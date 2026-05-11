Nguyễn Trần Trung Quân lên tiếng về hình ảnh thuốc lá điện tử

  • Thứ hai, 11/5/2026 12:54 (GMT+7)
Vướng nghi vấn sử dụng thuốc lá điện tử, Nguyễn Trần Trung Quân lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết chiếc pod gây tranh cãi là của người khác.

Mới đây, Nguyễn Trần Trung Quân đăng tải hình ảnh chụp hậu trường make-up để chuẩn bị cho buổi diễn mới. Tuy nhiên, qua hình ảnh, nhiều khán giả phát hiện vật dụng bị nghi là thuốc lá điện tử. Việc này lập tức được chia sẻ trên nhiều fanpage khác nhau và làm dấy lên tranh cãi.

Nguyễn Trần Trung Quân phủ nhận sử dụng thuốc lá điện tử. Ảnh: FBNV.

Trưa 11/5, Nguyễn Trần Trung Quân lên tiếng giải thích. Nam ca sĩ phủ nhận hút thuốc. Anh cho biết chiếc pod trong hình ảnh là của chuyên viên trang điểm.

“Trước lúc trang điểm, như thường lệ Quân có chụp ảnh, đăng lên story. Tôi cũng không để ý gì, đăng lên để cập nhật với các bạn hoạt động thường ngày thôi. Vô tình dính một cái thuốc lá điện tử và đây là của bạn trong team make up. Ngay khi thấy có dính hình ảnh, Quân đã xóa story để tránh sự hiểu lầm không đáng có”, Nguyễn Trần Trung Quân cho biết.

Theo anh, chuyên viên trang điểm đã hiểu sâu sắc sự việc, đồng thời có ý thức đính chính sự việc và chủ động xin lỗi. Do đó, nam ca sĩ muốn cập nhật đầy đủ thông tin để công chúng tránh hiểu lầm.

Nguyễn Trần Trung Quân sinh năm 1992, bước ra từ Sao Mai 2011 và top 4 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012. Nam ca sĩ có giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc bài bản được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh từng thắng giải Album của năm và Nghệ sĩ mới của năm tại Cống hiến 2025. Anh cũng dạy nhạc cho nhiều đàn em.

Minh Hạo

