đi, đừng có ngoại tình với Trang áo vàng nữa". Lúc đầu vợ Thành cũng cảm thấy mắc cười, không ngờ khán giả nhập tâm đến vậy.

Nhưng càng về sau độ công kích càng nhiều làm Diễm cũng hơi bực bội. Ngày nào cô ấy cũng bị nói, dù không phải phim cô ấy đóng. Cô ấy cũng có lúc bực rồi trêu tôi: "Anh đóng vai gì mà mọi người chửi em luôn kìa" hay “Sau anh đừng đóng vai kiểu này nữa”.

- Vậy anh trả lời thế nào?

- Nếu sau này có những vai hay tương tự, tôi vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận. Mong muốn của tôi là muốn hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, nhiều dạng tính cách hơn. Đó mới là trải nghiệm tốt, thú vị đối với một người diễn viên và tôi muốn điều đó cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Lương Thế Thành liên tục nhận tin nhắn tiêu cực sau khi vào vai Dũng trong Bóng ma hạnh phúc.

- Trong những tin nhắn anh nhận được, có bình luận nào khiến một diễn viên dày dạn kinh nghiệm như anh cảm thấy tổn thương?

- Bình luận của khán giả rất nhiều. Có người nói nhẹ nhàng, có người bức xúc, nhưng cũng có người vào nói những lời lẽ rất khó nghe, dùng từ thô tục, thậm chí lôi gia đình tôi ra để nói. Đối với một người nghệ sĩ, tôi nghĩ phải chấp nhận những vấn đề đó. Khi đã hóa thân vào dạng nhân vật phản diện để người ta xem và ghét, diễn viên phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Tôi không thể phản bác hết các bình luận vì mỗi người xem sẽ có cảm xúc riêng. Tôi đón nhận thông tin trong một trạng thái bình thường. Thông tin nào hữu ích, góp ý về diễn xuất, tôi lấy đó làm kinh nghiệm cho các vai sau. Còn những bình luận quá khiếm nhã, quá sức chịu đựng, tôi chọn cách im lặng và lướt qua, không bao giờ để nó ảnh hưởng tới công việc của mình.

- Có ý kiến cho rằng Bóng ma hạnh phúc khai thác chủ đề quen thuộc, thậm chí khá cũ kỹ, lạm dụng bi kịch gia đình. Đảm nhận vai diễn trung tâm, anh nghĩ sao về ý kiến này?

- Đúng là dạng phim này không mới, tình tiết khá cũ. Nhưng phim được quan tâm vì những tình tiết, câu thoại được đạo diễn và biên kịch đẩy lên rất cao trào, khiến khán giả bị ức chế. Những câu chuyện trong phim hầu như đều xảy ra ở ngoài đời thật. Qua đó, có người xem thấy đồng cảm, có người thấy bức xúc vì tại sao mọi chuyện lại như vậy. Đó chính là thành công của bộ phim khi đẩy được cảm xúc khán giả tới mức cao trào.

Lương Thế Thành cho biết vợ chồng anh luôn cảm thông cho nhau vì thấu hiểu tính chất công việc.

'Đọc tin đồn rạn nứt, vợ chồng tôi chỉ cười'

- Cũng có giai đoạn, Lương Thế Thành và Thúy Diễm vướng tin đồn rạn nứt vì những cảnh quay tình cảm của vợ anh với bạn diễn nam. Cả hai nhiều lần phải lên tiếng đính chính trước các nghi vấn từ mạng xã hội. Anh đối diện với áp lực đó như thế nào?

- Tất cả chỉ là thông tin một chiều trên mạng xã hội. Với một diễn viên, những tình huống đó không thể tránh khỏi. Đặc biệt, diễn cảnh tình cảm là công việc, chúng tôi phải làm cho tròn và hay, để khẳng định sự chuyên nghiệp.

