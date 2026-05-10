'Em gái quốc dân' IU gây tranh luận

Theo truyền thông Hàn Quốc, "Perfect Crown" chưa đạt được kỳ vọng về tỷ suất người xem. Phim còn gây tranh cãi về diễn xuất, tương tác của IU và Byeon Woo Seok.

Chỉ còn 4 tập nữa, Perfect Crown vẫn đang là tâm điểm bàn luận tại Hàn Quốc, tờ Star Today đưa tin. Sau giai đoạn đầu gây tranh cãi dữ dội về diễn xuất của IU và Byeon Woo Seok, phim hiện tại đối mặt với áp lực mới là tỷ suất người xem.

Ngay từ trước khi phát sóng, Perfect Crown đã nhận kỳ vọng rất lớn nhờ màn kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok. Trong đó, IU vốn đã thành công qua rất nhiều dự án, thậm chí được mệnh danh “em gái quốc dân”. Byeon Woo Seok cũng được chú ý sau cú bứt phá với Cõng anh mà chạy.

IU và Byeon Woo Seok nhận nhiều ý kiến trái chiều trong phim mới. Ảnh: News1.

Bộ phim thậm chí được truyền thông Hàn đặt lên bàn cân với những tác phẩm tình cảm đình đám như Hạ cách nơi anh hay Queen of Tears. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu khán giả dành cho phim lại không như kỳ vọng.

Theo Star Today, trong những tập đầu, diễn xuất của IU gây tranh cãi. Khán giả nhận xét cách thoại và biểu cảm của cô trong vai Sung Hee Joo mang cảm giác cường điệu quá mức, gượng gạo, thiếu tự nhiên. Một bộ phận người xem cho rằng nữ ca sĩ lặp lại kiểu nhân vật quen thuộc cô thể hiện trước đây. Ngoài ra, tương tác giữa IU và Byeon Woo Seok cũng được nhận xét là kém ăn ý, chưa thể hiện được sự ngọt ngào của một cặp đôi.

Tuy nhiên, khi câu chuyện dần đi sâu vào nội tâm nhân vật, phản ứng tiêu cực dành cho vai diễn lần này của IU cũng giảm bớt. Sung Hee Joo được xây dựng là con gái ngoài giá thú của chủ tịch Tập đoàn Castle. Cô luôn sống trong cảm giác cô độc và lạc lõng ngay trong chính gia đình mình. Khi những tổn thương tâm lý của nhân vật được khai thác rõ hơn, nhiều khán giả bắt đầu nhìn nhận lại cách thể hiện của IU.

Một số ý kiến cho rằng vấn đề không nằm hoàn toàn ở diễn xuất của nữ diễn viên mà ở cách bộ phim triển khai tính cách nhân vật lẫn diễn biến phim quá chậm. Nếu chiều sâu tâm lý của Sung Hee Joo được bộc lộ sớm hơn, những tranh cãi ban đầu có thể đã dịu xuống.

Tuy nhiên, tranh cãi xoay quanh diễn xuất của IU tạm lắng xuống, ê-kíp sản xuất lại phải đối mặt với bài toán mới là tỷ suất người xem, Star Today viết. So với độ chú ý mà phim tạo ra từ đầu, mức tăng rating của Perfect Crown bị đánh giá chưa đủ bùng nổ.

Theo Nielsen Korea, Queen of Tears từng mở màn với rating 5,9% sau đó vượt 20% ở tập 12 và chạm mốc cao nhất 24,9%. Trong khi đó, Hạ cánh nơi anh cũng tăng từ 6,1% lên hơn 21% ở chặng cuối.

Ngược lại, Perfect Crown khởi đầu với 7,8% và hiện đạt khoảng 11,2%. Đây vẫn là con số tích cực, nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng của khán giả dành cho một “bom tấn tình cảm” quy tụ hai ngôi sao hàng đầu.

Áp lực càng rõ hơn khi đặt cạnh Secret Audit của tvN. Phát sóng cùng thời điểm với Perfect Crown, Secret Audit tăng gần gấp đôi rating chỉ sau 4 tập, từ 4,4% lên 7,9%.

Dẫu vậy, giới quan sát cho rằng Perfect Crown vẫn đang giữ được đà ổn định. Sau những tranh cãi xoay quanh diễn xuất, cách đạo diễn và lỗ hổng kịch bản, bộ phim phần nào kéo khán giả trở lại nhờ mạch truyện cảm xúc hơn ở nửa sau.

Hiện tại, 4 tập cuối được xem là giai đoạn quyết định để tác phẩm khẳng định vị thế cũng như định hình đánh giá cuối cùng từ công chúng.