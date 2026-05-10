B Ray vướng ồn ào

Nhiều bài viết với nội dung B Ray có hành vi nhạy cảm ở club đang lan truyền trên mạng xã hội. Công ty quản lý của nam rapper khẳng định đó là thông tin sai sự thật.

Mới đây, B Ray vướng tin có hành vi nhạy cảm ở club. Tới sáng 10/5, công ty quản lý của nam rapper này lên tiếng phủ nhận.

Công ty thông báo: “Thời gian vừa qua, trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ B Ray. Đáng nói, đây đều là những thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, nhưng vẫn bị một số trang mạng đăng tải và lan truyền. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ cũng như hình ảnh của công ty”.

Phía B Ray phủ nhận thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Công ty của B Ray cho biết đang tiến hành lập vi bằng đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi sai phạm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Công ty mong khán giả tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, tránh để những nội dung sai sự thật, mang tính hư cấu làm ảnh hưởng đến các cá nhân và tập thể không liên quan, cũng như gây nhiễu loạn môi trường mạng.

B Ray là một trong những rapper được chú ý của thị trường nhạc Việt. Năm 2025, anh tham gia Anh trai “say hi” mùa 2.

Tuy nhiên, vừa qua, rapper này gây tranh cãi vì trong một livestream đã thể hiện câu rap nhạy cảm: "Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh".

Câu rap này gây tranh cãi dữ dội. Sau đó, B Ray lên tiếng xin lỗi và ẩn livestream. Tại họp báo ngày 23/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan để xem xét cụ thể.