Thành và Diễm đều hiểu điều đó, nhưng người ngoài nghề không hiểu. Họ xem các cảnh tình cảm của diễn viên, rồi nghĩ ở nhà, chắc chắn Thành hay Diễm sẽ ghen. Từ đó, họ đồn rạn nứt, ly dị. Những lúc như thế, vợ chồng tôi chỉ nhìn nhau cười thôi vì quá hiểu nghề này nó như vậy.

Phải làm nhiều năm mới hiểu hết ngóc ngách của nghề, từ đó mới cảm thông và chia sẻ cho nhau được. Thành và Diễm lấy nhau tới nay là 10 năm. Chúng tôi luôn đồng hành trong cuộc sống và công việc nên rất hiểu nhau. Khi làm việc, chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái, không bị áp lực gì nhiều.

- Anh và Thúy Diễm có đặt ra giới hạn cụ thể nào cho đối phương về việc diễn cảnh tình cảm không?

- Vấn đề này, người trong nghề có lẽ sẽ hiểu rõ nhất. Thật ra, phim Việt chúng ta không thể có những cảnh ân ái quá mức vì còn qua kiểm duyệt. Ngoài ra, trong quá trình quay, các đạo diễn đều có thủ thuật quay ăn gian góc máy.

Nhờ thế, cảnh quay khi lên phim nhìn rất thật nhưng ở hậu trường, diễn viên diễn thoải mái, nhiều khi không cần hôn. Khán giả khi xem có thể tưởng chúng tôi thực hiện cảnh tình cảm thật nhưng đó thực ra là thủ thuật thôi. Vì vậy diễn viên không ngại hay sợ gì cả. Vợ chồng tôi đều hiểu rõ tính chất công việc nên không phải đau đầu về vấn đề này.

Hơn nữa, khi nhận bất kỳ dự án nào, cả hai đều nói cho nhau biết về đạo diễn, bạn diễn, nhân vật ra sao để đóng góp ý kiến cho nhau làm tốt nhất có thể. Đó là cách vợ chồng tôi làm việc từ xưa tới giờ.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đã có 10 năm chung sống.

- 10 năm bên nhau, điều gì giúp anh và Thúy Diễm giữ lửa hôn nhân?

- Ngoài giờ quay ra, tôi đều về với gia đình. Những lúc không quay phim, vợ chồng tôi cùng nhau đi chơi, du lịch, ăn uống. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Xong công việc là cùng nhau về nhà chứ không đi chơi bời riêng lẻ.

- Gần đây, anh thường chia sẻ hình ảnh tập luyện và chăm chút vóc dáng nhiều hơn trước. Anh áp lực phải giữ phong độ giữa lúc ngày càng nhiều diễn viên trẻ xuất hiện với ngoại hình nổi bật?

- Áp lực cũng có vì các bạn diễn viên trẻ hiện nay rất đông đảo, ai cũng đẹp và giỏi. Những năm gần đây là thời của phim điện ảnh, cơ hội của các bạn nhiều hơn hẳn so với thời của tôi ngày xưa. Thời đó, chúng tôi quay chủ yếu phim truyền hình.

Hiện tại phim điện ảnh Việt có bước ngoặt lớn. Tôi không thể có thanh xuân như các bạn nên đổi lại phải cần cù, cố gắng học hỏi để theo kịp thôi. Còn vấn đề rèn luyện sức khỏe là Thành đang chuẩn bị cho một dự án mới nên tập trung vào hình thể.

Thành hoạt động trong nghề cũng hơn 20 năm rồi. Đa phần vai diễn trước đây là chính diện, hiền lành. Đó là sở trường của Thành. Nhưng hiện tại tôi không muốn đi trên con đường an toàn đó nữa mà muốn bứt phá, khám phá công việc diễn xuất nhiều hơn.

Điều đầu tiên khi nhận một dự án, tôi xem vai đó như thế nào, có thích hay không, chứ không để đạo diễn đặt để như xưa. Hiện tại nhiều người vẫn mời tôi đảm nhận vai chính diện, nhưng tôi sẽ xem vai đó có số phận hấp dẫn không. Nếu không, tôi vẫn ưu tiên cho những dạng vai tính cách nhiều hơn.